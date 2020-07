PENEIRA FINA 29/07/2020

Parklet

Um restaurante de Catanduva apresentou requerimento para a Prefeitura de Catanduva para instalar um parklet (Plataforma sobre área do passeio público com mobiliário) na rua Ceará, no Centro. Se o pedido for deferido, será possivelmente o primeiro estabelecimento montado neste molde desde que o decreto foi publicado pelo Executivo, em novembro do ano passado. Conforme o decreto, o parklet será uma ampliação do passeio publico, com possibilidade de bancos, floreira, mesas e cadeiras que podem ser utilizados pelo público de modo geral. Ainda segundo o decreto, instalação não poderá ocupar espaço superior a 2,20m de largura, contados a partir do alinhamento das guias, por dez metros de comprimento em vagas paralelas ao alinhamento da calçada.

Mais manifestação

E em mais um dia, os motoristas de transporte escolar realizaram carreata pelas principais ruas da cidade. Os profissionais buscam chamar atenção do Poder Público para a situação que vivem hoje diante do cancelamento das aulas presenciais em quatro meses de quarentena.

Lixo

Leitores de O Regional encaminharam fotos de um depósito de entulhos e lixo a céu aberto em Vila Roberto. Segundo ele, o local, próximo a um posto de combustível e inicio de estrada de terra, tem servido de lixão para todos os tipos de materiais, inclusive pneus. Fica um alerta as autoridades.

Novo bolsão

A prefeitura tem implantado um novo bolsão para o transporte coletivo em Catanduva em frente ao Terminal Rodoviário João Caparroz. Com a instalação desse novo espaço, de acordo, com a administração, os ônibus não precisarão entrar no terminal e o local terá cobertura e espaço para pedestres.

Sem água

A Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva informou na noite de ontem que executava reparos na rede de água na rua 15 de Novembro. Conforme a autarquia, a obra foi preciso para conter um vazamento. Consequentemente, moradores de bairros como São Francisco e vizinhança ficaram sem água. Não foi informado por quanto tempo.

Leite

O Fundo Social de Solidariedade pede apoio da população. Por meio das redes sociais divulgou que com a restrição de eventos, o leite arrecadado através de ingressos solidários começou a faltar. E é por isso precisam de doação para famílias carentes e entidades assistenciais. – Entregas no Fundo Social de Solidariedade – Av. São José do Rio Pardo, s/n, Conjunto Esportivo. – Ou ligue (17) 3523-3317

Atendimento

Tendo em vista a pandemia de Covid-19, que impôs uma série de alterações na rotina das instituições, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) esclarece que o atendimento ao público está sendo realizado de forma remota, tanto na Secretaria como nos cartórios eleitorais do Estado. Em casos excepcionais, o atendimento presencial será realizado das 13h às 17h, mediante agendamento.

Sessões

As sessões de julgamento, previstas no calendário das sessões, disponível no site do TRE-SP, continuam a ser realizadas por videoconferência, com transmissão no canal do Tribunal no Youtube. As sessões normalmente têm início às 15h.

Auxilio

Os beneficiários nascidos em janeiro já podem realizar o saque em espécie do Auxílio Emergencial, além de transferir valores para contas da CAIXA ou de outros bancos. De acordo com o calendário de saque, opção está disponível desde 25 de julho. Para sacar, não é necessário se dirigir a um guichê de caixa em agências, basta gerar um código autorizador (token) no aplicativo CAIXA Tem e utilizá-lo nos caixas eletrônicos, canais lotéricos ou correspondentes CAIXA Aqui.

ETE

Nesta terça-feira, 28 de julho, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) lança uma publicação que atualiza a base de dados da instituição sobre estações de tratamento de esgotos (ETEs) no Brasil. Esse mapeamento identificou 900 novas estações, entre 2013 e 2019, totalizando 3.668 ETEs em 2.007 municípios. O levantamento Atualização da Base de Dados de Estações de Tratamento de Esgotos no Brasil apresenta e detalha as informações das ETEs, como os processos de tratamento de esgotos utilizados, sua localização e as novas instalações que foram construídas ou identificadas após 2013. Este foi o ano de referência dos dados para a produção do Atlas Esgotos: Despoluição de Bacias Hidrográficas pela ANA, lançado em 2017 e atualmente em fase de atualização.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook