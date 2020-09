PENEIRA FINA 20/09/2020

O PTB DE BOB JEFFERSON

São Bernardo do Campo (SP), Osasco (SP) e Presidente Prudente (SP), Salvador, Fortaleza dentre outras pré- candidaturas, sofreram intervenção do presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson que anulou as convenções partidárias nestas cidades onde a sigla apoiaria candidatos de legendas que fazem oposição a Jair Bolsonaro.

TIREI A ROUPA DO REI

Em áudio enviado a um correligionário de Presidente Prudente, Jefferson chama “o pessoal do DEM de bandido referindo-se a “Alcolumbre e Rodrigo Maia.” Famoso por dizer “tirei a roupa do rei” (em referência a uma fábula famosa) durante um depoimento na época do mensalão, Roberto Jefferson foi condenado e preso pela prática de crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro e agora é escudeiro de Bolsonaro chamando a outrem de “ladrão.”

E AQUI?

Em Catanduva segue firme a coligação de Beth Lula Sahão do PT com Vice Marco Crippa do PTB de Jefferson, não tendo sofrido nenhuma intervenção até agora. Segundo a assessoria de Beth, a candidatura tem total apoio do deputado Campos Machado presidente Estadual do PTB.

COLATERAL

Substituir um vice durante o jogo é sempre preocupante e se colocar um outro ex-vereador pode causar um “efeito Manzano” em qualquer campanha.

SOBRE O EFEITO

Rebelato vinha com uma pré-campanha muito bem articulada e organizada até anunciar seu vice Fábio Manzano que caiu como “extintor dentro de uma caldeira.” Ultimamente o nome “Ricardo Rebelato” circula menos que antes diminuindo o espaço que vinha ocupando no meio político e na boca do povão. Se Beth tiver que colocar Julinho Ramos que apoia o PT neste momento, esta terá “um Manzano para chamar de seu” e o resultado pode ser tanto positivo ou negativo, veremos.

BARES E RESTAURANTES

Foi um sucesso a reabertura dos bares e restaurantes que estavam fechados durante as multi fases da quarentena. Por toda nossa urbe notamos barzinhos se adequando a nova realidade com devidos distanciamentos entre as mesas e trabalhando com número reduzido de clientes para cumprirem os decretos. Para o Tio Edson da Choperia o momento foi otimismo e de muita esperança pois fechados Há quase seis meses o que se acumulou foram muitos boletos vencidos.

TESTE RÁPIDO

Continua burocrático para se conseguir um teste para detecção da Covid-19 na rede pública em Catanduva. Com mais de R$ 10 milhões para gastar com a doença, a Prefeita Marta não conseguiu fazer funcionar sua gestão em saúde deixando a cidade a própria sorte.

PROTELAR ATÉ EM SAÚDE

Depois de inúmeras reclamações e mortes nada muda nos protocolos de atendimento ao Corona Vírus na rede municipal de Saúde a não ser que tenhamos gestores presos por essas contaminações e mortes.

ATUALIZAÇÃO

O Enfermeiro Ari deixou o Hospital São Domingos na manhã deste sábado(19) depois de ficar vinte e cinco dias internado. Em grande parte deste período, Ari passou na UTI ligado a um tubo de Oxigênio. Na saída Ari homenageou médicos, enfermeiros e todos os funcionários do hospital. “Que bom estar de volta a vida” disse o vereador ao ter o primeiro contato com lado externo do hospital.

ROBERTO CACCIARI

Ainda internado, Cacciari nos recebeu com jeito esperançoso de quem quer muito voltar logo a sua rotina costumeira. Sua mensagem principal foi: “Não peguem esse Covid, evitem, isso faz um estrago!” Desejamos melhoras rápidas a todos que se recuperam e sempre com uma preocupação especial aqueles que dependem do serviço público para se tratarem.

CONFUSA E CARA

O “bolsão para ônibus construído pela prefeita Marta na Vila Paulista em frente a Rodoviária, está confundindo motoristas, além de um desenho estranho, falta de sinalização adequada, a obra vem gerando reclamações. Foram gastos R$ 27 mil s entre bancos, lixeiras e o tal bolsão. haja concreto.

CONCRETO

Esta palavra representa seres com existência própria (cadeira, mesa, gato, mulher, homem) e que não dependem de outros para existirem segundo o dicionário, mas causa silêncio no quarto andar.Segundo informações a palavra “concreto” causou um silêncio fantasmagórico quando proferido em alto e bom som no quarto andar. Estranho, muito estranho.

SUJEIRA RECORRENTE

Continuam há meses as reclamações de sujeira por toda a cidade e não houve providências por parte da Prefeita Marta. A empresa contratada por milhões para limpar a cidade, diminuiu quadro de funcionários, diminuiu locais a serem limpos, mas o Paço Municipal não deu um passo para renegociar valores como fizeram prefeitos de outras cidades. Soa estranho!