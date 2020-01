Pesquisa Aponta Que Maioria Dos Aprovados Nas Fatecs Tem Planos De Continuar Os Estudos

De acordo com informação divulgada pelo CPS – Centro Paula Souza, a continuidade dos estudos após a formatura está entre os planos dos aprovados no Vestibular das Fatecs – Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo para o primeiro semestre de 2020. Dos 15.458 selecionados no balanço, 58,3% pretendem fazer uma segunda faculdade e 32,1% se interessam em cursar uma pós-graduação ou um MBA – Master of Business Administration.

Os dados da pesquisa fazem parte do Relatório Socioeconômico elaborado pela FAT – Fundação de Apoio à Tecnologia, uma instituição que é responsável pelos processos seletivos das unidades de Centro Paula Souza.

“O Relatório Socioeconômico mostrou outro número relevante sobre o perfil dos aprovados: o aumento da presença feminina nos cursos superiores tecnológicos. Um exemplo é o de Agronegócio em cinco Fatecs. Em Mococa, as mulheres que optaram por esse curso representam 60%; em Ourinhos, 53,75%; em Jales, 50%; em São José do Rio Preto, 42,5%; e 37,5% em Presidente Prudente. O maior aumento foi registrado em Mococa, 22,5%, em comparação com os aprovados do primeiro semestre de 2019. Outra área relacionada à agricultura que tem atraído mais mulheres é a de Processamento de Produtos Agrícolas e de Origem Animal. Em Capão Bonito, por exemplo, o curso de Agroindústria reuniu o total de 67,5% de público feminino entre os aprovados. A presença feminina se destaca também nos cursos do setor de serviços, como Eventos, Recursos Humanos, Turismo, Alimentos e Moda. Com 85% de candidatas aprovadas, Recursos Humanos em Franca é um exemplo dessa tendência. Na Fatec Americana, 80% da turma de Têxtil e Moda também será de mulheres”, informa nota oficial encaminhada ao O Regional.

O levantamento registrou, ainda, que muitos dos estudantes chegam às Fatecs por meio de propaganda boca a boca. Entre os aprovados, 34,5% afirmam que ficaram sabendo do vestibular por meio de amigos; 21,1% na escola onde concluíram o Ensino Médio e 15,6% por parentes. Essa divulgação espontânea endossa o importante trabalho desenvolvido pelas Faculdades de Tecnologia

Da Reportagem Local