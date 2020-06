PENEIRA FINA 22/06/2020

Conscientização

Diante do quadro complicado na saúde em Catanduva e toda a microrregião, autoridades regionais pedem o apoio para que possamos conscientizar a população em geral de que a única alternativa para achatamento da curva de contágio da Covid-19 e possibilidade de avançar na flexibilização da quarentena é tomar toda a precaução possível quando estivermos dentro e fora de casa. Aquelas frases que são repetidas quase que todos os dias, mais do que decoradas, precisam ser exercidas como “Lave as mãos, use álcool gel, não esqueça a máscara, evite aglomerações, mesmo se for reunião familiar, evite sair com toda a família, vá para rua para fazer apenas o necessário”.

Crítico

O cenário não é bom. Os hospitais tem dinheiro, mas não tem com comprar as devidas medicações para atender pacientes que precisam de intubação. Imagine assim: Você não respeitou as medidas de segurança, não tem histórico de problemas de saúde, se contaminou com o novo coronavírus e foi para casa onde há pessoas que entram no grupo de risco. Esse seu familiar, sente os sintomas, precisa ser internado, mas por conta da demanda, não tem medicamentos para ser tratado como deveria. É culpa somente dos hospitais?

Economia

Todos nós queremos que o comércio, as empresas em modo geral, as atividades que antes fazíamos voltem ao normal. Ninguém quer o retrocesso. Ninguém quer o lockdown, muitos precisam trabalhar, ganhar o seu sustento. E é justamente por isso, que o cumprimento das regras de prevenção tem de ser levado à risca. Já passamos dos 300 casos confirmados de Covid-19 em Catanduva, há muitos casos suspeitos, 17 mortes, não dá mais para não acreditar que essa doença não chegue em nossas casas.

Conta básica

De acordo com o médico Luis Fernando Colla, do Hospital Padre Albino, um único paciente internado com Covid-19 numa UTI, precisa, em média de 20 a 40 ampolas de medicamentos (Esses que estão em falta) em 24 horas de atendimento. Considerando também a hipótese de que este paciente fique internado na UTI por 15 dias, o uso dessa medicação será de 300 a 600 “doses” para um internado.

COMPRA

Representando o Hospital Unimed São Domingos, Marcos Feruchi, comentou sobre a situação do hospital. “Não é diferente a situação do Hospital São Domingos. A maior dificuldade é a falta dos curarizantes, bloqueadores neuromusculares. Quando tentamos a aquisição, jogamos nas plataformas de compra e não vem resposta. Temos estoque de uma semana para os curarizantes”.

Promotora

A promotora Cynthia Casseb Nascimben Galli fez apelo a população. “A falta de medicamento existe, é real e não existe medicamento a longo prazo no país. Essa situação é nacional. Isso não foi solucionado até o momento, situação foi contornada por um curto período, mas não solucionada. Os governos municipal, estadual e federal estão tentando adotar medidas para solucionar, mas ainda não conseguiram. Se isso não for revertido, poderemos vivenciar a falta de medicamento para intubação. Não adianta ter leitos, respiradores, sem os medicamentos. Os governos se prepararam para estruturar a falta de EPIs, de leitos e, infelizmente, surgiu esse novo fato. Neste momento em que os hospitais e os governos tentam fazer sua parte, sentimos a necessidade de fazer um apelo a população para que ela se envolva, cumpra as medidas de distanciamento social. O problema não é inventado, não está sendo manipulado. Se a taxa de contaminação continuar acelerada como está, não teremos mais medicamentos e entraremos em colapso. Houve a retomada do comércio e ninguém é contra, é o que todos nós desejamos nesse momento. Todos nós queremos retomar a nossa vida. Mas precisamos da colaboração da população para que ela ajude a cidade a manter o comércio aberto. Não saindo desnecessariamente as ruas. Principalmente para que a gente não experimente a falta de atendimento aos nossos familiares”, afirmou.

Projeto

O Plenário da Câmara dos Deputados poderá votar na terça-feira (23) o Projeto de Lei 3267/19, de autoria do Poder Executivo, que reformula o Código de Trânsito Brasileiro. Entre outras medidas, o projeto aumenta a validade da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para dez anos e vincula a suspensão do direito de dirigir por pontos à gravidade da infração. De acordo com o substitutivo preliminar do deputado Juscelino Filho (DEM-MA), condutores com até 50 anos de idade poderão renovar a CNH a cada dez anos. O prazo atual, de cinco anos, continua para aqueles com idade igual ou superior a 50 anos. Já a renovação a cada três anos, atualmente exigida para aqueles com 65 anos ou mais, passa a valer apenas para os motoristas com 70 anos de idade ou mais.

Mais

O Projeto de Lei 3253/20 desconsidera a redução temporária de renda de trabalhadores na contratação de financiamento habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida, durante o estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19. A proposta, do deputado Silvio Costa Filho (Republicanos-PE), tramita na Câmara dos Deputados. Conforme o texto, não serão consideradas, para a comprovação da renda, reduções ou suspensões na renda da pessoa física em razão da adesão a programas de suspensão do contrato de trabalho ou de redução de jornada e salário. O que valerá na assinatura de contratos será a renda recebida antes da Medida Provisória 936/20, que altera regras trabalhistas durante a pandemia e prevê o pagamento de um benefício emergencial pelo governo aos trabalhadores.

