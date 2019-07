Pequenos Produtores Rurais Apostam Na Produção De Raízes E Tubérculos

A mandioca e a batata-doce são as principais apostas dos produtores rurais

Sem muitos recursos para investir, pequenos produtores da região estão apostando na produção de raízes e tubérculos, pois esse tipo de alimento, geralmente, não necessita de muito investimento e garantem retorno a curto e médio prazo.

A mandioca é utilizada na dieta alimentar na mesa de muitos brasileiros, principalmente na forma de farinha, e é muito apreciada, não só no nordeste, mas nos quatro cantos do país. A cultura da mandioca apresenta ampla variabilidade genética, representada pelo grande número de cultivares disponíveis no Brasil, seu local de origem, inclusive na região de Catanduva. O pequeno produtor Adilson Neves conta que a raiz mais apreciada do Brasil é a sua principal fonte de renda. “Eu tenho um pequeno sítio de 5 alqueires, e com um espaço pequeno para plantar tive que buscar algo que me garantisse uma boa renda, a um custo baixo, então resolvi apostar no plantio da mandioca, e essa minha aposta deu muito certo, pois hoje, o cultivo da mandioca é a minha principal fonte de renda”, conta o produtor.

Conhecida como Mandioca, macaxeira, aipim, castelinha, uaipi, está raiz é a terceira maior fonte de carboidratos nos trópicos, depois do arroz e do milho, e um dos principais alimentos básicos no mundo em desenvolvimento, existindo na dieta básica de mais de meio bilhão de pessoas. A batata-doce, também chamada de batata-da-terra, batata-da-ilha, jatica e jetica, é uma planta da família das convolvuláceas, da ordem das Solanales (a mesma da batata, do tomate, das pimentas etc.). Originária dos Andes, se espalhou pelos trópicos e subtrópicos de todo o mundo, inclusive na nossa região. O produtor João Eriberto apostou na produção deste tubérculo. “Uma das vantagens no cultivo da batata-doce é a colheita, que não apresenta um ponto específico, ela pode ser parcelada, retardada ou até antecipada, de acordo com a minha preferência e com o preço de mercado. A colheita inicia-se aos 90 dias, mas de maneira geral ocorre entre 120 a 150 dias de ciclo, quando os tubérculos se aproximam de 300 g de peso. Escolhi a batata-doce para investir, pois este é um alimento muito procurado, e o melhor, não exige muito espaço para plantio e nem muitos recursos financeiros”, relata o produtor.

Não é preciso ter uma propriedade rural para ter um pé de batata-doce, você pode ter este tubérculo no quintal da sua casa. O cultivo da batata-doce é tão fácil e prático que tem sido utilizada em muitos lugares como uma planta ornamental em jardineiras de apartamentos, em vasos suspensos e em cestas.

André Santos

Da Reportagem Local</strong>