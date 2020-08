PENEIRA FINA 21/08/2020

MORTES NA UPA

Já está ficando comum e preocupante as mortes acontecendo no interior da UPA, é preciso que o poder público se atente a isso e investigue o que realmente está acontecendo. Porque não no hospital?

A PREOCUPAÇÃO

O número de mortes pela Covid-19 saltou para 84 em Catanduva em curto tempo, isso acelerou após a UPA apresentar vários mortos nos últimos dias. A coisa avançou de tal maneira que a impressão que dá é que já fugiu do controle de todos. Será que o comitê de enfrentamento tem algo a dizer sobre isso? O avanço desses números em nossa cidade parece que está passando desapercebido pelos nossos governantes e o secretário da saúde que não dá satisfação em Live e nem sem Live.

MDB E REBELATO 1° DIA

Será que Ricardo Rebelato está contente de ganhar o título de candidato do governo com tanta inércia acontecendo no setores da prefeitura? O povo sofrendo duras penas nos postos de saúde, cidade suja, obras inacabadas e o descaso total. Acho difícil aceitar o título.

LEMBRANDO QUE

Com a ida do MDB para a base Ricardo Rebelato tudo indica que possivelmente Fábio Manzano será o seu vice, bem sabemos que o pupilo da Sra Prefeita em época do governo Vinholi era muito preocupado com a cidade, mas após virar secretário na administração Afonso Macchione o mesmo ficou cego, surdo e mudo pra tudo que é problema em nossa urbe.

LAGOA DE TRATAMENTO

A lagoa de tratamento não tem tratado muita coisa, segundo o relato de pescadores. A água do Rio São Domingos, após a lagoa tem odor e eles tem de quebrar uma “espuma estranha” com os remos. No mês passado, o vereador André Beck esteve no local e chegou a registrar boletim de ocorrência na Polícia Ambiental, mas pelo jeito nada mudou.

COBRA $ 100%

Em nossa cidade um dos maiores absurdos é a cobrança de 100% na conta de água para tratar o esgoto. A matemática não bate, pois, não temos 100% de saneamento básico em nosso município e ainda essa suspeita desse “esgoto mal tratado”. Ainda não conseguimos enxergar os benefícios deste “monstro do lago” que engoliu milhões e ainda criou uma dívida paga todo mês pelos catanduvenses de forma vitalícia. Aquelas promessas do “velho Mac” de que viriam várias empresas pra nossa cidade quando tivéssemos uma tal lagoa, virou poeira ao vento e a dívida está ai… Não paga pra ver só!!!

CORREIOS

Conforme matéria de hoje, funcionários dos Correios não estavam conseguindo um acordo. Alguns que queriam trabalhar estavam sendo impedidos pelos grevistas, mas tudo foi resolvido após conversa do advogado do sindicato com a direção do centro de distribuição em Catanduva.

“EMPRÉSTIMO CONSIGNADO”

Se algum pré-candidato oferecer qualquer benefício, cesta básica ou vaga no Frente Cidadã em troca de voto denuncie ! Se o candidato te disser: “Quero saber onde você vota pra conferir”, grave, faça vídeo e denuncie, pois, esse candidato é bandido! A compra de votos é punida com Pena – reclusão até quatro anos e pagamento de cinco a quinze dias-multa. Caso o cidadão faça a proposta para o candidato, este estará infringindo a lei e também sofrerá consequências.

NOSSOS POLÍTICOS

Sempre foi muito comum o brasileiro reclamar da classe política, chamá-los de ladrões etc. Chegará uma hora que a classe política irá chamar o povo de tudo isso e muito mais já que é corriqueiro na época de eleições, alguns pedirem favores em troca de voto e a cidade está como está. Não é porque é comum que se torna correto, fiquem ligados.

Para um pode, para outro não?

Indagação de um morador do bairro Pedro Nechar: “A Rodovia Alfredo Jorge Abdo, que liga Catanduva a Pindorama, é uma rodovia estadual conforme placas ao longo da via. Contudo, em 2015, o então prefeito Geraldo Vinholi obteve autorização para fazer com recursos próprios uma rotatória para acesso a UPA conforme pode ver na placa de inauguração. Porém, essa mesma rodovia estadual não pode, segundo o ex-prefeito Afonso Macchione receber uma rotatória no Km 8 que dá acesso ao Bairro Pedro Nechar. Que coisa. Para um prefeito pode e para outro não?”.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook