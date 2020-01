Período De Transferência De Alunos Da Rede Estadual Vai Até Dia 8

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo abriu, na última sexta-feira, dia 3 de janeiro, o período de transferência dos alunos da rede estadual. Os pedidos poderão ser feitos até a próxima quarta-feira, dia 8.

Calendário

Conforme já divulgado pelo O Regional, é importante que os pais e estudantes fiquem atentos ao Calendário Escolar de 2020 na rede estadual.

“Os interessados podem comparecer a qualquer escola da rede estadual para realizar o pedido de transferência. Para solicitar, é necessário apresentar o documento de identidade (RG) ou certidão de nascimento do aluno e comprovante de residência.

Os pedidos de transferência podem ser por mudança de endereço ou por escola de preferência da família.

Os resultados dos serão divulgados a partir do dia 13 de janeiro. Todos os alunos da rede já têm matrícula garantida para o ano letivo de 2020.

Caso não sejam transferidos, os estudantes continuarão a estudar na unidade de ensino onde estão atualmente matriculados.

O ano letivo começa no dia 3 de fevereiro, com encerramento previsto em 23 de dezembro de 2020”, diz a nota oficial emitida pelo Governo do Estado de São Paulo.

Da Reportagem Local