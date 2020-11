PENEIRA FINA 21/11/2020

MARTA QUER TRABALHAR PELA CIDADE

Depois de sete considerações e um discreto comunicado a Prefeita Marta DECRETA: Todos os servidores afastados pela crise da pandemia terão que voltar ao trabalho normal a partir da próxima segunda-feira 23/11/2020! AGORA VAI !

DO DECRETO

Vai ser muito bom para a cidade ver os cargos em comissão, diretores, secretários e “ATÉ A PREFEITA” trabalhando depois de uma longa ‘hibernação” da qual deixou a cidade abandonada e sem comando. Um dos maiores exemplos é o Rio São Domingos na frente da prefeitura todo assoreado e cheio de lixo podendo ser visto da janela do quarto andar da prefeitura onde fica o gabinete da Rainha Marta e também dos duques e duquesas escolhidos a dedo pelo “rei deposto”, Afonso Macchione.

SEGUNDA VERGONHA

Outra vergonha estampada, expíicita e com carimbo “GOVERNO MARTA” é o conjunto esportivo que está abandonado e muito sujo onde a “duquesa Maria Rita” responsável pelo esporte deveria trabalhar, mas quase não aparece e que não conseguimos assimilar algo: Existe no conjunto esportivo uma secretaria de esportes mesmo? Com secretária, diretores e cargos em comissão? Então porque tanta sujeira no local? A única certeza é que todo esse povo recebeu salários mês a mês sem falhar um dia. Cadê o retorno ao município?

FALTAM REMÉDIOS

Com anuncio que todos irão trabalhar na prefeitura o povo já se alegrou: VAI VOLTAR A TER REMÉDIOS NOS POSTINHOS! Já que nem a prefeita Marta nem Ronaldo Secretário mostraram serviço, os idosos tiveram seus remédios de pressão e de diabetes cortados pela inércia de ambos os comandos e faltaram itens básicos de EPI, mas agora vai!

NOVO GOVERNO

Aproveitando-se do descanso do padre Prefeito na praia, nossa rainha resolveu iniciar o governo dela já que sua inoperância está a mostra nos BURACOS DA PRAÇA DA REPÚBLICA onde idosos estão se machucando gerando despesas ao município. Vivemos uma eterna semeadura e “quem semeia buracos acaba caindo em algum deles”, é só questão de tempo. Mas que está estranho começar agora está!

NOVOS VEREADORES

Vereadores eleitos já estão sendo “colocados na berlinda” pela opinião pública. Nossos novos heróis que entre eles tem votos suficientes para escolherem um novo presidente da Câmara, poderão estar escolhendo o atual presidente Luis Pereira, pelo menos é como está direcionada a “carruagem real toda dourada, que se não voltar até meia-noite” vai acabar virando uma abóbora moranga.

Se posicionarão?

É claro que as articulações políticas para essa presidência da Câmara já começaram. Veremos depois do dia 1º de janeiro, com a renovação dos vereadores, a também possível mudança nos nomes de cargos comissionados no legislativo. Mais do que isso, como os presidentes dos partidos dos eleitos, o prefeito, vão se manifestar a respeito. Ah, como toda essa articulação é interna, pouco a população fica sabendo a respeito. Mas sempre há. Veremos ainda se o prefeito eleito vai seguir neutro nessa situação, já que pelo menos três dos que demonstram interesse, seriam seus aliados. Vai se indispor com algum dele? Lembrando que Luis Pereira sempre ocupou também o posto de líder da bancada do PSDB na Câmara.

PIZZA BENEFICENTE

O Lar São Paulo Apóstolo está realizando a venda de pizzas semi-prontas. Todo valor arrecadado será para manutenção da entidade. As pizzas estão sendo vendidas no valor de R$30,00 e a taxa de entrega é de R$3,00. O Lar também está vendendo crustoles, o pacote contém 250 gramas e é vendido por R$7,00. Os interessados em adquirir os produtos e ajudar a entidade devem entrar em contato através do telefone (17)99626-8845 ou (17)99174-1518.

REMÉDIOS DE ALTO CUSTO

O aplicativo “Remédio Agora”, implantado pelo Governo do Estado para facilitar a retirada de remédios de “alto custo” nas Farmácias de Medicamentos Especializados, superou a marca de meio milhão de agendamentos. Lançada em setembro de 2019, a ferramenta avisa sobre a disponibilidade de remédios, permite que o paciente agende a data e o horário para retirada de medicamentos e, ainda, o reagendamento se a pessoa não puder comparecer.

DO AGENDAMENTO

Em média, o uso do app reduz em 25% o número de pessoas dentro de cada farmácia. Além disso, os agendamentos também reduzem o tempo de espera: em cerca de 15 minutos, o paciente sai do serviço com seu medicamento em mãos. Em meio à pandemia, o “Remédio Agora” também contribui com as medidas de prevenção da COVID-19, agilizando o atendimento e evitando aglomerações. No app, o usuário pode programar a ida à farmácia e, com poucos “cliques”, selecionar os remédios que utiliza e marcar data e horário viáveis para retirá-los. Ao chegar na farmácia, basta clicar no botão digital “cheguei”, no próprio app, para confirmar a presença. Também é possível fazer a confirmação por meio de totens instalados nas unidades.

FACIL UTILIZAÇÃO

O app está disponível no Google Play para instalação em smartphones com sistema Android e na App Store, para quem utiliza iOS. É necessário ter acesso à internet para utilizá-lo. Depois de instalar o aplicativo, o usuário deve cadastrar dados pessoais, como número do cartão SUS, data de nascimento e e-mail (não é obrigatório). É preciso que o paciente já tenha feito uma primeira retirada na farmácia, pois o cadastro também requer o código do Recibo de Dispensação do Medicamento (número localizado no canto inferior direito do documento entregue na unidade). O cidadão deverá criar uma senha, que é sigilosa e precisa ser guardada para acessos posteriores.