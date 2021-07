PEQUENO GÊNIO: Criança de apenas 3 anos de Catanduva sabe identificar bandeiras de mais de 100 países

Enzo começou as aulas pouco antes da pandemia e, com o incentivo dos pais, está revelando grande talento

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

Enzo Gabriel, de apenas 3 anos, encanta professores, pais e agora a internet. O motivo é mais do que especial. Apesar de tão pequeno, ele já sabe identificar as bandeiras de mais de 100 países, inclusive com as cores de cada um. Isso tudo sem a ajuda do Google. O aluno da escola municipal Gabriel Hernandez Ferreira começou as aulas pouco antes da pandemia e com o incentivo dos pais está revelando um grande talento.

As professoras Adriana Istopa Pace e Evandra Marques identificaram logos nas primeiras aulas, o talento do pequeno. “Percebemos essa dinâmica nos vídeos que a mãe dele mandava. O Enzo sempre muito fofo queria falar rápido e o raciocínio dele é muito rápido. Quando cantamos o bom dia, ele vai falando tudo. Tivemos um vídeo sobre a água e ele passa uma mensagem que é uma graça para a idade dele”, destaca Adriana.

Foi durante uma aula sobre os animais, que o aluno foi demonstrando toda a sua sabedoria. “Quando eu mostrei o Z e a Zebra, ele até comentou, é a última, se referindo ao alfabeto. Naquele momento descobrimos que ele sabia a maior parte das letras do alfabeto. Quando ele mostrou os bichinhos de pelúcia que tem em casa, ficamos sabendo que o que ele mais gosta de fazer é ver bandeiras e fomos perguntando que bandeira é essa, quais são as cores. Ele sabe mais de 100 e começamos a compartilhar as bandeiras, até mesmo bandeiras que nós não sabíamos, o Enzo sabia. Ele é muito esperto”, finaliza a professora.

Moradores do bairro Nova Catanduva, os pais Joyce Beatriz Leite e Rodrigo Moraes Oliveira, destacam que o filho desde pequeno demonstra esse gosto pela aprendizagem.

“No primeiro ano na escolinha, me lembro que a professora passou a atividade da bandeira do Brasil em casa. Lá mostrei as bandeiras do Japão e Estados Unidos que são as mais conhecidas e ele quis conhecer outras e não parou mais. Agora ele está aprendendo sobre as capitais. Meu filho prefere as bandeiras do que desenhar, ele sabe o alfabeto, os números, placas de trânsito. Meu marido fala que a brincadeira dele e a maior diversão é ver as bandeiras em vídeos educativos”, comenta a mãe toda orgulhosa.