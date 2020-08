PENEIRA FINA 19/08/2020

CORREIOS EM GREVE

Ontem (18) funcionários dos Correios deram início a greve por tempo indeterminado. Entre os vários motivos da greve estão à quebra de antigos acordos, falta de equipamentos para funcionários se protegerem do Covid-19 e uma possível privatização.

TODO MUNDO AMA OS ANIMAIS

Com a chegada da campanha eleitoral estamos vendo dentre os que pleiteiam uma vaga como vereador, muitos defensores dos animais, fiquem atentos; Época de eleição é uma maravilha, os bichinhos ganham atenção, ração de primeira. fotos, carinho, resgate e até casa chique pra dormir.

QUEM GOSTA DE ANIMAIS?

Dentre os “heróis dos bichos” temos vários perfis de pessoas que sabemos que amam de verdade os pets, outros que ganham dinheiro com pets gostam um pouquinho, mas não os resgata na rua e aqueles que nem gostam tanto mas a eleição os faz tirar aquela “fotinha manjada para o Insta” cheia de oportunismo lambendo a boca do cachorro .

QUEM GOSTA DE ANIMAIS II

Quem não tem um amigo(a) que sem condições geográficas ou financeiras que sai pegando gatos e cachorros na rua, compra ração, pede doações de vacinas e nunca foi candidata? Uma amiga tem na porta da sua empresa, dois pratinhos para servir seus pets e os que estão na rua, pratos fixos abastecidos diariamente e essa nunca foi candidata nem cogitou ser. O que seu pré-candidato já fez sem mesmo ser candidato? Ações em beneficio não só de animais, mas em toda coletividade? #Fica dica.

Beth Lula Sahão x Jorge Biagi Filho

Durante campanha eleitoral para deputada Beth Lula Sahão teria utilizado na sua propaganda política, sem autorização, foto de Jorge Biagi Filho, que é proprietário de Usina em Novo Horizonte. Ele não gostou, ajuizou e ganhou ação, onde Beth foi condenada a pagar indenização de R$ 5 mil por danos morais causados a ele, além de ser obrigada a dar publicidade da sentença, como já foi publicado na íntegra neste jornal. É melhor Beth tomar mais cuidado antes de utilizar a imagem de pessoas em sua propaganda eleitoral!

Édson Andrella pode perder o cargo?

Não chamem para a mesma festa o Promotor de Justiça. André Luiz Nogueira da Cunha e o Diretor do IPMC Édson Andrella. Nas alegações finais apresentadas em Ação Civil Pública, o Promotor pediu a condenação de Andrella para que tenha seus direitos políticos suspensos, pague multa de R$ 229.802,47 pelos danos supostamente causados aos cofres públicos e ainda a perda de sua função pública de Diretor do IPMC e do cargo efetivo de Fiscal de Tributos. Será que Édson que está há décadas à frente do IPMC poderá dessa vez deixar o posto e dar lugar a outro? Vamos aguardar a decisão do Judiciário.

Nilton Marto e a Promotoria de Justiça

Nilton Marto Vieira da Cruz é outro que também está na lista do Promotor. Nas alegações finais apresentadas na mesma ação que corre na Justiça, Nilton Marto é acusado de prestar serviços irregularmente em obras públicas realizadas pela Prefeitura de Catanduva, através de sua empresa particular, quando era Secretário de Obras do Governo de Félix Sahão. O Promotor fala em subcontratação irregular e pede que Nilton seja condenado à suspensão de seus direitos políticos, proibição de contratar com o Poder Público, além do pagamento de multa civil, no valor de 50 vezes o valor da maior remuneração percebida no cargo. Nilton que vem divulgando sua pré-candidatura a vereador e até cogitando candidatar-se a vice-prefeito, já teve no passado recente problemas com a Justiça Eleitoral, que o deixou inelegível temporariamente, mas agora enfrenta também esta ação.

TEU PASSADO TE CONDENA

A imprensa deve informar, sim, quem é quem na vida pública, claro que sempre resguardando a vida pessoal do indivíduo, o que ele faz na intimidade é problema dele e uma imprensa séria não deve e não entra em baixarias.

TEU PASSADO TE CONDENA II

Quando vemos no histórico do político que ele foi relapso, cometeu falhas técnicas graves, se corrompeu ou ficou inerte diante dos problemas da cidade feito secretário que brigava, brigava antes de ser algo. Após assumir, o mesmo assistiu de camarote que as crianças na rede pública passaram frio e ele não fez nada! Destes falaremos aqui, deu prejuízo no manuseio da coisa pública? Vai aparecer aqui com certeza.

OS PAIS DA OBRA

Estamos vendo vários políticos disputando a paternidade da obra da rotatória do bairro Pedro Nechar. Um fala consegui daqui, outra fala viabilizei dali e o povo do bairro com cara de tacho assistindo mortes. Sim, a rotatória não existe ainda e já teremos que ir ao Ratinho pedir DNA pois está sobrando pais.

O JUIZ NEGOU

Nossa corregedora-mor do município, Marta Maria tentou usar a justiça para promover digamos, “pequenos calotes”, mas o juiz negou o pedido. A amada alcaide pede para que não pagasse pequenos valores devidos pela prefeitura. Na verdade Marta tenta ajuizar tudo que quer fazer de errado para justificar no Tribunal de Contas tipo: A justiça autorizou (fazendo cara de paisagem).

Vai cancelar

A prefeitura deve rescindir nos próximos dias unilateralmente o contrato firmado com uma construtora para a realização de recapeamento asfáltico em diversas ruas do São Francisco. Veremos quando o serviço será realizado agora…

Falando nisso

Uma série de obras, contratos, que antes eram assumidos pelas secretarias municipais, passaram a ser da Saec, depois que a autarquia não devolverá mais o superávit anual. Dentre elas, divulgamos hoje o contrato para poda e extração de árvores, que num passado não muito distante, possivelmente seria realizado pelo próprio Meio Ambiente, quiçá uma contratação feita por lá…

Pavimentação

O mesmo vale para os recapeamentos que antes boa parte também era feita pela prefeitura. Agora a Saec mexeu, faz recape.

