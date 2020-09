PENEIRA FINA 26/09/2020

SABATINA

O Conselho Intersindical de Catanduva promoverá uma “sabatina” com os pré-candidatos a prefeito no início de Outubro. Até na ultima Sexta-feira Beth (PT) e Padre Osvaldo (PSDB) Já haviam confirmado presenças. O evento acontecerá no dia 02 das 14:00 as 17:00 Horas no anfiteatro do Hospital Padre Albino.

MULHERES NA POLÍTICA

A Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados lançou nesta sexta-feira (25) a cartilha “Mais Mulheres na Política.” Apesar de representarem 52,5% do eleitorado, mulheres as conquistaram apenas 13% das vagas em câmaras de vereadores e menos de 12% das prefeituras nas eleições de 2016. Com quase 50 páginas o documento foi confeccionado pela Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, em colaboração com a Secretaria da Câmara Federal.

MULHERES NA POLÍTICA II

Com esta Cartilha será possível conhecer mais sobre a história do voto feminino no Brasil; a importância de se elegerem mulheres; detalhes sobre os trabalhos de vereadoras e prefeitas; planejamento de campanhas; e um passo a passo para concorrer às eleições deste ano; entre outras informações. O objetivo é orientar candidatas em 2020 e estimular mais mulheres a concorrer a cargos públicos.

TEREZA DEPUTADA

A coordenadora-adjunta da bancada feminina, deputada Tereza Nelma (PSDB-AL) ressaltou que neste período de pandemia, a bancada feminina da Câmara trouxe um olhar diferenciado ao Plenário, que resultou, por exemplo, no auxílio emergencial dobrado para as chefes de família. (Agência Câmara de Notícias)

DAY AFTER

Um dia depois de sair do hospital, Roberto Cacciari vem se recuperando e passou parte desse tempo descansando. O que o pré-candidato não sabe é que nossas antenas capitaram o início de uma conversa entre a equipe de Cacciari presidida pelo médico filho do empresário, com intuito de apresentar Catanduva e os produtos catanduvenses (de vários setores da nossa indústria) a possíveis investidores/compradores europeus. Logo mais detalhes.

DO GOVERNO DO ESTADO

Recado para os empresários e pessoas em busca de recolocação no mercado de trabalho. Duas plataformas estão disponíveis para você mudar sua vida e da sua empresa ainda neste ano. Conheça o “Meu Emprego Vaga Certa” que oferece um banco de currículos completo com filtro por profissão. Outra opção é o “Minha Chance”, um programa que oferece e customiza cursos de qualifição profissional para atender demandas de empresas e setores da economia. Estes serviços estão disponíveis de forma gratuita nos endereços eletrônicos

https://vagacerta.sp.gov.br/ ou http://www.minhachance.sp.gov.br/index.html#

PRESIDENTE DA CÂMARA

Os que acompanham a Câmara Municipal pedem ao Presidente Luís Pereira que interfira com mais rigidez no “linguajar” utilizado como na última sessão. “Que o Presidente seja o maestro e bata com a batuta na instante sempre que houver algo réprobo.” Podemos e devemos cobrar a Prefeita Marta de forma firme e as vezes até “dura” mas que o decoro e o respeito a Chefe do Executivo sejam mantidos, sempre!

ELEIÇÕES NO SIMCAT

Este ano teremos eleições no Sindicato dos servidores Municipais de Catanduva com apenas duas chapas concorrendo. A chapa que se opõe a da situação prega a mudança já que os servidores há muito vem insatisfeitos com as administrações, que aliás, estão devendo aos servidores desde 2015 em um “protelar sequente” irritando servidores que confiaram que time de Macchione “iria” pagar o dissídio deixado por Vinholi e este também não o fez.

SIMCAT INFORMA:

Já está disponível o edital sobre as eleições sindicais desse ano. A atual diretoria, conforme tem feito desde que assumiu, agindo sempre com total transparência, publicou o edital no jornal “O Regional” nos dias 22 e 23 de agosto de 2020.

COMIDA MAIS CARA

Quem costuma almoçar ou jantar no centro de Catanduva notou que o preço nos restaurantes está um pouquinho “salgado”. Esta alta deu-se por conta dos últimos aumentos nos preços dos itens da cesta básica, carnes, peixes e ovos. Alguns restaurantes que praticavam o conhecido “ coma a vontade por um preço único” ainda nao retornaram com este sistema mantendo a famosa “comida a kilo”.

Ops

Acompanhando todas as propostas apresentadas pelos candidatos não poderíamos deixar “passar em branco”, esse possível equívoco. Na proposta de Padre Osvaldo, talvez para encaminhar todas as documentações em tempo hábil, logo no finalzinho, cita que novas informações, contribuições, críticas o eleitor pode acessar: www…… envie email: ….