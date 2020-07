PENEIRA FINA 21/07/2020

Manifestação

Ontem foi a vez dos proprietários de salões de beleza e barbearias fazerem uma manifestação com a reivindicação de que possam voltar a fazer atendimentos. Assim como os donos de academias, o segmento da área da beleza pede maior flexibilização tomando as medidas preventivas necessárias. Mais de 40 carros estiveram nas principais ruas de Catanduva. Eles afirmam que atenderiam um cliente por vez dentro do estabelecimento, com uso de máscaras, álcool em gel, aventais descartáveis e outras medidas.

Motoristas de escolares

Informação obtida ontem por O Regional é de que motoristas de Vans escolares também fizeram manifestação.

Testes

E dando continuidade na realização de testes rápido para a Covid-19, a coleta foi feita ontem em funcionários da Assistência Social. Não foi divulgado o numero de trabalhadores que passaram pelo teste, mas informações dão conta de que um deles testou positivo.

Falando nisso

A prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes postou fotos da desinfecção realizada na Assistência Social depois da realização dos testes. “Hoje conduzimos mais um ciclo de desinfecção contra o coronavírus. O serviço foi executado especialmente na Secretaria de Assistência Social, em complemento à testagem realizada nos funcionários. O trabalho continua amanhã, em outro ponto da cidade”.

Vacina

O Governador João Doria anunciou na segunda-feira (20), em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, o início dos testes da CovonaVac, vacina contra o coronavírus, no Brasil. O Instituto Butantan receberá as doses de imunizantes e placebos que serão utilizados na realização da terceira fase de ensaios clínicos para desenvolvimento da vacina, em parceria com a farmacêutica Sinovac Life Science. Instituto Butantan receberá 20 mil doses que serão utilizadas na terceira fase de ensaios clínicos. O lote será distribuído aos 12 centros de pesquisa responsáveis pelo recrutamento, aplicação e acompanhamento dos voluntários. Doses chegaram nesta madrugada no Aeroporto de Guarulhos e começarão a ser aplicadas amanhã (21) no Hospital das Clínicas.

Saúde

Você sabia que dia 22 de julho é o Dia Mundial do Cérebro? Este importante órgão – assim como nosso corpo – pode e deve ser exercitado para funcionar em seu máximo desempenho e assim, postergarmos o aparecimento de doenças neurodegenerativas. Isso é possível com a prática da ginástica para o cérebro, que consiste em atividades realizadas sistematicamente que têm como pilar a novidade, variedade e desafio crescente, com o objetivo de promover o fortalecimento das conexões entre os neurônios. #ficaadica

Encontro

O “novo normal”, como está sendo chamado o estilo de vida que será adotado após a quarentena do Coronavírus, vem preocupando diferentes segmentos da sociedade. As empresas terão que realizar uma série de adaptações e prestar mais atenção à saúde de seus funcionários. Já os colaboradores vão ter que se acostumar com mudanças em seus hábitos, seja no ambiente de trabalho ou no home office. Para discutir esses e outros temas relacionados ao mundo Pós-Covid-19, o SESI-SP convocou uma equipe multidisciplinar de profissionais da saúde para ministrar um webinar gratuito destinado a sanar as principais dúvidas das empresas. O evento online Desafios para o Futuro da Saúde e do Trabalho Pós-Covid-19 será realizado nos dias 23 e 30 de julho e 6 de agosto, sempre às quintas-feiras, das 10h às 11h20. Como não fosse suficiente a preocupação e os cuidados para se evitar o contágio da Covid-19, as empresas se viram em um cenário ainda mais desafiador nos últimos meses.

Comissão

Comissão Eleitoral do Conselho Municipal de Saúde de Catanduva definiu para agosto prazo para entidades enviarem indicações para compor o plenário do órgão. Após a publicação de edital no Imprensa Oficial, no final de 20 dias corridos acontecerá a escolha da nova mesa diretora.

Estudo

Para 60% dos brasileiros, os gastos com alimentos, produtos e serviços para si e suas famílias aumentaram desde o início da pandemia do novo coronavírus. Este é o resultado da pesquisa Ipsos Essentials: Cost of Living Amid Covid-19, realizada pela Ipsos com 18 mil entrevistados – sendo 1.000 do Brasil – de 26 países. Enquanto seis em cada 10 notaram uma alta no custo de vida, 15% disseram que os gastos diminuíram e 25% não sentiram diferença alguma nas contas no fim do mês. O impacto da Covid-19 para a população brasileira é muito similar à média global. Considerando o total de participantes do estudo, 60% relataram aumento nos gastos, 12% perceberam uma diminuição e 29% disseram que os custos são os mesmos de antes da pandemia.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook