PENEIRA FINA 20/06/2020

Reunião

O Ministério Público de Catanduva, representado pelos promotores André Luiz Nogueira da Cunha e Cynthia Casseb Nascimben Galli, fez uma reunião virtual na manhã de ontem com diversas autoridades de Catanduva e de toda a microrregião, que corresponde a 19 municípios. Participaram representantes do Departamento Regional de Saúde (DRS), hospitais de Catanduva, prefeitos, secretários e comitês de enfrentamento da Covid-19. Dentre os temas: a preocupação com a falta de medicamentos, na sequência preocupação com leitos e o pedido de reforço aos prefeitos sobre a fiscalização. Ficou definida ainda uma entrevista coletiva para hoje, às 8 horas, realizada virtualmente para falar sobre os temas elencados acima.

Casos

Aumentou consideravelmente o número de internações em Catanduva. Tomando por base apenas os dados de pacientes da cidade. Em 10 dias, o número de internações dobrou. No dia 09 de junho, a quantidade de pacientes catanduvenses em leitos de enfermaria e UTI era de 13. Ontem, o registro é de 26 pessoas internadas. Lembrando que os hospitais também fazem a internação de pacientes de toda a região, como dito na nota acima.

Recorde

A quantidade de pessoas internadas também é a maior vista desde o início dos casos de Covid-19 em Catanduva e a divulgação dos boletins diários.

Para Novo Horizonte

Há quem já diga, que a reunião de amanhã, coletiva à imprensa, deverá anunciar ainda a possibilidade de Novo Horizonte auxiliar no atendimento aos pacientes daqui, já que os leitos de enfermaria de atendimento pelo SUS, estão com uma taxa de 90% de ocupação no momento.

No Brasil

O Ministério da Saúde publicou ontem novo Boletim epidemiológico para a Covid-19. Nele consta que no decorrer da semana epidemiológica 24 (07 a 13/06) foram registrados 177.668 casos novos e 6.790 óbitos novos por COVID-19 no país. A região Nordeste registrou o maior numero de casos novos na semana (64.635), seguido da região Sudeste (54.286) e Norte (35.173). Por UF, São Paulo registrou o maior número de casos novos (32.326), seguido do Rio de Janeiro (14.303) e Pará (15.334). Já em relação aos novos registros de óbitos na semana 24, a região Sudeste foi a que apresentou o maior número de registros (2.778), seguido da região Nordeste (2.554) e norte (1.076). Por UF, São Paulo registrou o maior número de novos óbitos (1.523), seguido do Rio de Janeiro (953) e Ceará (864). Até o dia 13 de junho de 2020, foram confirmados 850.514 casos de COVID-19 no Brasil. Deste total, 42.720 (5,0%) foram a óbito, 428.549 (50,3%) estavam em acompanhamento e 379.245 (44,5%) já haviam se recuperado da doença. Para o país, a taxa de incidência foi de 404,7 casos por 100 mil habitantes, enquanto que a taxa de mortalidade foi de 20,3 óbitos/100 mil habitantes.

Eleições

Termina no próximo dia 30 de junho o prazo para os partidos políticos enviarem à Justiça Eleitoral a prestação de contas do exercício financeiro de 2019. A apresentação do balanço contábil é obrigação anual, prevista na Lei 9.096/95, a Lei dos Partidos Políticos, e se estende a todas as esferas partidárias: municipal, estadual e nacional. A prestação de contas é composta de informações declaradas por meio do sistema SPCA (Sistema de Prestação de Contas Anuais) e de documentos juntados no PJe (Processo Judicial Eletrônico). Nela deve conter descrição detalhada da movimentação de receitas e despesas, como a origem e destinação dos recursos.

Fiscalização

A Justiça Eleitoral exerce fiscalização sobre as contas partidárias e deve atestar se elas refletem a real movimentação financeira das agremiações. Na esfera federal, a atribuição recai sobre o Tribunal Superior Eleitoral (TSE); na estadual, sobre os Tribunais Regionais e, na municipal, sobre os juízes eleitorais.Deixar de enviar a prestação de contas gera sanções como a suspensão de repasses das cotas do Fundo Partidário.

Votação

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, confirmou nesta sexta-feira (19) a pauta de votações do Plenário para a próxima semana. Entre os projetos que devem ser votados, estão a proposta de emenda à Constituição (PEC) de adiamento das eleições municipais de 2020 e o projeto contra fake news ( PL 2.630/2020 ), informou Davi por meio de sua conta em uma rede social.

Lei seca

A Lei Seca, que aplicou a tolerância zero para motoristas que dirigem sob efeito do álcool, completa hoje 12 anos, ostentando uma redução de pelo menos 14% das mortes no trânsito. Em 2010, o consumo de álcool representava a segunda causa das mortes no trânsito. Hoje, é a quarta. “O caráter punitivo e a tolerância zero para a alcoolemia foram fundamentais para a mudança deste cenário e a expectativa é que, cada vez mais, o álcool desapareça deste ranking triste de acidentes”, avalia Alysson Coimbra de Souza Carvalho, coordenador da Mobilização de Médicos e Psicólogos Especialistas em Tráfego do Brasil.

