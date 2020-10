PENEIRA FINA 20/10/2020

CORONAVAC

Em Live e pelas redes sociais o Governador joão Dória Jr. falou sobre os testes do Coronavac: “Os primeiros resultados dos estudos clínicos realizados no Brasil comprovam que, entre todas as vacinas testadas no país, a Coronavac é a mais segura e a que apresenta os melhores e mais promissores indicadores de eficiência contra a COVID-19. Sentimento de esperança na luta contra o coronavírus”.

TESTAGEM

A partir deste mês, a testagem do potencial imunizante contra o coronavírus está sendo ampliada para voluntários idosos, portadores de comorbidades e gestantes. “A vacina Butantan é a mais segura em termos de efeitos colaterais. É a vacina mais segura neste momento não só no Brasil, mas no mundo”, afirmou Dimas Covas, Diretor do Instituto Butantan.

CRONOGRAMA

Até dezembro, o Butantan receberá 46 milhões de doses da Coronavac, sendo 6 milhões de doses da vacina já prontas para aplicação. Outras 15 milhões de doses devem chegar até fevereiro de 2021. A vacina desenvolvida entre a Sinovac e o Butantan é uma das mais promissoras do mundo. Ela utiliza tecnologia já conhecida e amplamente aplicada em outros imunizantes produzidos pelo Butantan.

CANDIDATOS INSATISFEITOS

Não é segredo pra ninguém que certas coligações não agradaram os candidatos a vereadores que estão passando pelo “martírio” de ter que tirar foto e defender prefeitos que não acreditam ser melhor para Catanduva. Está uma verdadeira “zorra eleitoral” onde tem candidato a vereador que defende o candidato a prefeito “A” mas estão coligados com “B” e vice-versa e isso tem causado desanimo em todas as coligações.

PRESIDENTES DE PARTIDO

De mãos atadas e sem dinheiro para trabalharem, os presidentes de partidos viraram alvo de críticas, pois, o fundo eleitoral deixou Brasília aos montes e não chega deixando-os em “maus lençóis” com seus pares que cobram diuturnamente, pois, querem sair as ruas e estão sem material para fazerem uma campanha com o mínimo (santinhos, combustível).

AÇÕES CONTRA O PADRE

E as ações ajuizadas pelo PSOL e Cidadania contra a candidatura de Padre Osvaldo foram rejeitadas pela Justiça Eleitoral de Catanduva. A luta para tirar o Padre da disputa é imensa, mas até agora não tiveram êxito. Padre Osvaldo continua candidato e sua campanha está percorrendo a cidade seguindo agenda de campanha normalmente.

APOIANDO O ADVERSÁRIO

“Desenterrados” dois vídeos antigos onde o Padre Osvaldo e o vereador Cidimar Porto manifestam seu carinho, apreço e confiança na candidata Beth do PT. Apesar de antigos, os vídeos estão sendo usados para confrontar as falas atuais de cada um colocando em xeque a “sustentabilidade da palavra empenhada”.

APOIANDO O ADVERSÁRIO II

Como em um casamento terminado em separação, assim estão nossos candidatos. Imaginem se o Juiz colocasse o vídeo da cerimônia de casamento durante as assinaturas da separação, claro que o constrangimento seria geral. Quem nunca se arrependeu de ter ajudado alguém que se tornou um algoz? É mais ou menos por ai.

QUEBRADO

Pela terceira semana consecutiva os pacientes da UBS da Vila Soto tem se deparado com porta álcool-gel quebrado. Em contrapartida os funcionários improvisaram uma garrafinha amarrada com “elástico de dinheiro” colocada no balcão de atendimento tentando sanar o problema. Em tempos de pandemia seria muita omissão não cobrar um objeto tão necessário. Segundo o pessoal no local, eles não se lembram de terem visto a prefeita visitar o local e nem o Secretário Ronaldo este ano.

LINHA FÉRREA

O Governo SP anunciou ontem (19) investimentos de R$ 6 bilhões na reestruturação da malha ferroviária de São Paulo. O anúncio faz parte do Retomada 21/22, plano anunciado dia 16 para impulsionar a economia do estado. Os investimentos eliminarão os conflitos entre ferrovia e zonas urbanas em 32 municípios do estado, entre eles Campinas, Catanduva, Cubatão, Limeira, São Carlos, São José do Rio Preto e Votuporanga. Em Catanduva está previsto que o contorno ferroviário terá cerca de 18 km de trilhos e um novo pátio. O governador só esqueceu de mencionar que os recursos não serão do Governo do Estado, mas sim da RUMO, que assinou dentro do plano de renovação de concessão os investimentos em Catanduva e outros municípios e que todas essas melhorias foram aprovadas pelos Ministérios e departamentos federais. Basicamente, fez um pacotão de possíveis obras que nem mesmo serão realizadas pelo governo estadual.

OS PAIS DA OBRA

Quando vemos uma obra desta magnitude sendo movimentada no município ainda que por enquanto ser só no papel, aparecem tantos pais da obra que a placa de inauguração teria que ser um outdoor. Cabe a nós, testemunhas oculares da história, reconhecermos e dar a maior parte deste mérito a quem vimos brigando por essa “tão sonhada retirada dos trilhos” do centro urbano de Catanduva. E não foi um só, além é claro, da mobilização também da população. O projeto técnico foi elaborado na gestão de Afonso Macchione Neto. José Alfredo brigou por essa retirada desde os anos 80. Em 2013 fez sustentação no antigo DNIT em Brasília e posteriormente em 2016 falando com então ministro da fazenda Henrique Meireles. Até Marta esteve em Brasília. Mas venceu mesmo o interesse da empresa em renovar antecipadamente a concessão que irá manter por pelo menos três décadas.