PENEIRA FINA 23/07/2020

Troca de pároco

Padre Osvaldo de Oliveira Rosa renunciou ao cargo de pároco da Igreja Imaculada Conceição. A carta de renúncia foi lida ontem durante celebração de Missa realizada com a participação do Bispo Diocesano Dom Valdir Mamede. Em seu lugar assume padre Carlos Humberto Franquim. Durante a missa que foi transmitida pelas redes sociais, padre Osvaldo leu sua carta de renúncia. “Deus nos concede a todo tempo momentos para renovarmos a nossa fé e servir a Ele como e onde for, onde o Senhor mandar eu devo servir. Agora é tempo de servir de outra maneira, diante disso e dos novos desafios que a vida me apresentou, renuncio o ofício de pároco da Paróquia Imaculada Conceição, comunidade que servi como todo meu ser por 21 anos, sete meses e 21 dias. Para que assim eu possa encontrar o espaço para poder continuar servindo em maior escala, ocupando uma função pública, olhando a cidade como um todo, procurando resgatar pessoas, com olhar voltado para os menos favorecidos”, disse durante a missa.

Mudanças

O padre ainda afirmou: “Tenho ciência das dificuldades que irei encontrar, são muitos ataques injustos, mas preciso participar desse processo legal e buscar promover uma mudança da qual acredito, pois se isso não acontecer, nosso povo continuará do mesmo jeito. Ele pega algo desafiador, para que eu seja um instrumento dele nesse contexto difícil, mas necessário e, de todo modo, continuarei servindo em comunhão com a igreja, Deus por meio da Igreja me fez padre, sou padre e vou morrer padre”.

Testes

A prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes divulgou mais uma fase do mutirão de testes para grupos específicos. “Mais uma remessa de testes rápidos de coronavírus está sendo realizada. A equipe da Saúde levou exames aos profissionais no Batalhão e na Companhia da Polícia Militar, entre ontem e hoje. O cronograma em grande escala é voltado ao público assintomático, para que possamos diagnosticar a evolução do vírus no município”.

Casos

Em um único dia, Catanduva confirmou 53 casos da Covid-19. Conforme boletim do coronavírus atualizado na tarde de ontem. Agora a cidade tem 1218 pacientes que tem ou tiveram a doença. Dentre os curados são 1052.

Sugestões

O Ministério da Saúde recebe, até o dia 10 de agosto, por meio de consulta pública, contribuições de toda a sociedade para atualização do protocolo que define critérios para diagnóstico, tratamento e acompanhamento de pacientes com a Síndrome de Guillain-Barré (SGB). As contribuições podem ser relatos de experiências ou mesmo conteúdos científicos para atualizar o protocolo que teve sua última versão publicada em 2015. Todas as sugestões são analisadas pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec).

Suspensão

As estâncias turísticas do Estado de São Paulo poderão suspender temporariamente os pagamentos dos débitos que têm com o Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos (Dadetur), da Secretaria estadual de Turismo, e investir esses recursos em ações de combate à covid-19. O decreto nº 65.078, publicado na quarta-feira (22) no Diário Oficial, ordena essa decisão, tomada devido à queda de arrecadação e redução da capacidade financeira dos municípios. São 58 convênios que, não executados em sua totalidade, têm recursos a serem devolvidos. Os municípios deverão comprovar a destinação dos valores para o enfrentamento e mitigação dos efeitos da pandemia. Quando o problema for superado, os municípios voltarão a fazer os pagamentos.

Subdivisões

Governo do Estado de São Paulo realizou na quarta-feira (22), no Palácio dos Bandeirantes, a 12ª videoconferência do Conselho Municipalista. Pedidos para novas subdivisões de saúde foram debatidos , mas ainda estão em análise pelo Centro de Contingência. Além das reflexões os prefeitos compartilharam suas experiências com o isolamento e a internação precoce de casos leves, refletindo na melhora dos índices. “As medidas têm passado por um processo de reflexão e avaliação do Centro de Contingência com o intuito de ajudar da melhor forma possível a retomada gradual da economia em todas as regiões do estado”, informou assessoria de imprensa do governo do Estado.

Tributária

O ministro da Economia, Paulo Guedes, entregou ao Congresso Nacional na terça-feira (21) o primeiro texto do governo federal destinado à reforma do sistema tributário. A proposta institui a Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços (CBS), imposto que substituirá o PIS/Pasep e a Cofins.

Créditos

A Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle (Conorf) do Senado lançou um estudo sobre as medidas provisórias (MP) editadas pelo governo com o objetivo de amenizar a crise provocada pela pandemia de coronavírus. Entre 10 de fevereiro e 15 de julho foram editadas 30 MPs para a abertura de créditos extraordinários, no valor total de pouco mais de R$ 509 bilhões.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook