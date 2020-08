PENEIRA FINA 28/08/2020

ACELERAÇÃO DE GASTOS

Conforme já publicado, nossa prefeita não está totalmente inerte. Sob a batuta de Marta, a prefeitura corre contra o tempo para amarrar contratos milionários até para fazer infraestrutura onde já existe, isso no caso do cabeamento de fibra óptica onde já existe muitas opções de redes privadas podendo ser contratadas a um preço bem inferior. Tem ou não tem dinheiro?

SEGURANÇA NÍVEL FBI

A SAEC gastar quase R$ 400 mil em seguranças é “nível hard” pra guardar uma rainha inglesa ou um cofre com barras de ouro. Quanto ganha um segurança guardando o esgoto da autarquia? Que tipo de arma ou equipamento usam? Realmente intrigante.

QUEM FEZ DÍVIDA? O QUE É EMPRÉSTIMO PMAT?

Publicado aqui, em 2018 o Prefeito da época, Afonso Macchione Neto, mandou para Câmara projeto para fazer empréstimo de quase R$ 6 milhões para a “modernização tributária”. A atual gestão não vai pagar o empréstimo ficando a dívida para as próximas duas administrações.

EMPRÉSTIMO PMAT II

Dentre os gastos estavam aquisição de softwares, remodelação do site, instalação de fibra ótica, computadores, reforma da central de atendimento, pintura externa do prédio, dentre outras despesas. A justificativa era aumentar a arrecadação de impostos. E a dívida, bom a dívida alguém algum dia pagaria, ou não, como já foi feito antes por Macchione quando fez dívida de US$ 8 milhões de dólares e deixou para 20 anos a conta.

EMPRÉSTIMO PMAT III

Mas imaginem do total da dívida, mais de R$ 1 milhão será gasto só na instalação de fibra ótica. Isso mesmo em plena pandemia de Covid-19! Convidamos a qualquer empresário da cidade que tenha instado fibra ótica particular para suas empresas nos informar, porque todos que consultamos utilizam empresas privadas e especializadas, como por exemplo: Vivo, Claro, NetFlex, MetNet, Skynew dentre outras. Mas Macchione e Marta preferem gastar o dinheiro público de uma forma “curiosa”, para dizer o mínimo. E com uma empresa de Rio Preto. Será que Macchione também utiliza fibra ótica exclusiva e particular em seu grupo de empresas? Claro que não, porque utilizar a rede já instalada fica mais barato, fruto da concorrência privada, mas nas suas empresas o dinheiro é dele, não é dinheiro público! Então tá bom!

EMPRÉSTIMO PMAT IV

Como algumas pessoas têm memória curta vamos ajudar a lembrar os vereadores que aprovaram este empréstimo “maravilhoso”. Votaram a FAVOR do empréstimo: Luís Pereira, Amarildo Davoli, Cidimar Porto, Ivan Bernardi, Nilton Cândido, Onofre Baraldi. Votaram CONTRA o empréstimo: André Beck, Maurício Gouvea, Ditinho Muleta, Wilson Parana e Gaúcho. Ari Enfermeiro e Daniel Palmeira não votaram. Placar de 6 a 5 pela aprovação. Vejam quem votou o que e tire suas conclusões!

EXAMES COVID I

É triste saber de tudo isso sendo gasto e a educação e a saúde andando a passos de tartaruga, a dificuldade de se conseguir um exame para detecção da Covid-19 é um “Deus nos acuda”, pois, nem as emissoras de rádio e jornais pedindo Marta e seu secretário não liberam sem burocratizar até a natureza nos curar.

EXAMES COVID II

Empurra pra lá, empurra pra cá! Estica e puxa! Esse é o dia-a-dia dos munícipes que buscam realizar exames em Catanduva. Vocês lembram a dificuldade dos resultados da Dengue? Pois o Secretário e Governo são os mesmos, assim como o sofrimento imposto à população!

PRA QUeM NÃO SABE

Você sabe que tem que estar com febre para fazer exame? Aí a pessoa doente responde: Mas eu estou com febre! Mas você está com dor no corpo? Sim. Ah mas você está com falta de ar. Sim. Você está com diarréia? Sim. Tem certeza? Tenho! Então vá para casa e tome remédio porque pode ser gripe ou virose, mas se piorar você volta, tá?. Se eu piorar talvez não consiga nem voltar? Será que você poderia autorizar uma tomografia de pulmão? Minha oxigenação está baixa, medi na farmácia. O funcionário responde: Só se você estiver internada! Mas se você não me interna como que estarei internada? Estou apenas seguindo as ordens do Secretário de Saúde, não posso fazer nada. Você conseguiu saber em que cidade estamos?

Criatividade

Conselheiro da Saúde levou a prefeita Marta até a reunião ordinária do Conselho. Marta ouviu tudo sem nem piscar. Brincadeira a parte, a chefe do Executivo não compareceu. O conselheiro Fernando Veteri que colocou ao seu lado, na imagem da reunião virtual Topper feito em PVC estampado e cortado a laser com imagem da prefeita. “Para que ela escute as angústias da população”.