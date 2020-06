PENEIRA FINA 25/06/2020

Gastos com a Covid-19

Que é preciso conscientização da população sobre as medidas de prevenção ao novo coronavírus falamos neste espaço praticamente todos os dias. Que nem tudo pode ser de responsabilidade dos governos também. Mas é difícil não pensar que muito mais pode ser feito para tentar amenizar a situação que vivemos hoje. Falta de recursos para este fim não pode ser justificativa. Catanduva recebeu uma boa quantia de dinheiro para o enfrentamento do vírus e, até o momento, pouco foi utilizado, como mostramos em matéria publicada nesta página e também já tínhamos divulgado antes. Não dependemos apenas de compras de cestas básicas, de equipamentos de proteção individual. Precisamos de mais. Precisamos testar pessoas que tenham contato com pacientes confirmados, mesmo que assintomáticas. Precisamos de campanhas para conscientizar as pessoas em como se prevenir. Vamos listar algumas ideias, talvez, sirva para que a administração possa atuar em novas frentes.

Orientação

Os recursos recebidos pelos governos estadual e federal permitem a contratação emergencial de trabalhadores no enfrentamento da Covid-19. Uma sugestão: Contratar trabalhadores para atuarem na orientação de pedestres em diversos pontos da cidade. De que forma poderia ser feito? A prefeitura poderia instalar uma tenda, por exemplo, em pontos estratégicos, com maior fluxo de pessoas e disponibilizar esses contratados temporários (trabalhando com o distanciamento devido) para “abordar” pessoas que estiverem descumprindo as medidas de prevenção. Exemplo: Quando alguém estiver caminhando nas ruas centrais da cidade sem máscara ou posicionada de forma errada. Quando famílias estiverem passeando em ruas com fluxo maior de pessoas. Ou quando um grupo de pessoas caminha muito próximo um dos outros, sem a preocupação do distanciamento.

Dois coelhos

Sabemos que existe uma dificuldade de conseguir fazer com que as pessoas cumpram essas medidas e sabemos ainda que não há meios de punir, infrações são apenas para estabelecimentos. Portanto, essa seria uma maneira de chamar atenção de quem não cumpre as regras e mais : daria oportunidade de trabalho para aqueles que perderam sua fonte de renda nos últimos meses.

Carros de som

Outra medida que poderia ser mais utilizada, é o carro de som. Orientações para a população pelo carro de som passando nas ruas da cidade. Com as dicas, medidas de prevenção e até números de casos confirmados para alertar como Catanduva está.

Placas e Banners

Catanduva tem uma série de placas, totens espalhados pela cidade. Divulgação sobre a prevenção ao novo coronavirus também poderiam ser colocados nesses espaços (Se é que já não são). O mesmo vale para os espaços nos ônibus do transporte coletivo e veículos da própria frota municipal.

Campanha eleitoral?

Campanha eleitoral? Não. Campanha contra o coronavírus. Coloque cartazes, faixas, pedágios com orientações na área central. Utilize os semáforos. Abra uma faixa conscientizando sobre as medidas de segurança. Dois trabalhadores, um de cada lado, de forma segura, com suas máscaras e equipamentos de proteção.

Bloqueios nas entradas

Adotado por diversos municípios, os bloqueios nas entradas da cidade também podem ser opção. Parcerias podem ser firmadas para que os motoristas que entrarem na cidade tenham sua temperatura medida e que também recebam orientações.

Exemplo

Vamos fazer de Catanduva exemplo na prevenção a Covid-19. Inovar. Não falamos aqui em gastar sem planejamento ou tudo o que a cidade tem de recursos. Mas dá para fazer um trabalho muito mais abrangente. E é, o que de fato, tem faltado. Vamos sair do mais do mesmo, de fazer somente o que é obrigação.

EM Pindorama

A prefeita Maria Inês de Pindorama anunciou que a partir de hoje, a Secretaria de Saúde estará realizando barreiras sanitárias para monitoramento e conscientização da população. Como função mais importante, os profissionais auferirão a temperatura daqueles que entram na cidade. Caso seja constatada febre, ocorrerá o encaminhamento para o local destinado ao atendimento específico e receberá orientações. As barreiras serão feitas na Rodovia Alfredo Jorge e no acesso a rodovia Washington Luis.

Reunião

A prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes se reuniu ontem com o presidente da Câmara, Luis Pereira e um grupo de representantes de bares e restaurantes da cidade. O pedido – apoio da prefeitura para futuros parcelamentos, isenções de juros e multas e campanhas conjuntas.

Endividados

Um dos efeitos da pandemia que a cada dia começa a ficar mais visível na economia é o agravamento da situação de endividamento dos brasileiros. Um levantamento divulgado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) revelou que o percentual de famílias com dívidas aumentou em junho de 2020 e alcançou novo recorde histórico: 67,1%, no qual a maioria das dívidas é devido a cheque pré-datado, cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, empréstimo pessoal ou prestação de carro e seguro, números estes maior desde setembro de 2015. De acordo com projeções feitas por economistas, a crise deve aumentar o número de superendividados dos atuais 30 milhões de brasileiros para 42 milhões, devido às dificuldades financeiras enfrentadas por grande parte das famílias, com demissões e redução da renda. Segundo a CNC, dos 67,1% de famílias endividadas 11,6% já declararam não ter condições de pagar suas contas devido a pandemia, o que é o maior percentual desde novembro de 2012.

