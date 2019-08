Pesquisa Aponta Que Comer Frutas Regularmente Ajuda Evitar Doenças Cardiovasculares

Uma pesquisa apresentada em um congresso organizado pela Sociedade Americana de Nutrição realizada em Baltimore, nos Estados Unidos, recentemente, mostrou que, o consumo de duas maças e três cenouras por dia, ajudam a evitar o ataque cardíaco ou acidente vascular cerebral (AVC).

O estudo foi feito a partir do cruzamento de dados mundiais de consumo de frutas e legumes com as notificações de mortes causadas por doenças cardiovasculares ao longo de 2010. Concluiu-se, então, que uma em cada sete mortes deste tipo pode ser relacionada ao fato de a pessoa não ter ingerido a quantidade suficiente de frutas, e uma em cada 12 mortes também por problemas cardiovasculares seriam resultado da ausência de legumes e verduras.

Os pesquisadores fizeram uma estimativa da ingestão média diária de frutas e outros vegetais a partir de estudos realizados em 113 países, o que corresponde a 82% da população mundial. Logo após, as informações foram combinadas com os dados de causas de morte em cada um dos países participantes, inclusive o Brasil, além de dados sobre outros riscos de problemas cardiovasculares.

O consumo de frutas e hortaliças é mais baixo, e consequentemente maior agente causador de mortes, em adultos jovens. Ao tentar observar as diferenças por gênero, a pesquisa observou que os homens correm maior risco, o que indica, provavelmente, que mulheres tendem a se alimentar de mais frutas e legumes. “No geral os adultos mais jovens apresentam uma resistência maior ao consumo de frutas, legumes e hortaliças, e neste mesmo patamar, podemos considerar também o público masculino, que geralmente não vai muito atrás de organizar a alimentação, a fim de deixa-la mais saudável”, conta a nutricionista Adriana Pereira, que também orienta sobre como controlar os fatores do AVC através da alimentação. “Muitas recomendações feitas às pessoas com doença cardiovascular, hipertensão arterial e colesterol alto se aplicam as pessoas que já tiveram ou correm risco de ter um derrame cerebral. É preciso reduzir ao máximo o consumo de gorduras, e investir nas frutas, verduras, legumes e hortaliças, sempre procurando balancear um pouco de cada coisa”.

André Santos

Da Reportagem Local