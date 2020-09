Pesquisa Da Seade Divulga Que 60% Dos Usuários Aprovam Rodovias Paulistas

Encomendado pelo Governo do Estado de São Paulo, o levantamento aponta uma melhora da percepção da população em todos os quesitos avaliados: atendimento de acidentes, que antes era de 57,1%, passou para 65; sinalização de 48,6% para 64,1%. A pesquisa foi desenvolvida e aplicada pela Seade – Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados – revela que a satisfação dos usuários com as rodovias paulistas subiu de 48% para 60%. Além disso, os dados de Infraestrutura, policiamento e fiscalização, que antes eram de 43,6%, passaram para 57,9% e 53%, respectivamente.

A pesquisa, que foi aplicada entre maio e junho de 2020, compara os dados com o mesmo período do ano passado, e leva em consideração as rodovias administradas pelo DER (Departamento de Estradas de Rodagem) e sob concessão, reguladas pela ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo.

O Secretário Estadual de Logística e Transportes, João Octaviano Machado Neto, atribui a boa avaliação ao persistente trabalho realizado pelo Governo Paulista, mesmo durante o período de pandemia.

Os bons índices são resultado da parceria entre vários órgãos estaduais, liderados pela SLT, tais como DER, ARTESP e Polícia Militar Rodoviária.

“Os números mostram que a população está percebendo o grande esforço feito pelo Governo Paulista na transformação de toda a infraestrutura dos transportes. Além das obras nas rodovias, temos projetos para a ampliação de toda a matriz logística de São Paulo”, afirma.

Segundo Otaviano, esse conjunto de ações permitirá, nos próximos anos, a completa reestruturação dos corredores logísticos, facilitando o escoamento da produção, promovendo o desenvolvimento regional, gerando empregos e aproveitando melhor as vocações dos municípios.

As rodovias também aparecem bem avaliadas pelos chamados não-usuários – aqueles que não fazem o uso frequente – 88,4% afirma que recomendaria as estradas paulistas para parentes e conhecidos.

Ariane Pio

Da Reportagem Local