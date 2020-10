PENEIRA FINA 21/10/2020

ESTADO DE CALAMIDADE

Rodrigo Maia nega possibilidade de prorrogar estado de calamidade, segundo o presidente da Câmara, a estrutura construída para enfrentar a pandemia de Covid-19 tem data para acabar: 31 de dezembro de 2020. “Não existe nenhuma hipótese de usar o Orçamento de Guerra ou de se prorrogar o estado de calamidade. A construção da PEC da Guerra foi muito elogiada, porque construímos solução para gastos extraordinários neste ano. Quando aprovamos a PEC, contratamos um período. A estrutura construída para enfrentar a pandemia tem data para acabar: 31 de dezembro de 2020”.

ESTADO DE CALAMIDADE II

O presidente da Câmara teme que uma possível prorrogação do estado de calamidade prejudique a credibilidade do País para receber investimentos, resultando em um aumento na taxa de juros, no crescimento da dívida pública e em uma recessão “ainda mais profunda”.

RENDA MÍNIMA

A melhor alternativa, segundo Rodrigo Maia, é criar o programa de renda mínima, a partir da redistribuição de receitas do Orçamento de 2021 e da redução de incentivos fiscais. “Também não é nada simples, mas nosso papel de representantes da sociedade é construir soluções. Somos eleitos para enfrentar momentos como este”, apontou.O presidente da Câmara elogiou a proposta dos economistas Ilan Goldfajn e Affonso Celso Pastore de criar um programa de renda básica que inclua uma poupança para lidar com a volatilidade de renda dos informais.

RENDA MINIMA II

O novo programa de renda mínima precisa de R$ 30 bilhões a R$ 40 bilhões, segundo os cálculos de Rodrigo Maia. “Nosso problema não está em cobrir receitas, mas de organizar despesas. Claro que é mais difícil do ponto de vista do político. O Orçamento tem pouca gordura ou quase nenhuma para cortes polêmicos ou difíceis”, alertou.

CONSERTADO

Ontem (20) esta coluna divulgou que há quase um mês o porta álcool-gel da UBS da Vila Soto estava quebrado… Pois bem, os pacientes agora contam com um novinho conforme foto. Parabéns ao pessoal da Secretaria da Saúde estão atentos a esta coluna.

LEILÃO BENEFICENTE

Aconteceu ontem (20) na sede da APAE Catanduva a apresentação a imprensa sobre o lançamento do 21° Leilão de Gado da APAE que será realizado neste ano de maneira virtual. A Live está marcada para o dia 20 de dezembro a partir das 12 h e será transmitida pelo canal da instituição no Youtube e pelas redes sociais.

DANIEL PALMEIRA

Foi lido na sessão de ontem (20) da Câmara Municipal de Catanduva, a representação com pedido de cassação do vereador Daniel Palmeira elaborado por um aposentado catanduvense. Segundo Palmeira, o documento foi elaborado de forma totalmente errada citando processos de outros vereadores e que esta representação nem deveria ser lida. Em ofício o vereador informou todos os seus pares sobre os erros contidos no pedido e chegou gravar um vídeo exibido na Câmara tentando alertar para que os vereadores não deem sequência neste processo.

MERCADÃO

Os lojistas do Mercado Municipal se juntaram e trocaram o toldo onde a população de Catanduva e região se refugia para aguardar ônibus. Após muito tempo pleiteando junto a prefeitura esta troca, os comerciantes foram vencidos pelo cansaço tendo que pagar do próprio bolso.

MERCADÃO II

O vereador Ditinho chegou exibir no telão da Câmara fotos do antes e depois da fachada do Mercadão e exibiu seus requerimentos junto a prefeitura pedindo para que a prefeita olhasse com mais atenção para nosso mercadão não obtendo resposta satisfatória.

BURACOS NA PRAÇA

As “pedras portuguesinhas” da Praça da República estão saltando por falta de manutenção e falta de sensibilidade por parte da prefeita e seu secretário de obras. Pedestres estão tropeçando nestas pedrinhas e caindo nos buracos. Pedimos atenção do poder público um tanto “carinhosa” para a questão.

Boletim

O candidato Ricardo Rebelato e sua equipe de campanha estariam ontem à noite na Delegacia Seccional de Catanduva. O motivo: possíveis agressões às contratadas para entrega de materiais de campanha, quando estavam no Conjunto Euclides.

Violência, não, por favor!

Independentemente de aprovar ou desaprovar um candidato, e desconhecendo as causas do ocorrido para já deixar claro, temos de repudiar qualquer ato de violência física ou verbal. Afinal, essas pessoas estão trabalhando, muitas delas, aproveitando o período para ter uma renda em casa e fazendo aquilo que é solicitado. O mínimo que se pode exigir é respeito. Tanto de quem recebe, quanto de quem entrega o material.