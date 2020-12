Pesquisa Com Fitoterápicos Leva O Nome Da UNIFIPA Para O Exterior

A linha de pesquisa com fitoterápicos, desenvolvida nos laboratórios multidisciplinares da UNIFIPA, permitiu, além da parceria com a Universidade de Aveiro, de Portugal, colaborações com instituições da Ásia, o que possibilitou a participação da Profa. Dra. Ana Paula Girol, pró-reitora de pesquisa e pós-graduação, no comitê científico do evento ‘APCoRE (Asian Pacific Consortium of Researchers and Educators) Virtual Conference’, realizado de 02 a 04 de dezembro, como membro do comitê e na condução de apresentações de trabalhos científicos como moderadora da sessão ‘Natural & Applied Sciences’.

A conferência tem como objetivo promover, fortalecer e mensurar resultados de pesquisa de Instituições de Ensino Superior (IES) e outras organizações na região da Ásia e do Pacífico, em vários campos de disciplinas, contanto com o apoio de instituições do mundo inteiro. No evento também foram apresentados resultados de pesquisas desenvolvidas na UNIFIPA, resultados parciais dos projetos de doutorado de Helena Ribeiro Souza e Lucas Possebon, sob orientação da Profa. Dra. Ana Paula, junto ao programa de pós-graduação em Biociências da Unesp (São José do Rio Preto), com a participação de alunos de graduação, técnicas e docentes do curso de Medicina da UNIFIPA.

Dando ênfase na participação do Centro Universitário Padre Albino/UNIFIPA em pesquisas envolvendo compostos fitoterápicos, a Instituição foi aceita com publicação em revista de grande impacto internacional, a ‘Scientific Reports – Nature’, relacionado à colaboração da Profa. Dra. Ana Paula Girol em pesquisa realizada durante o pós-doutorado.

O trabalho ‘Biological and physical approaches on the modulatory functions of potential piplartine (piperlongumine) and annexin A1 mimic peptide interactions’ (Abordagens biológicas e físicas sobre as funções modulatórias de potenciais piplartina (piperlongumina) e anexina A1 mimetizam interações de peptídeos) foi publicado na edição 2020 da revista. Para o desenvolvimento do trabalho participaram pesquisadores de diferentes instituições nacionais: FAMERP, UNESP de São José do Rio Preto, UNIFIPA, USP São Paulo, Federais de Alfenas, Ceará e Paraíba e Fiocruz/Bahia.

Ariane Pio

Da Reportagem Local