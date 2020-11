PENEIRA FINA 24/11/2020

TRANSIÇÃO

O prefeito eleito Padre Osvaldo juntamente ao seu vice Claudio Romagnolli estiveram em reunião com a prefeita Marta acertando detalhes da “transição de governo”. Esta coluna ouviu Romagnoli que disse que acertaram com a prefeita uma transição por etapa, “pasta a pasta”. Cada secretário passará para equipe do Padre os detalhes dos trabalhos executados ou a executar, uma a uma, cada dia da transição.

PADRE OSVALDO

Segundo Padre Osvaldo, a prefeita Marta foi muito cordial e se colocou à disposição da equipe que, a partir de hoje, estará começando a transição optando por “cada dia uma secretaria”. “Será muito produtivo, irão ser mais de 10 dias tomando conhecimento do funcionamento de cada secretaria para podermos trabalhar para o bem de nossa cidade e para o crescimento de todos”, disse o prefeito eleito.

RUA ANTONIO GIROL

Moradores da Rua Antônio Girol questionam o motivo de “mais uma vez” a rua sofrer interferências em suas tubulações e pavimentação asfáltica. Quanto custa estas obras. Os gastos e os transtornos incomodam muita gente e desafia qualquer que “se diz” engenheiro. Mais uma para o “livro dos recordes da SAEC” em investimentos estranhos e mal feitos.

EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO?

Está muito confusa a seleção dos professores que irão dar aulas para rede municipal de ensino de Catanduva em 2021. As reclamações vem de todos os lados, pois, a Secretaria Tania não tem adotado um “plano padrão” gerando muita confusão já que as informações são desencontradas. Se ligar na secretaria pedindo informações serão dadas dez versões, pois cada um na secretaria diz algo diferente. Esperamos que não atrapalhem novo secretário do governo do Padre.

NÃO VAI SER DESTA VEZ

A prefeita Marta sinalizou em entrevista ao O Regional ontem que nem o dissídio e nem o cartão alimentação dos servidores de 2015 serão pagos neste final de mandato. Nem mesmo utilizando-se da devolução do duodécimo da Câmara de pouco mais de R$ 5 milhões prometidos pela presidência do Legislativo.

PODE SER QUE PAGUE

Como ela não mencionou a utilização do dinheiro, se o duodécimo for devolvido no dia 31 de dezembro, por exemplo, pode ser que o dinheiro fique no caixa para o prefeito eleito definir a sua utilização.

ENTREGA?

Pergunta que fica no ar é faltando pouco mais de um mês de governo, será que obras que estão sendo realizadas serão entregues antes de acabar o mandato? Ou vai ficar como bônus da inauguração para o novo prefeito?

DOE SANGUE

Desde o início da pandemia, os bancos de sangue vêm sofrendo com a baixa quantidade de doadores. Assim, para reverter essa situação e com o Dia Nacional do Doador de Sangue se aproximando (25 de novembro), foram convidados artistas e formadores de opinião para ajudar na campanha que já esta sendo veiculado nos meios de comunicação. E’ importante que antigos doadores voltem regularmente ao Hemonúcleo e contribua “doando vida” a quem precisa. O Hemonúcleo de Catanduva esta na Rua Treze de Maio 974 Centro, telefone 17-3522-7722. Horário de atendimento das 07 as 13 h.

CÂMARA DE CATIGUA

Na tarde desta segunda-feira, 23 de novembro, o Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, através da Decisão nº 1508, reconheceu a legitimidade do registro de candidatura, do candidato a vereador Edinaldo Oliveira Barreto, o Dino Cabeleireiro, da cidade de Catiguá. Nestas eleições municipais, Dino foi o 4º vereador mais votados de Catiguá e o 1º do PSDB, com expressivos 174 votos, porém não estava na lista dos eleitos, uma vez que o seu recurso estava pendente de julgamento no TRE/SP. Segundo as informações do advogado do vereador eleito, Matheus Pickarte, com esta decisão a Justiça Eleitoral procederá a inclusão dos 174 votos recebidos pelo Dino Cabeleireiro, que estavam “sub judice”, o que ocasionará uma recontagem de votos de todo o processo eletivo da cidade.

VACINA CORONAVAC

O Governo de São Paulo e o Instituto Butantan confirmaram nesta segunda-feira (23) que o estudo clínico da CoronaVac chegou à fase final e os resultados sairão já na primeira semana de dezembro. A previsão é que 46 milhões de doses estejam disponíveis no Brasil até janeiro de 2021. Isso será possível porque o estudo clínico alcançou o patamar necessário para abertura da pesquisa e análise da eficácia da vacina. Até o momento, 74 voluntários se infectaram, número superior ao mínimo requerido para esta etapa, que previa ao menos 61 participantes contaminados.

VACINA CORONAVAC II

Os resultados serão enviados pelo Comitê Internacional independente na primeira semana de dezembro para que a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) analise o relatório para verificação da vacina desenvolvida pelo Butantan em parceria internacional com a biofarmacêutica Sinovac Life Science. No total, são 13 mil voluntários envolvidos nos estudos no Brasil. A pesquisa utiliza o modelo duplo cego, em que metade dos voluntários recebe doses de vacina, enquanto os demais um placebo sem eficiência contra a doença. Com a abertura do estudo, será possível identificar quantos voluntários contaminados estavam ou não protegidos pelo imunizante.

INSTITUTO BUTANTAN

A vacina do Butantan é considerada uma das mais promissoras em comparação a outros imunizantes em fase de testes. Na última terça (17), os resultados da fase anterior de estudos clínicos da Coronavac foram publicados pela revista científica Lancet, uma das mais importantes do mundo. A publicação mostrou que a vacina é segura e tem capacidade de produzir resposta imune no organismo 28 dias após sua aplicação em 97% dos casos.

DIMAS COVAS

“Estamos muito próximos de ter uma vacina disponível para o Programa Nacional de Imunizações. Esperamos que haja incorporação dessa vacina, que é mais uma do Butantan. Essas notícias colocam nossa vacina como a mais próxima de utilização aqui no Brasil. Cada dia com vacina faz diferença. Estamos aqui pra dar celeridade nesse processo e esperamos cooperação tanto da Anvisa quanto do Ministério da Saúde porque isso aqui se trata de uma situação emergencial e de salvar vidas”, disse Dimas Covas, Diretor do Butantan.