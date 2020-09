PENEIRA FINA 19/09/2020

ELEIÇÕES 2020 – NOVAS REGRAS

Anteriormente, doações de empresas poderiam ser utilizadas pelos partidos como fonte de financiamento de campanha e todos ficavam à vontade fazendo “festa”.

COMO FICOU?

Com as reformas, o financiamento das campanhas poderá utilizar doações de pessoas físicas, com limite de 10% do rendimento bruto do ano anterior ao das eleições e de financiamentos coletivos virtuais, cujos recursos só serão liberados mediante ao registro da candidatura. Além disso, os candidatos às eleições municipais de 2020, assim como os que concorreram ao pleito nacional de 2018, terão direito ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).

OQUE É FEFC ?

O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) é um fundo público, que integra o Orçamento Geral da União disponibilizado ao TSE até o primeiro dia útil do mês de junho. Seu objetivo é contribuir com o financiamento de campanhas eleitorais e sua distribuição ocorre da seguinte maneira: uma pequena parcela é dividida entre todos os partidos e o seu excedente é rateado através de votação dos partidos e de sua representação no Congresso.

DIRETÓRIOS MUNICIPAIS

A obtenção do fundo pelos partidos só será autorizada se dispuserem de diretórios municipais constituídos e se os órgãos municipais estiverem quites com a Justiça Eleitoral. Além disso, o fundo partidário poderá ser direcionado para o pagamento de serviços de consultoria contábil e advocatícia, em processos judiciais ou administrativos relacionados ao pleito eleitoral que envolvam os candidatos do partido.

PRESTAÇÕES DE CONTAS

Os partidos deverão prestar contas dessas despesas à Justiça Eleitoral, entretanto, elas não serão contabilizadas no limite estabelecido aos gastos de campanha. Outras resoluções também foram implementadas, como por exemplo, a destinação mínima de 30% do montante do fundo para campanhas de mulheres e o uso do fundo para multas eleitorais, aquisição ou reforma de sedes partidárias, compra ou aluguel de imóveis e impulsionamento de campanhas de marketing na web. (Fonte: Dr. Matheus Pickarte Advogado, pós graduado em Direito Tributário, militante em Direito Eleitoral, advogado de partidos políticos de Catanduva e Região, com especialização no TSE em Prestações de Contas Partidárias).

PREFEITURA E IPMC

Ficou muito claro a posição de Edson Andrella do IPMC quando falou aos vereadores a respeito da Lei promulgada pela Câmara quando ele diz: “Para o IPMC se devolver, não vai ter reflexo na aposentadoria, se não devolver vai ter, então fica no zero a zero”

DE O REGIONAL

Os servidores que acompanham O Regional na ultima sexta(18) em matéria denominada “Câmara Promulga Lei que Autoriza Restituição de Contribuições Previdenciárias” da jornalista karla konda, puderam ter base para requerer oque lhes é devido pela Prefeitura/IPMC.

O PING-PONG

Está um jogo de empurra do IPMC para a Prefeitura e da Prefeitura para o IPMC irritando servidores que estão feito “bolinha de ping-pong pra-lá-e-pra-cá” em uma via-crussis sem ninguém para resolver a questão. Marta ou Andrella? Resolvam!

MAU CHEIRO

Recebemos a reclamação que um mau cheiro já antigo tem aborrecido os moradores do Bom Pastor e bairros adjacentes. Próximo ao local existe grande criações de animais (já reclamadas na Câmara por vereadores) e também uma suposta indústria de reutilização ou beneficiamento de ossos recolhidos nos açougues da região. Pedimos a Secretaria de Meio Ambiente que tomem providências.

MAIS DO LEITOR

“Não sei a quem recorrer preciso da ajuda de alguém pois a prefeitura não se posiciona: Moro no Bom Pastor e no horário da noite ninguém aguenta esse cheiro de chiqueiro que tem aqui, a gente não consegue nem convidar ninguém pra jantar porque o cheiro é insuportável. Parece que a gente tá comendo junto com os porcos, misericórdia! Peço por favor alguém que possa me orientar o que podemos fazer pra melhorar isso. Obrigada pela atenção mais o cheiro aqui está demais ..Credo!”

MAIS DO AMARELO

Hoje será o primeiro dia oficial em que bares e restaurantes abrirão até as 22:00 horas. Os comerciantes nestes seguimentos estão ansiosos mas preparados. Com essa nova fase esta abertura será com regras específicas com distanciamento nas mesas, numero de clientes e seguindo os protocolos de higiene. Boa sorte a todos!

NENHUM

Até o final da tarde de ontem, segundo informações do Cartório Eleitoral de Catanduva, nenhum partido político efetuou o registro de candidaturas. Os partidos tem prazos para recolher toda a documentação exigida e apresentar no Cartório Eleitoral. Outros municípios já aparecem no DivulgaCand com boa parte de seus candidatos já registrados.

EM ELISIÁRIO

Em Elisiário, que também corresponde ao Cartório da 40ª Zona Eleitoral, dois candidatos já fizeram o registro de suas candidaturas.

QUEIMOU DE NOVO!

Alguém tem de analisar os motivos para que lâmpadas instaladas nos postes públicos queimem tão rápido. Há pouco tempo um furto de cabos teria sido o motivo para que a avenida Kyonari Uemura (da UPA) ficasse completamente apagada. Pouco tempo depois de resolvido o problema, parte dos postes já está com pelo menos uma das lâmpadas queimadas.

POLÍTICOS, CUIDADO COM A SAÚDE!

Não tem sido incomum ver políticos participando de reuniões entre filiados de partidos e, durante fotos divulgadas pelos aplicativos de conversação, percebermos vários deles, sem o devido distanciamento e sem máscaras. Além da multa que essa atitude pode ocasionar para aqueles que estão sem a proteção, tem principalmente a transmissão da doença que, inclusive, já infectou três dos quatro “quase” candidatos a prefeito (Dizemos quase porque ainda não registraram suas candidaturas).