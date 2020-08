PENEIRA FINA 20/08/2020

E O TROFÉU BOMBEIRO DO ANO VAI PARA…

O líder do PDT Richard Casal. Nosso colega cada hora tem apagado um incêndio de todos os lados, dentro e fora da sigla que vem “balançando” seu atual apoio.

FOGO NO PARQUINHO DE AREIA ANTIALÉRGICA

O incêndio no PDT começou no sábado (15) e praticamente foi uma briga de Casal (satirizando o sobrenome do moço). A ciumeira começou por duas informações quase que infundadas, pois, disseram que dali sairiam dois vices: Um para o Rebelato e outro para o Padre Osvaldo, informação que nenhum lado confirmou.

AS VAGAS PARA VICE

Até agora pra vice só temos confirmado Claudio Romangnoli do PSDB para o PSDB, mas pasmem que uma pulga nascerá na sua orelha Exmo leitor: Tem candidato que não sai a prefeito e poderá ser substituído nos minutos adicionais do jogo, antes mesmo do juiz apitar, aguarde.

QUE RUFEM OS TAMBORES

Os comerciantes de bares, restaurantes, academias e salões de beleza estão apreensivos para ouvir do governador que iremos para faixa amarela no Plano São Paulo de enfrentamento ao Coronavírus. A live crucial será a de sexta-feira (21) transmitida pela TV Cultura e pelos canais do Governo do Estado nas mídias sociais. Fiquem atentos, pois, ainda não está certo se subimos o degrau para amarelo ou não.

DIRETO DO PALÁCIO

Ontem, quarta-feira (19) pelo Twitter o governador fez a seguinte postagem: “A partir desta sexta, 21/08, as atividades de comércio e serviço nas regiões que estão na fase amarela do Plano São Paulo poderão funcionar por oito horas diariamente. Até então, eram permitidas seis horas por dia. A medida foi aprovada pelo Comitê de Saúde de SP. As prefeituras terão autonomia para decidir em que momento cada cidade adotará essa mudança.”

FOGO NO PARQUINHO DE MARTA

Com a possibilidade de Catanduva ir para o amarelo, e como sempre fez, nosso governador deixa uma lacuna para as prefeituras se adaptarem segundo a realidade de cada município ficando a decisão de Catanduva na mão da Exma. Marta Maria do Espirito Santo Lopes. Mesmo na expectativa e o risco de permanecer no laranja, seria bom Marta e equipe já irem se antecipando, deixando seu decreto pronto. A equipe Marta terá que deixar a zona de conforto se quiser ir para zona amarela.

TERÁ QUE SE MEXER MESMO?

Cada decreto de Marta vem sendo um parto com a velocidade de ação que sua equipe apresenta os trabalhos, um amigo mais ousado chama de “ambulância da prefeitura que só anda se der um empurrão”. Por isso estamos nos antecipando no pedido: Marta está pronto o decreto? Já vai agilizando isso pelo amor de Deus!

JUSTIFICANDO O CONTRA CHEQUE

Os salários do primeiro escalão da prefeitura foram pagos religiosamente mês a mês desde o início do mandato 2017/2020 e não é pouco dinheiro não, só a prefeita teria sacado líquido (esse mês) quase R$ 24 mil somando salários entre o cargo de prefeita e aposentadoria nos cargos que ocupou na prefeitura há mais de 30 anos. Acho que cobrar agilidade pra soltar o tal decreto não seria pedir muito.

AFONSO MACCHIONE

Pelas redes sociais o ex-prefeito disse que a tão falada rotatória do Pedro Nechar é competência do Estado e não do município, pois, na vicinal que liga Catanduva a Pindorama, a prefeitura não pode fazer nada!

O POVO RESPONDEU AO EX-PREFEITO

“O ex -prefeito tem razão, a competência é do Estado, mas a falta de interesse, não moveu mundos e fundos para fazer a obra como fez para fazer a canalização do rio, brigando com Deus e o mundo… “ Outro: “Lendo esse comentário do Prefeito Afonso falado em um grupo de Whatsapp vemos um cara muito conformado. Era pra ficar batendo na porta dos governadores da época dele até conseguir a tal rotatória. Faltou gana da parte do ex alcaide. Tem uma calçadinha no IMES que foi pedido a ele e a Marta e nenhum dos dois tiveram a coragem de mandar um secretário de obras no local… 6 metros de calçada que os alunos fizeram vaquinha para arrecadar material e prefeito nenhum capacitado para executar a obra que somando não ficará R$ 2 mil Reais . vergonhoso.” Pelos elogios e pela realidade da situação, notamos que não houve vontade mesmo, porque quando quer faz, quando não quer, dá uma desculpa.

MDB COM REBELATO

Ricardo Rebelato já anunciou oficialmente que o MDB fará parte da sua coalizão. Só que não dá para separar só o recheio do bolo, lá em cima o partido vem com Michel Temer e em Catanduva vem com a Prefeita Marta e Fabio Manzano. Rebelato terá que fazer uma limonada desse limão já que a popularidade desses ilustríssimos não seriam das melhores.

E VEM MAIS

E segundo o coordenador de campanha do pré-candidato Ricardo Rebelato, mais partidos ainda estão por vir e farão a composição da coligação.

SEGUIMOS TRABALHANDO

Enquanto isso, Roberto Cacciari afirma que segue o trabalho. Cacciari foi questionado sobre a proximidade com MDB e a mudança na aliança. Mas foi bem sucinto em sua resposta.

