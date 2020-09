PENEIRA FINA 22/09/2020

SEMANA PADRE ALBINO

No Último Sábado(19) teve início a “Semana Padre Albino” com missa celebrada pelo padre Sylvio Fernando na Igreja Matriz de São Domingos. A programação está sendo desenvolvida on-line, através das mídias digitais (Facebook, Instagram, Youtube e Linkedin) da Fundação Padre Albino, desde o dia 20, contando a história de cada Unidade da instituição. A série foi iniciada com Padre Albino e será encerrada neste sábado, com a seguinte programação: 21/09 – Centro Cultural Padre Albino (Museu Padre Albino); 22/09 – AME; 23/09 – Colégio Catanduva e UNIFIPA; 24/09 – Recanto Monsenhor Albino; 25/09 – Padre Albino Saúde e 26/09 – Hospital de Câncer de Catanduva, Hospital Padre Albino e Hospital Emílio Carlos, totalizando 10 vídeos.

CONCURSO DA SAEC

A Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva (SAEC) fez uma chamada para um concurso público para preencher vagas cargos diferentes com inscrições abertas para 20 de Março a 09 de Abril/2020 e chegaram a prorrogar este prazo alegando um número muito baixo de inscrições e também que evitassem aglomerações por conta da pandemia.

CONCURSO DA SAEC II

Recebemos reclamações de inscritos que estão se sentindo lesados pela ausência de informações e uma data para a prova. A alegação de que houve um número muito baixo de inscritos não pode ser prerrogativa para o cancelamento da prova. Existem as vagas e existe quem quer pleiteá-las que façam uma seleção dentre os inscritos. O que não podem é deixar estes inscritos sem uma data ou sem nenhuma satisfação. Querem quantos inscritos? O intuito é preencher as vagas ou arrecadar com a taxa de inscrição ? Aguardamos a palavra da autarquia e publicaremos.

BANHEIROS PÚBLICOS

Com a quarentena a prefeitura de Catanduva determinou através da Prefeita Marta, o fechamento dos banheiros públicos e os mesmos continuam fechados mesmo após a reabertura do Comércio em horário estendido. Os transeuntes da Praça da República e Praça 09 de Julho estão cobrando esta reabertura, pois, na “hora do aperto” as pessoas estão sujeitas a constrangimentos desnecessários por conta desta situação. Necessário é que nossa Alcaide tenha mais solidariedade com os munícipes autorizando a reabertura e higienização adequada nestes locais.

DO NOVO BANHEIRO

A Prefeitura de Catanduva informa que as obras do novo conjunto de sanitários públicos da Praça da República continuam em andamento. Devido à confirmação de um caso de coronavírus entre os operários, os trabalhos foram suspensos por 3 dias úteis. A construção está com 65% do cronograma concluído, com a cobertura pronta e já na fase de acabamento.

CORREIOS

Os serviços dos Correios voltam a sua normalidade hoje depois da greve que teve início em 17 de Agosto. A greve não foi considerada abusiva, mas os grevistas terão metade dos dias descontados do salário e a outra metade será compensada com reposição de horas. Caso os funcionários não voltem aos postos de trabalho, estarão sujeitos a multa diária de 100 mil Reais (a categoria).

OBRAS NA PONTE

No início de Agosto a SAEC iniciou obra ao lado da ponte da Rua Nhadeara no cruzamento com a Av. Theodoro Rosa Filho abandonando em seguida. Com a tubulação desprotegida, no Domingo(20), o esgoto começou a ser despejado no Rio São Domingos causando mal cheiro.

RESPOSTA DA SAEC

A SAEC tomou conhecimento do problema no final de semana e identificou que a rede coletora de esgoto estava entupida, gerando despejo irregular para a galeria que deságua no rio. De imediato, foi executada a desobstrução da tubulação.

CONDENAÇÃO MANTIDA

O TJ-SP manteve as condenações dos vereadores acusados de participarem de “rachadinha” na Câmara Municipal de Catanduva. Dentre os condenados está uma ex-assessora que supostamente ajudava a subtrair valores mensais de outra assessora. O MP também apurou que alguns dos assessores, além de devolver dinheiro, estes faziam trabalhos particulares para os vereadores.

Já especulam

Sobre a condenação que envolve vereadores em mandato, especulam que Enfermeiro Ari e Wilson Paraná terão de travar uma “luta” na Justiça para conseguirem garantir suas candidaturas neste ano, por conta da Lei da Ficha Limpa. Ambos são candidatos à reeleição.

Acessíveis

Já estão acessíveis as atas das convenções partidárias realizadas em Catanduva. Mesmo sem o registro oficial das candidaturas, nas atas já dá para o eleitor saber quem serão até mesmo os possíveis candidatos para ocuparem uma das 13 cadeiras do legislativo.

O SEGREDO DA SECRETÁRIA

A Secretaria Municipal de Educação não revelou o resultado da pesquisa feita entre os pais de alunos da rede pública que questionou se são ou não a favor da volta presencial das aulas. Entramos em contato com alguns professores e diretores de escolas e ouvimos estes estão “se sentindo enganados” pela secretária Tânia que não os atende e não retorna ligações. Por que esconder?

FINANÇAS DA PREFEITURA

A presença da Secretária de Finanças Solange Fonseca está na pauta da 147ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Catanduva que acontece na noite de hoje. Nossas fontes disseram que supostamente a secretária não comparecerá. A Sessão tem início as 17:00 horas transmitida pela Vox FM, mídias sociais e no Site da TV Câmara.

APRIMORAM ORATÓRIA

Segunda (21) e terça,(22) de setembro, os pré candidatos a vereador e dirigentes do PDT de Catanduva participam de Curso de Oratória e Marketing Político ministrado pelo professor Adonias Cesário de Souza no Clube da Velha Guarda. A ideia do partido é que não tenha nenhum vereador calado durante a próxima legislatura como acontece hoje.