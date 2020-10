PENEIRA FINA 22/10/2020

URUBU POLÍTICO

Quando vemos um político moribundo ou recém-saído de uma situação delicada de saúde e notamos que já tem pessoas de plantão para “tripudiar” aproveitando desta situação, fica claro e evidente que é oportunismo e do tipo sem escrúpulo. Isso tende parecer normal mas não o é! Usar a fraqueza política das pessoas aproveitando-se da condição física ou emocional abaladas por percalços da vida isso configura um certo “canibalismo político” que geralmente são praticados por “urubus políticos ou políticos urubus” que estão de plantão para se fartar da carniça alheia.

CASSAÇÃO DE VEREADORES

Os pedidos de cassação tramitando na Câmara Municipal de Catanduva são legítimos, mas requer “um rito processual” 1-conforme regimento interno da Casa de Leis, 2-embasado na Constituição Federal de 1988. Se algo ou alguém eliminar um destes itens os processos ou pedidos perdem sua legitimidade e não tem “senões” que modifiquem isto.

ENFERMEIRO ARI

Em entrevista a VOX FM o vereador Aristides Jacinto Bruschi (Enfermeiro Ari) disse que o princípio constitucional de se “ter o contraditório e direito a ampla defesa” não vem sendo seguido. “Acompanhando ontem na sessão da Câmara ouvi que nós estávamos fugindo da notificação e isso não é verdade muito pelo contrário, tomei ciência acompanhando a sessão; Estou de atestado por conta da recuperação do meu problema de saúde mas hoje de manhã fiz questão de vir até a câmara para tomar ciência mas estou recusando recebimento da forma que está sendo estabelecido uma lei paralela; Existe um rito a ser seguido e a comissão de ética não está seguindo esse rito por influência do relator que é contra seguir o mesmo rito que foi adotado no processo de cassação do prefeito Afonso Macchione; Então o vereador Cidimar está querendo adotar um outro rito para poder fazer uma “caça às bruxas” na véspera da eleição; Então nós não aceitamos isso, eu acho que direito é direito tem que ser respeitado”.

RITO PROCESSUAL

Independente da rivalidade entre os vereadores, o regimento Interno da Câmara diz que a Comissão de Ética tem 5 dias para emitir o parecer sejam ou não notificados os vereadores acusados. E porque não o fizeram? Porque esta omissão dos membros da comissão? Oque estão fazendo? Onde estão? Esta morosidade gerou todo este percalço podem ter certeza.

SURPRESA DA SAEC

O diretor superintendente da Saec Carlos Alberto Calixto Lapera ainda não entendeu que a autarquia atende “pessoas” e precisam ser avisadas com antecedência no caso de falta d’agua em qualquer local da cidade (desde que não sejam emergências ou acidentes). Durante sua gestão este setor supervisionado pela Prefeita Marta tem sido o grande “campeão” das reclamações de munícipes que pagam uma das tarifas de água mais caras do estado.

SURPRESA DA SAEC II

Segundo moradores da Vila Guzzo o bairro ficou sem o fornecimento durante o dia de ontem (21) após 35 anos sem nunca em todo este período ter faltado água um dia se quer. Mas como “nada é para sempre” chegou o dia da vila Guzzo amargar na seca sem nenhum aviso prévio.

A NOTA DA SAEC DO DIA 21/10

O reservatório que abastece o centro e bairros do entorno está fechado para que reparos de urgência sejam executados na rede. A Saec identificou três pontos de vazamentos na tubulação, em locais diferentes, condição que justifica a manutenção em andamento.

OS LOCAIS

Além do Centro, são afetados os Bairros Vila Amêndola, Juca Pedro, Vila Rodrigues, Vila Guzzo, Jardim Brasil, Joaquim Lopes, Aeroporto e Agudo Romão. As Equipes Estão Mobilizadas em serviços na Rua Amazonas, Belém (Entre a Rua Fortaleza e Avenida 24 de Fevereiro) e na Avenida São Domingos. Diante Disso, a distribuição de água permanecerá afetada ao longo do dia.

PRIORIDADES

Conforme regulamento da Saec, para as necessidades de abastecimento, serão atendidos prioritariamente hospitais, UPA, UBS, clinicas de saúde e internação, prédios públicos, asilos, escolas, postos policiais e outros serviços essenciais.

(da comunicação da saec)

OUTUBRO ROSA

Ao longo deste mês é celebrado o Outubro Rosa – campanha de conscientização para o controle do câncer de mama – com o objetivo de compartilhar informações e proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento da doença. Pensando nisso, o Centro Paula Souza (CPS) se engajou na causa e tem promovido eventos para sensibilizar as comunidades das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) sobre a importância do autoexame.

NA REGIÃO

Neste ano, para atender o distanciamento social imposto pela pandemia de COVID-19, as unidades realizam eventos virtuais. Na ultima terça-feira (20), a Etec Padre José Nunes Dias, de Monte Aprazível, convidou a enfermeira Fernanda Novelli Sanfelice para palestra voltada aos alunos e docentes da unidade. Pela plataforma Microsoft Teams, a especialista falou sobre experiências bem-sucedidas nas campanhas de promoção da saúde da mulher e prevenção do câncer de mama.

TÓPICOS ABORDADOS

1-A prevenção está em suas mãos (o autoexame e a importância da mulher conhecer o seu corpo); 2-Prevenção: carregue essa ideia no peito (exame de mamografia); 3- Quem procura acha. E cura! (informações sobre o câncer de colo de útero e exames preventivos); 4- De lenço ou coroa todas as mulheres são guerreiras (a importância do diagnóstico precoce); 5-Sim, homens também podem ter câncer de mama (sobre o câncer de mama em homens).