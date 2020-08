PENEIRA FINA 29/08/2020

ELEIÇÕES 2020 PODE-NÃO-PODE

Chegando a reta final para que os partidos façam suas convenções oficiais e estaremos mostrando algumas alterações na legislação eleitoral vigente.

ALGUMAS MUDANÇAS

Dentre as muitas alterações temos a questão do “Jingle e carro de som”. “É permitida a circulação de carros de som e minitrios como meio de propaganda eleitoral, desde que observado o limite de oitenta decibéis de nível de pressão sonora, medido a sete metros de distância do veículo, e respeitadas as vedações previstas no § 3o deste artigo, *apenas em carreatas, caminhadas e passeatas ou durante reuniões e comícios.” *(Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)

SIMPLIFICANDO

Estes carros de som falando do candidato só serão permitidos na presença “do próprio candidato” ou com ele próximo do local enquanto desenvolve seus trabalhos de campanha com limite no barulho (oitenta decibéis).

O CANDIDATO DA PREFEITA

Ontem a manifestação de apoio do pré-candidato Ricardo Rebelato ao ser questionado sobre empréstimo de quase R$ 6 milhões da atual Administração, onde mais de R$ 1 milhão seria para instalação de fibra ótica e a dívida será paga pelas próximas Administrações, chamou a atenção de muitos leitores.

REBELATO E MARTA UNIDOS

Na resposta Ricardo demonstra que assumiu ser o pré-candidato do Governo Marta. Gostaríamos de saber como reagirão os servidores públicos ao saber que Rebelato terá o apoio dos Secretários e comissionados da Prefeita, ou seja, teremos Daniela Arieta, Solange Fonseca, Ronaldo Gonçalves, dentre tantos outros nas trincheiras de Rebelato, já que apoiam a Prefeita Marta e com certeza estarão almejando permanecerem em seus cargos se ele vier a se tornar Prefeito, “a velha máxima” é que quando casamos com uma viúva com filhos teremos que conviver.

CURIOSIDADE

E como será que reagirão os comerciantes, os donos de academias, de bares, de restaurantes e de salões de beleza após saberem que Ricardo Rebelato é o pré-candidato da Prefeita Marta. Será que também será o candidato de Macchione? Isso ainda não sabemos. Mas como fazem parte do mesmo grupo político acreditamos que sim. Com certeza Ricardo será o candidato que representará a continuidade deste Governo, que tem recebido duras críticas da opinião pública.

O FARDO DE REBELATO

Além de todos os atuais comissionados do Governo atual, Ricardo terá que suportar também o desgaste de ter ao seu lado Fábio Manzano que se afastou do Governo há alguns meses no prazo exigido pela Justiça Eleitoral, talvez com o objetivo de se candidatar para algum cargo eletivo. Mas até o momento seu nome não emplacou e encontra enorme resistência, seja no setor público ou privado de nossa cidade. Manzano é um fardo que poucos estão dispostos a carregar. Segundo apuramos o próprio Rebelato tem buscado não vincular sua imagem ao ex-Secretário, apesar da insistência de Manzano.

CANDIDATOS COM COVID

Até o fechamento desta edição(28) estava preocupante o estado de saúde dos candidatos Ari enfermeiro (PP) e Padre Osvaldo (PSDB), devido a complicações da Covid-19 eles tiveram que ser transferidos para UTI, Ari chegou a passar por um coma induzido. Já o pré Candidato Ricardo Rebelato teve alta de hospital na Capital/SP retornando a Catanduva. Em vídeo com Rebelato agradeceu o apoio e as orações.Nosso voto de pleno restabelecimento aos três.

A NOTAS DA PREFEITURA

Os tempos mudaram e a prefeitura segue aquela linha que respondia qualquer coisa e estava tudo certo. Neste advento em que as mídias sociais estão “bombando” surgiu a necessidade de apuração réplica e até uma tréplica quando se tem uma denúncia ou reclamação. O ultimo descalabro gritante em nossas redações são funcionários do CREAS da Rua Paraíba que ficaram meses sem receber EPIs sendo que parte da equipe está afastada tendo dado positivo para Covid.

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA PADRÃO MARTA

Hoje os cargos em comissão como o da secretária de assistência social Neuza Costa Peres (salário maravilhoso para os padrões catanduvenses) servem para que? A caridade (em algumas traduções lê -se amor) não está sendo praticada a começar da equipe que corre risco de morte por inércia da própria secretária.

E A FALTA DE EPIs

Depois de cinco meses de pandemia a gente receber reclamação de falta de EPIs “é pra cabá com Piqui do Goiás, o queijo de Minas e a água da Saec lavando minha calçada! Além dos galões de álcool em gel sugiro uns galões de óleo de Peroba quando vamos ao local apuramos e a secretária (em algum lugar do planeta no ar condicionado vem nos dizer que está tudo bem e não falta nada. Dá lhe “notinha”… E a gente no local só observando a resposta da nomeada da prefeita seguindo o padrão Marta de qualidade.

Mais casos

E chegou a informação que de mais servidores da saúde testaram positivo. Desta vez, aos chefes de departamento. Pelo menos três deles e também da Vigilância Sanitária.

NA Vila soto

Um recado foi colado na unidade. “Previna-se. Já estamos com oito funcionários contaminados por Covid-19 apenas neste posto”.

MAIS DO LEITOR

“Sou pré-candidato a vereador e tenho usado o jornal O Regional e a Peneira Fina para pauta em nossas reuniões, vocês tem mostrado a realidade da administração pública local, continuem pois precisamos saber onde estão problemas e buscar soluções.”