Pesquisa do Centro Paula Souza Ressalta a Importância da Comunicação Inclusiva

O Centro Paula Souza, que coordena as Fatecs e Etecs estaduais – incluindo as unidades de Catanduva –, divulgou uma pesquisa que aponta um grande interesse e necessidade de informação a respeito de inclusão racial, de gênero e de pessoas com deficiência nas instituições de ensino. Na pesquisa foram ouvidos 1.600 entrevistados, entre diretores, professores, funcionários e alunos. A consulta foi feita para avaliar a adesão ao Guia de Comunicação Inclusiva, desenvolvido pela AssCom – Assessoria de Comunicação da instituição, que possui o intuito de orientar sobre como lidar com situações envolvendo esses temas no ambiente escolar. Sendo gratuito e disponível na internet, esse mesmo guia recebeu o Certificado de Excelência do Sabre Awards 2019, uma premiação latino-americana para iniciativas na área de Comunicação.

“Do total de entrevistados que afirmaram conhecer o material, 72,3% pretendem utilizá-lo ou já o utilizaram em situações de sala de aula num período de três meses desde o lançamento até a realização da pesquisa. Entre os respondentes, 93% declararam que consideram o Guia ‘bom’ ou ‘muito bom’. A pesquisa também registrou mais de 300 comentários elogiosos e sugestões para desenvolvimento de materiais posteriores sobre o assunto”, informa a nota oficial divulgada pelo CPS.

Cenário nacional

De acordo com relatório da ONU – Organização das Nações Unidas sobre o tema, 43% das crianças e jovens do Brasil sofrem bullying em algum momento da vida. A maioria dos casos reportados pelas vítimas foi motivada por aparência física, gênero, orientação sexual ou etnia. É a partir deste contexto que o material promete entrar como um aliado para lutar contra a intolerância nas escolas de maneira simples e didática.

“A cartilha é dividida em seções que abordam temas relevantes para o debate sobre tolerância na sala de aula. Além de esclarecer quais expressões devem ser evitadas no dia a dia, para a manutenção de uma convivência saudável, traz ainda definições de siglas e expressões usadas com frequência de maneira errônea. Assim, o material pode ser usado para debater maneiras de combater o preconceito contra pessoas com deficiência, população LBGT e afrodescendentes, além de abordar as questões da equidade de gêneros e estereótipos. Considerando o fato de que 66% dos brasileiros são usuários frequentes das redes sociais, o Guia também possui uma seção voltada à comunicação via internet, que pode ser utilizada para a manutenção de diálogos saudáveis e cordiais nas redes sociais”, finaliza a nota.

Da Reportagem Local