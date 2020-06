PENEIRA FINA 23/06/2020

Sem testes

Funcionários públicos do pátio de serviços reivindicavam ontem com o apoio de vereadores e do Sindicato dos Municipiários de Catanduva (Simcat) a realização de testes para Covid-19, depois da morte de um servidor, que estava afastado desde o dia 2 de junho. Em resposta às reivindicações, a prefeita Marta argumentou que não é permitido o uso do dinheiro repassado pelos governos federal e estadual para a compra e realização de testagens em servidores, com alegação que se utilizar para testar funcionário, terá de fazer em toda a população. E que se fosse fazer teria de pagar com recursos municipais. Foi enfática em dizer que os servidores precisam continuar trabalhando, senão a cidade para.

Mais

Disse ainda que em caso confirmado em servidor, todos os familiares serão testados e acompanhados e que a administração fornece os EPIs e álcool em gel para todos os setores.

Muita despesa?

No atual cenário em que vivemos, nesse pânico gerado pelo novo coronavírus, em vez de criar um mal estar com os servidores municipais – que afinal são, de fato, quem faz com que a cidade não pare – e considerando já ter casos confirmados no setor, por que não utilizar recursos municipais para aquisição de testes? Estipular regras como locais que tenham servidores já diagnosticados, por exemplo, ou pelo menos naqueles servidores que possuem contato direto com os que tiveram caso positivo, mesmo que assintomático. Desta forma, os servidores trabalharão menos preocupados.

Valores

Não é possível afirmar que a compra de testes rápidos com recursos próprios farão Catanduva se afundar em dívidas. Já que recursos próprios da cidade tem sido utilizados até mesmo para a construção de galerias em ruas da cidade. A média de preços de testes particulares é em torno de R$ 180,00. A prefeitura, obviamente, consegue reduzir esse valor na hora da compra. Com essa média de preço, se a prefeitura comprar mil testes, vai gastar R$ 180 mil.

São os mais prejudicados

Depois não é difícil ver realmente servidores descontentes com a atual administração. Não bastasse situações como não ter reajuste salarial, receber a notícia que a prefeitura não quer pagar as requisições de pequeno valor e, consequentemente, os valores que alguns servidores tem a receber, não ter nem sinal de como irá pagar o dissídio de 2015 e ainda a proposta de ampliar a alíquota das contribuições..

E vale para cidade toda

A questão do teste rápido vale para cidade toda. Mesmo que em sua família tenha caso confirmado de Covid-19, você tenha tido contato com esse familiar, se não apresentar sintomas, não tem direito a fazer o teste rápido. A Organização Mundial de Saúde (OMS) reconhece que pessoas assintomáticas podem transmitir o coronavirus.

Fazer diferente

Vemos em muitos municípios medidas adotadas muito mais eficazes e benéficas à população de modo geral. Parece que Catanduva precisa ser empurrada por outros órgãos e estar sempre na traseira de outros municípios para tomar atitudes. Está faltando uma visão mais ampliada de todo o contexto e novas ideias.

No Senado

Para ter uma ideia, o Senado Federal tem realizado testes rápidos em todos os servidores desde o início de junho. O primeiro grupo foi o dos policiais. Segundo a médica Daniele Calvano, da Coordenação de Atenção à Saúde do Servidor (Coasas), o objetivo é diminuir a circulação do novo coronavírus dentro do Senado para aumentar a segurança das pessoas que não puderam aderir ao teletrabalho. “O teste periódico em assintomáticos busca detectar a doença precocemente, permitindo isolar mais rapidamente a pessoa. Os assintomáticos também transmitem a doença. Além disso, sabendo que a pessoa tem o coronavírus antes de manifestação clínica, o Serviço Médico já inicia um acompanhamento preventivo com orientações que podem ajudar na recuperação”.

Planilhas

Depois de imprimir as e 26 mil páginas e separá-las pelos nomes dos servidores em ordem alfabética, o SIMCAT (Sindicato dos Municipiários de Catanduva) comunica que as planilhas individuais entregues pela prefeitura com o cálculo referente ao dissídio de 2015, estarão disponíveis a partir de hoje. Em comunicado, o Simcat afirmou que fará a entrega dos documentos no Clube dos Servidores, no Jardim Vertoni, já que o local é amplo. Ainda segundo o sindicato, cada servidor poderá assim fazer a conferência de sua planilha e confirmar o valor que tem a receber. Horário para retirada das planilhas será das 8 às 18, de segunda a sexta, sem interrupção para almoço. Basta levar um documento original, com foto, para comprovar a identidade.

Entregue

A prefeitura de Catanduva entregou novas planilhas sobre os cálculos do dissídio de 2015 ao Tribunal de Justiça e o Sindicato dos Municipiários de Catanduva (Simcat) solicitou ao Executivo pen drive com os documentos apresentados há três semanas. Em despacho, o presidente do TJ, Geraldo Francisco Pinheiro Franco, facultou ao Simcat a obtenção da cópia diretamente com a administração

Cálculos

As planilhas são referentes aos cálculos sobre quanto cada servidor tem a receber na ação movida sobre o dissídio de 2015. Uma primeira planilha foi entregue ao TJ, mas foi questionada pelo Simcat, por conter valores a menos para cada servidor. A planilha entregue, desta vez, também passa

