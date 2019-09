‘Pesque E Preserve’ é Hoje e Promete Lazer e Consciência Ambiental

Começa neste domingo, dia 1 de setembro, a 3ª edição do Pesque e Preserve. O evento será realizado no Lago dos Ipês, que fica localizado no cruzamento das ruas Nhandeara e Paulo de Faria, a partir das 8h00. A iniciativa fica por conta da Prefeitura de Catanduva e da Saec – Superintendência de Água e Esgoto, bem como diversas parcerias.

“A meta é o incentivo à pesca esportiva – pesque e solte – e à conscientização ambiental. Para a atividade de pesca, mediante inscrição prévia, haverá premiação para o primeiro, segundo e terceiro colocados. Vence a competição o pescador que fisgar o peixe mais pesado, independentemente de tamanho e espécie. O Pesque e Preserve terá orientação sobre pesca segura e ambientalmente correta, atividades escoteiras, atrações esportivas e culturais com a presença da Biblioteca Itinerante para as crianças, exposição de animais taxidermizados e de equipamentos do Corpo de Bombeiros e da Polícia Ambiental, além de distribuição de mudas”, ressalta a nota oficial divulgada pela Prefeitura de Catanduva.

Como preparação para essa edição, cinco mil alevinos (que são peixes recém-saídos do ovo) foram soltos no Lago dos Ipês no último final de semana, conforme já divulgado pelo O Regional. O local também passou por uma limpeza, com apoio de parceiros, que retiraram lixo das margens e das águas. Equipes da Prefeitura, na oportunidade, retiraram das águas o excesso de algas marítimas e possíveis resíduos que causam degradação ambiental, contando com o suporte de cinco caiaques.

Parcerias

“O Pesque e Preserve tem apoio da equipe Doentes por Pesca, Associação dos Fornecedores de Cana da Região de Catanduva, Água Mineral Palmares, Cocam – Cia de Café Solúvel e Derivados, Cofco International, Grupo de Escoteiros Cidade Feitiço, Tietê Agroindustrial, Pesque e Pague Santa Luzia, Medusa Consultoria Ambiental, Pescaça Náutica, Caiaque & Pesca, Bombeiros e Polícia Ambiental”, finaliza a nota.

Da Reportagem Local