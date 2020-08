PENEIRA FINA 30/08/2020

SALVEM AS PRAÇAS

Não precisa ser especialista em gestão pública para perceber que o descaso da prefeita e equipe está deixando o centro, principalmente, as praças abandonadas em completo lixão. É vergonhoso que em um sábado que a região vem a Catanduva fazer compras e encontra tudo sujo nas praças e calçadão afora.

VERGONHA ALHEIA

A cada questionamento que fazemos a prefeitura solta nota discordando e tentando dizer que não é bem assim etc… E se estamos neste momento escrevendo direto da Praça da República? Tem nota que justifique tanta sujeira? Lembrando o saudoso jornalista Marcelo Rezende: “ Sabe por que eu sei? É porque eu estava lá! “

O MAL FUNCIONAMENTO DA PREFEITA

A Prefeitura enviou carnês da TFF – Taxa de Fiscalização e Funcionamento para comerciantes, prestadores de serviços e empresários da cidade. Uma cobrança salgada em tempos de pandemia. Ocorre que muitos não conseguiram trabalhar por meses e outros estão até agora com seus negócios fechados, como salões de beleza, academias, bares e restaurantes mas a Prefeita e sua equipe incompetentemente parece que vive em uma bolha e continua a fazer as mesmas coisas como se não existisse a Covid-19. Acorda minha gente! Quer cobrar o imposto pelo funcionamento tudo bem, mas cobre proporcional ao funcionamento! Deu para entender ou quer que desenhe?

O MESMO IMPOSTO I

Até para comerciantes que não puderam abrir suas portas durante esta pandemia é covardia. A falta de atenção e sensibilidade da prefeitura para com esses guerreiros catanduvenses que geram a maior parte dos empregos e que nem sabem afirmar se conseguirão retornar pós-pandemia é muito grande.

O MESMO IMPOSTO II

O mais justo com estes comerciantes seria que a equipe que trabalha “o padrão Marta de qualidade” já irem aplicando uma isenção. (sonhar não paga nem ISS). Cadê o pelotão da capitã Marta mandando projeto de “isenção no TFF / ISS pra quem não pode abrir seus comércios durante a pandemia”? A Câmara certamente aprovaria sem ressalvas.

EDUCAÇÃO EM CATANDUVA

O ensino fundamental da Educação de Catanduva apareceu entre as 118 melhores cidades do país, segundo pesquisa realizada pelo Instituto Iede. Resultado que vem sendo comemorado nas redes sociais pelo ex-prefeito Afonso Macchione, pela Secretária Tânia Botos e o vereador Cidimar Porto. Mas eles só esqueceram de divulgar que foi avaliado dentre outros critérios o Saeb de 2017, ou seja, primeiro ano do Governo atual. Foram avaliados conhecimentos em Matemática e Português, das 1, 3, 5 e 7 séries do ensino fundamental, onde todos sabem que não se aprende nada de um dia para o outro, e assim fica evidente que o resultado obtido em 2017 foi fruto do trabalho desenvolvido principalmente por educadores e gestores nos quatro anos anteriores a sua gestão.

EDUCAÇÃO EM CATANDUVA II

Dessa forma Macchione tenta surfar em onda que não lhe pertence e inversamente acaba fazendo propaganda de resultado obtido em sua maior parte pela gestão anterior a sua. A Secretária Tânia Botos, que foi candidata derrotada ao cargo de vereadora nas últimas eleições, também não teve sua atuação aprovada na gestão anterior de Macchione, tanto que não foi convidada a retornar no atual Governo, vindo a tornar-se Secretaria apenas em março de 2018, após a passagem de dois secretários. Muito feio isso, temos que dar a César o que é de César!

HERÓIS DA EDUCAÇÃO EM CATANDUVA!

Não poderíamos deixar de parabenizar os professores, coordenadores, diretores, secretários, merendeiras, berçaristas, auxiliares de serviços gerais, enfim a todos os profissionais envolvidos na Educação de Catanduva, que enfrentam todos os tipos de problemas diários nas escolas municipais, como falta de materiais, falta de segurança, estrutura precária dos prédios, falta de pagamento do dissídio e tantos outros, mas mesmo assim, por um ideal de vida, superam todas as dificuldades impostas pela Prefeitura. Imaginem onde a Educação de nossa cidade poderia estar se tivéssemos gestores competentes!

Data marcada

As convenções partidárias para as eleições de 2020 podem ser iniciadas neste dia 31 de agosto. Dando início aos agendamentos, a coligação que deve ser fechada com a pré-candidata Beth Sahão (PT). PT, PTB, PROS, AVANTE, SOLIDARIEDADE e PSB se reúnem em convenção virtual no dia 06 de setembro, às 10 horas.

Pelas redes

A ex-deputada e pré-candidata a prefeitura se manifestou sobre os dois concorrentes políticos que testaram positivo para o novo coronavirus. “Recebi com apreensão a notícia de que dois pré-candidatos – Ricardo Rebelato e Padre Osvaldo – testaram positivo para a Covid-19. Quero expressar minha solidariedade e minhas orações para que eles possam se recuperar e voltar para suas famílias, amigos e companheiros de trabalho. Gostaria de me solidarizar, também, com todas as famílias de nossa cidade, especialmente as que perderam entes queridos”.

Campanha diferente

Neste ano, por conta da pandemia da Covid-19, a campanha política para eleições será um pouco diferente das demais. Considerando que ainda estamos em uma curva ascendente de casos e mesmo com melhora, ainda bem diferente de antes, os políticos terão de se readequar. Os abraços nos eleitores, as crianças nos colos e apertos de mão devem ser evitados.

Carreatas

Há quem diga que neste ano, aquele conhecido corpo a corpo realizado pelos bairros, ruas do centro, vai dar lugar a um maior número de carreatas pelas ruas da cidade.

Passando rápido

E considerando que as semanas estão passando tão rápido, não demora muito para todo o quadro de candidatos estar fechado e as campanhas nas ruas e pelas redes sociais com bastante força.

Testes

Demorou, mas agora vai. A prefeitura vai fazer testes rápidos em todos os servidores da saúde que atuam pelo SUS. A medida vem atrasada, já que poderia ter sido feito bem antes, mas antes tarde do que nunca. Dados da Secretaria indicavam no início da semana que 13% dos infectados com o novo coronavirus eram trabalhadores da saúde.