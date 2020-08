Pesquisa Coloca Escolas Municipais De Catanduva Entre As Melhores Do País

A educação da Rede Municipal de Ensino de Catanduva está entre as 118 melhores do país. A pesquisa foi desenvolvida pelo Instituto Iede – Indisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional, em parceria com o Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa e os 28 Tribunais de Contas brasileiros com jurisdição na esfera municipal. As 118 redes reconhecidas no estudo, intitulado “Educação que faz a diferença”, registraram bons resultados no Ensino Fundamental e atingiram critérios de qualidade fixados para o Ensino Infantil. A premiação englobou três selos com os mesmos indicadores, mas em diferentes níveis de exigência.

104 municípios conseguiram o selo Bom Percurso, e Catanduva está entre essas cidades, devido à evolução consistente identificada na aprendizagem dos alunos e no fluxo escolar dos últimos anos. As cidades de Sobral, no Ceará, e Jales, no interior de São Paulo, obtiveram o selo de excelência.

Foram analisados indicadores como o aprendizado dos estudantes em Língua Portuguesa e Matemática, com base no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) 2017, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) atual e sua evolução desde 2005, além das taxas de aprovação, conforme o Censo Escolar.

“Esse reconhecimento mostra a importância do trabalho em equipe de todos os atores envolvidos na educação, para que a gente vá, devagar, conseguir os resultados. Temos nos esforçado bastante no acompanhamento da aprendizagem dos estudantes, que, inclusive, foi um dos critérios analisados. Oferecemos uma gestão de pessoas, com acompanhamento, instigando tanto alunos quanto docentes, a serem os protagonistas da aprendizagem e do conhecimento, sem deixar nenhum aluno para trás. Nosso compromisso é com a aprendizagem e o incentivo para a educação, que é o passaporte para a cidadania”, destaca a secretária municipal de Educação, professora Tânia Aparecida Ribeiro Fonseca.

Ariane Pio

Da Reportagem Local