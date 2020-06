PENEIRA FINA 27/06/2020

Triste

Hoje diversas pessoas compartilharam em redes sociais e aplicativos de conversação, foto de um Ipê cortado pela Secretaria de Meio Ambiente. Em plena florada, a árvore teve praticamente todos os seus galhos podados. Em nota a prefeitura afirmou: “A Prefeitura de Catanduva lamenta o episódio envolvendo a poda drástica de três ipês-rosas, plantados na calçada do Paço Municipal. De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, o serviço previsto era de manutenção, já que os galhos estavam invadindo o espaço da fiação e atingindo veículos de grande porte na rua. Entretanto, ao realizar o trabalho, o funcionário, mesmo orientado, foi além da limpeza. Após o ocorrido, equipe da Secretaria fez avaliação e constatou que não há riscos maiores de danos aos ipês e que, dentro de alguns meses, eles voltarão a florescer”.

Covid-19

A prefeitura de Catanduva alterou o formato do boletim diário da covid-19. Agora traz diariamente o número de pacientes internados de Catanduva e também da região e indica o índice de ocupação dos leitos. Os leitos de enfermaria para pacientes do SUS, no Emílio Carlos estão 100% ocupados.

Mais casos

A cidade já ultrapassou os 500 casos confirmados de Covid-19. São ao todo 533 pessoas com a doença. Destes 353 estão curados. E mais uma morte também foi confirmada. Mulher, 76 anos, moradora da Vila Paulista, estava internada no Hospital Emílio Carlos. Ao todo já são 22 mortes.

Ação

AFPESP (Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo) ingressou ação na quinta-feira (25) no Tribunal de Justiça alegando inconstitucionalidade de artigos da Lei Complementar 1.354/2020, sancionada pelo governador João Doria, que dispõe sobre aumento da alíquota de contribuição social de servidores aposentados e pensionistas em paralelo aos que estão na ativa e ainda possibilita a criação de descontos extraordinários para a classe. A entidade que representa 250 mil servidores assinou ainda uma nota conjunta a outras 32 entidades repudiando a decisão do governador e entende que os aposentados já deram sua contribuição para a sociedade e não podem ser prejudicados em um momento tão delicado como este de pandemia.

Interdições

A SAEC (Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva) comunica a execução de obras na região central neste sábado, dia 27. Por conta disso, haverá interdições e interrupção no abastecimento de água, a partir das 7 horas. A Ceará será interditada, entre as ruas Manaus e Teresina e rua Teresina, entre as ruas Ceará e Belo Horizonte. A Unidade de Reservação (UR 1/Santo Antônio) que abastece a localidade permanecerá fechada no período da manhã. Em caso de imprevisto no decorrer do trabalho, o período de interrupção será estendido. Os trechos serão liberados para o fluxo de veículos tão logo os serviços sejam finalizados. No período, estão programados serviços de interligações da nova rede de água que já foi implantada no trecho.

Auxilio

A possibilidade de o governo pagar mais três parcelas do auxílio emergencial com valores menores do que os atuais R$ 600, anunciada pelo presidente Jair Bolsonaro na quinta-feira (25), foi criticada por vários senadores. Os valores seriam de R$ 500, R$ 400 e R$ 300, somando assim mais R$ 1.200, além das três parcelas de R$ 600 já previstas em lei ( Lei 13.982, de 2020 ) aprovada pelo Congresso ( PL 1.066/2020 ). Os parlamentares, no entanto, defendem a prorrogação do benefício sem redução do valor original até o final do ano ou enquanto durar a pandemia de coronavírus.

Dados

De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil tem 1.228.114 casos de covid-19, com 54.971 mortes. Desde o início da pandemia, o Palácio do Planalto editou 25 medidas provisórias que abrem crédito extraordinário para o combate à doença. De acordo com o Portal Siga Brasil, mantido pelo Senado, foram autorizadas despesas de R$ 404,18 bilhões. Desse total, o governo federal empenhou R$ 304 bilhões (75,2% do total) e executou R$ 182,75 bilhões (45,2%). Os dados foram atualizados na quarta-feira (24) e ainda não incluem na conta os R$ 300 milhões liberados pela MP 985/2020. Embora as medidas provisórias devam ser votadas pelas duas Casas do Congresso Nacional, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou em abril que não vai pautar as matérias que liberam recursos para o combate à covid-19. Segundo ele, o dinheiro pode ser gasto imediatamente, mesmo sem a aprovação do Poder Legislativo.

