PENEIRA FINA 25/07/2020

Nada muda

E pela oitava semana consecutiva, desde o início do Plano São Paulo e sem contar o período de fechamento total de estabelecimentos, Catanduva permanece na faixa laranja. Com isso, nenhuma mudança será realizada. Até ontem, antes do anúncio feito pelo governador do Estado, alguns segmentos estavam esperançosos de que medidas seriam adotadas para auxiliar os profissionais como de academias, salões de beleza e bares e restaurantes. Mas até o momento, nenhuma alteração. A situação causou revolta e representantes destes segmentos se movimentam para novas manifestações. O objetivo é chamar atenção das autoridades sobre as dificuldades enfrentadas nestes quatro meses de fechamento.

Analisar é preciso

Entendemos que, de fato, é preciso controlar a contaminação do coronavirus. Mas a situação está chegando em um ponto quase que insustentável para muitos. Todos os segmentos foram afetados, mas estes que estão impedidos completamente de trabalhar, logicamente são os mais prejudicados. Exemplo disso também estão os motoristas de transporte escolares. Eles perderam completamente a fonte de renda e, não devem retornar tão cedo ao trabalho. Algo é preciso ser feito para ajudá-los.

Legais

O auditor Alexandre Manir Figueiredo Sarquis, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo julgou como legais a admissão de pessoal promovida pela prefeitura de Catanduva, no governo de Geraldo Vinholi e também Afonso Macchione Neto no concurso 01/2016. A decisão foi publicada ontem no Diário Oficial do Estado.

Assembleia geral

Representantes da Federação dos Condutores Autônomos de Veículos Rodoviários do Estado de São Paulo – Fecavre-SP – foram convocados para assembleia geral que será realizada no dia 12 de agosto, em Catanduva, na sede social da federação. O motivo: a eleição dos membros da diretoria e do Conselho Fiscal para o mandato de 30 de setembro de 2020 a 29 de setembro de 2023. Conforme o edital de convocação publicado no Diário da União, fica aberto ainda o prazo de 10 dias para o registro das chapas participantes. O documento é assinado pelo presidente da Federação André Luiz Cabello.

Aviso do Judiciário

Em razão da retomada gradual do trabalho presencial no Judiciário de São Paulo a partir da próxima segunda-feira (27), a Presidência do Tribunal de Justiça e a Corregedoria Geral da Justiça editaram ontem (23) o Comunicado Conjunto nº 668/20, autorizando peticionamento eletrônico nos processos físicos de 1º e 2º graus. No caso do 1º grau, deverá ser utilizado inicialmente na versão antiga do Portal E-Saj, passando ao Novo Portal E-Saj a partir de 3/8. Dúvidas podem ser encaminhadas para os e-mails spi.diagnostico@tjsp.jus.br (1º grau) e sj1.1.1@tjsp.jus.br (2º grau).

Que animado!

Ontem à noite a última apresentação do Seresta na Cidade foi realizada pelas ruas de Catanduva. Com muito forró, os cantores animaram a noite de sexta-feira na área central e bairros como Agudo Romão. Foi divertido e gostoso de ouvir, mesmo que por alguns minutos.

Online

Só no primeiro semestre deste ano, o Procon-SP recebeu mais de 120 mil queixas sobre compras online – um crescimento de 260% na comparação com o primeiro semestre de 2019, que teve 33.628 reclamações. Demora ou não entrega do produto e problemas com cobrança são os questionamentos mais recorrentes. Somando os dados da primeira quinzena de julho, que teve mais de 25 mil reclamações, já são 147 mil registros. “Os dados demonstram que as empresas não se prepararam para as vendas online. Fornecedores vendem o que não têm no estoque, atrasam a entrega, não avisam sobre a cobrança do frete… são muitas reclamações e, por parte das empresas, respostas automáticas e protelatórias”, afirma Fernando Capez, secretário de defesa do consumidor.

Galerias

Implantação de galerias segue nas ruas Jundiaí (Bela Vista), Nova Lima (Santa Paula) e Socorro (Vila Celso). O objetivo é garantir a vazão correta da água em dias de chuva, segundo a prefeitura.

Chamamento

O Consorcio Público Intermunicipal de Saúde da Região de Catanduva publicou edital de chamamento para credenciamento de pessoa jurídica ou pessoa física para prestação de serviços profissionais para enfrentamento da emergência decorrente do Coronavírusem Irapuã. Os interessados deverão encaminhar seus documentos, em envelope fechado, para a Rua Ceará, 886, em Catanduva, no horário de 08h às 10h e das 14h às 16h. A íntegra do edital estará disponibilizada no site www.consirc.sp.gov.br. Demais informações podem ser obtidas pelo telefone 17 3531-9780 ou pelo e-mail: consirc@consirc.sp.gov.br .

Água

Quarenta e nove por cento das grandes infraestruturas para garantir a segurança hídrica no Brasil já estão em execução por todo o território nacional. A conclusão é um dos dados apresentados no primeiro boletim de monitoramento do Plano Nacional de Segurança Hídrica (PNSH), elaborado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) e a Agência Nacional de Águas (ANA). O Plano estima que serão necessários, até 2035, investimentos de R$ 678 milhões para estudos e projetos e de R$ 26,9 bilhões para a execução de 99 empreendimentos como sistemas adutores, canais e barragens. O boletim detalha a evolução dessas ações até dezembro de 2019.