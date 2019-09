Pesque e Preserve Atrai Mil Pessoas ao Lago dos Ipês, Segundo Prefeitura

A terceira edição do Pesque Preserve reuniu aproximadamente 1 mil pessoas no Lago dos Ipês, no ultimo domingo, conforme balanço divulgado pela prefeitura. A contagem de participantes foi feita pela Guarda Civil Municipal.

O evento, que tinha como objetivo a conscientização ambiental, foi promovido pela Prefeitura e Superintendência de Água e Esgoto (Saec).

De acordo com a assessoria de comunicação da prefeitura, foram quatro horas de atrações aos moradores, das 8 às 12 horas, que incluiu a competição de pesca esportiva – pesque e solte. A comissão organizadora entregou troféus para o primeiro e o segundo colocados.

Venceu a prova Manuela Hummel, de 5 anos, acompanhada dos pais. Ela fisgou um peixe, da espécie tabarana, de 340 gramas. Em segundo lugar, ficou Túlio Giglio que pescou um cágado, com 3,655 quilos. Ao todo, a comissão organizadora contabilizou 160 inscrições pela internet na página da Prefeitura.

No encerramento da atividade, foi feito sorteio de brindes. Integrantes do grupo Caiaque e Pesca entraram no lago para praticar a modalidade com os remos.

O Pesque e Preserve também teve atividades de orientação sobre a pesca segura e ambientalmente correta, atividades escoteiras, atrações de recreação e culturais para as crianças, exposição de animais taxidermizados e de equipamentos do Corpo de Bombeiros, da Polícia Ambiental.

A Guarda Municipal aproveitou a movimentação para alertar sobre os perigos do cerol, com apresentação de material cortante apreendido em ocorrências. Já a Unidade de Vigilância em Zoonoses fez a orientação sobre a posse responsável de animais domésticos e a Secretaria de Meio Ambiente fez a doação de mudas.

Karla Konda

Editora Chefe