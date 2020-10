“Pescar Catanduva” Está Com Inscrições Abertas Para Jovens E Adolescentes

A unidade do Projeto Pescar Citrosuco Catanduva está com inscrições abertas para jovens e adolescentes entre 16 e 19 anos.

Se você deseja se desenvolver para o mercado de trabalho, está cursando, no mínimo, o 7º ano do Ensino Fundamental II e tem renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa, pode participar.

A inscrição vai até dia 27 de outubro para Iniciação Profissional em Produção Industrial, em Catanduva.

Os benefícios do futuro aprendiz serão formação gratuita, uniforme, transporte e alimentação.

O projeto profissionalizante tem o objetivo de promover a oportunidade de construir um futuro melhor através da educação e do trabalho. Porque, tão importante quanto formar profissionais, é torná-los protagonistas de seus projetos de vida.

O Projeto Pescar é mantido por uma Fundação criada em 1995 para expandir e consolidar um programa de formação sócio profissionalizante voltado para o desenvolvimento de jovens.

Mais 30 mil jovens já se beneficiaram do programa desenvolvido em parceria com empresas e organizações e norteado por princípios comunitários.

A Fundação tem como valores a ética, a excelência, a flexibilidade, a busca por inovação, primando pela fidelidade aos seus objetivos, e observando os princípios da transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade.

Os resultados de o Projeto Pescar são tão exitosos que chamaram a atenção de outros países e hoje o programa é replicado na Argentina, Paraguai, Peru e Angola. Os interessados devem se inscrever através do site projetopescar.org.br/inscrições/

Ariane Pio

Da Reportagem Local