PENEIRA FINA 22/08/2020

ZONA LARANJA

Catanduva mais uma vez permanece na zona laranja do Plano São Paulo de enfrentamento do coronavirus. A notícia foi recebida com tristeza por muitos, principalmente setores ainda não contemplados para abertura dos seus empreendimentos ao público.

ZONA AMARELA

Muitos políticos de plantão e correlegionários do prefeito Edinho Araújo, de São José do Rio Preto “juravam de pés junto” que ontem (21) entraríamos para a tão esperada Zona Amarela e isso não aconteceu.

ZONA DE CONFORTO

O governo do Estado tentou mandar respiradores para Catanduva abrir novos leitos só que para que isso acontecesse, as autoridades ligadas a saúde, hospitais, prefeita, secretaria teriam que deixar a zona de conforto e formar uma força tarefa e isso não aconteceu. O resultado foi que Rio Preto abraçou os respiradores que já estão servindo por lá e Catanduva mais uma vez ficou a ver navios por falta de empenho político-administrativo. Zona de conforto e Zona Amarela não combinam e o resultado vocês já conhecem.

TENDA IMPROVISADA

A tal tenda no Hospital Emílio Carlos ainda não mostrou a que veio. Inaugurada no final de Julho/20, pareceu linda, poética e eficaz no cardápio de apresentação elaborado pelo marketing da Fundação Padre Albino e estamos querendo entender porque tanta morte no interior da UPA depois de inaugurada a essa tenda. Estaremos aguardando explicação técnica e qual foi a eficácia desta tenda.

BANHO DE ESPUMA

Está muito explícito que essa espuma jogada no Rio São Domingos (Foto) com um cheiro insuportável não parece nada tratado. Estivemos pessoalmente no ponto em que a descarga da lagoa milionária encontra nosso ribeirão e não foi agradável, não. Uma borra preta que se forma na barranca está prejudicando a fauna e a flora local bem alí na descarga. Chamamos atenção das autoridades de Meio Ambiente que visitem o local urgente.

A NOTA DA SAEC

Em nota que recebemos da SAEC, esta ressalta o compromisso com a qualidade de vida dos catanduvenses e alega que trata 100% do esgoto e repudiou nossos comentários.

QUEREMOS SABER

Pedimos com a devida vênia, que a autarquia SAEC nos acompanhe pelo leito do Ribeirão São Domingos onde no perímetro urbano encontramos esgotos a céu aberto sendo despejados no rio sem nenhum tratamento e 2, que nos apresente por onde corre o esgoto coletado no Jardim dos Coqueiros l e ll. A saúde e a natureza agradecem.

RODOVIA ALFREDO JORGE

O anúncio de uma terceira faixa para a rodovia Alfredo Jorge Abdo que liga Catanduva a Pindorama foi feito pelo governador João Dória no dia 14 de agosto de 2019. Passados mais de um ano, nenhuma providência com relação a obra anunciada, no mesmo dia de inauguração do serviço de radioterapia do HCC, foi tomada.

E AGORA NÃO DEVE SAIR

Considerando que entramos no período eleitoral, agora mesmo que essa terceira faixa com o acréscimo da rotatória de acesso ao bairro Pedro Nechar não deve sair, pelo menos, não até novembro.

NOVAS EMPRESAS

Boas notícias para o setor de transporte interestadual em Catanduva. Uma nova empresa de ônibus deve se instalar no Terminal Rodoviário João Caparroz. A Viação Amarelinho. Essa empresa fará linhas de Catanduva a cidades de Minas Gerais. A autorização a empresa já tem, já regulamentada pela Agência Nacional dos Transportes Terrestres, com portaria publicada no Diário da União.

Mais uma

Outra empresa também conseguiu licença para operar linhas que incluem Catanduva. Neste caso, para o Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e também Goiás. Há itinerários para o outro estado aprovados para a Expresso Itamarati. Os destinos: Água Boa/MT, Canarana/MT, Confresa/MT, Nova Xavantina/MT, Barra do Garças/MT, Cana Brava do Norte/MT, Porto Alegre do Norte/MT , Ribeirão Cascalheira/MT, Vila Rica/MT, Querencia/MT e Aragarças/GO para: Americana, Araraquara, Campinas, Catanduva, Jundiaí, Limeira, Rio Claro, São Carlos e São Paulo. E também: e: Jatai/GO para: Americana, Araraquara, Catanduva, Jales, Jundiaí, Limeira, Rio Claro, Santa Fé do Sul, São Carlos e Votuporanga/SP; E de Cassilândia / MS para Catanduva.

OUTRA

Dois dias antes, portaria também da ANTT, aprovava a liberação de licença operação para a empresa Lopes & Oliveira Transporte e Turismo. No itinerário: De Rio Verde/GO para Americana, Fernandópolis, Catanduva, Araraquara, Jales, Jundiaí, Santa Fé do Sul, São José do Rio Preto e Votuporanga. Também de Santa Rita do Araguaia/GO para Catanduva e outras cidades próximas e de Varzea Grande/MT para Catanduva e também outros municípios de SP.

