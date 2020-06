PENEIRA FINA 19/06/2020

E sobe o número de mortes

Mais duas mortes foram confirmadas ontem provocadas pela Covid-19. Homem, 59 anos, morador do Parque Iracema que estava internado no Hospital Emílio Carlos e uma mulher, de 94 anos, moradora do Jardim Soto também estava internada no Hospital Emílio Carlos. De acordo com o boletim são agora 346 casos confirmados, 21 pacientes internados em leitos de enfermaria e UTI (somente de Catanduva), 204 pacientes curados e outros 842 que aguardam resultados dos exames e testes.

Não falaram

Temos visto um aumento no número de internações em Catanduva e também de pacientes da região que são trazidos para cá, mas até o momento, os hospitais ainda não informaram sobre o total desabastecimento, aquisição ou recebimento dos medicamentos como anestésicos e sedativos, que anunciaram ter possivelmente para três dias, na sexta-feira da semana passada.

Prazo

Catanduva tem uma série de obras de galerias sendo realizadas na cidade. Algumas já concluídas, outras atrasadas, outras prorrogadas. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo deu prazo de 15 dias para que a prefeitura de Catanduva apresentar justificativas “que entender pertinentes acerca de apontamentos efetuados pela Fiscalização”, na contratação de empresa e a rescisão do contrato, para a execução de galerias de águas pluviais no Jardim Alpino.

Rescisão

A rescisão do contrato para essa obra foi feita há poucos dias, de forma unilateral. A prefeitura planeja abrir nova licitação para a realização das galerias no local.

Gastos

R$ 1,6 milhão. Esse é o valor que o Tribunal de Contas apresenta sobre contratos firmados pela prefeitura de Catanduva sem licitação, diante do cenário de calamidade pública decretado. Apesar desse montante, a cidade gastou com o enfrentamento da Covid-19, em maio, pouco mais de R$ 300 mil (valor empenhado e que ainda não foi totalmente pago).

Região

Dentre os maiores municípios da região noroeste, São José do Rio Preto foi a cidade que mais gastou no enfrentamento da Covid-19. Empenhou 100% do valor recebido pelos governos estadual e federal, num total de R$ 22,8 milhões. Até 31 de maio, a cidade tinha R$ 10,5 milhões em contratos sem licitação. Diferentemente de Catanduva, o município efetuou repasse de R$ 2 milhões ao Terceiro Setor, voltado ao enfrentamento da Covid-19, tem o plano de contingência orçamentária elaborado e distribuiu merendas escolar aos alunos.

Sem sombra

A reportagem de O Regional recebeu foto hoje da poda de árvore feita pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. A árvore, que fica na rua Paraíba entre a Brasil e a Pará, ficou praticamente sem folhas. Além de cortar a árvore drasticamente, mototaxistas que tem ponto no local perderam a sombra que utilizavam enquanto aguardavam por corridas.

Requerimentos

O vereador Aristides Jacinto Bruschi fez uma série de requerimentos voltados para as ações sobre a covid-19. Solicitou a relação e todas as empresas e comércios que foram autuados devido ao não cumprimento de decretos. Pediu ainda que a prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes determine a testagem das pessoas que tiveram contato com casos positivos de Covid-19.

Um ponto a ser analisado

Essa questão da realização do teste seria de grande valia. O que ocorre hoje: Os moradores que não são dos setores da saúde e segurança pública, mesmo que tenham contato com pessoas que testaram positivo para a Covid-19 somente são testados quando manifestam sintomas.

Mais requerimentos

O vereador Ditinho Muleta também fez requerimentos direcionados sobre os gastos da prefeitura no enfrentamento da Covid-19. “Solicitando a Sra. Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Saúde para informar: quanto o Município de Catanduva arrecadou nas esferas Federal, Estadual e Municipal para auxiliar no combate ao COVID– 19, cópias dos comprovantes e extratos oriundos destes recebimentos e onde estão sendo aplicados e quanto foi investido no combate ao COVID -19 , notas fiscais e empenhos a respeito do álcool gel 70º e dos testes rápidos do COVID -19”.

Novo decreto

A prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes, por meio de novo decreto, prorrogou prazos para recolhimento dos tributos municipais por mais 60 dias. O decreto foi publicado ontem no Diário Oficial do Município. “1º Ficam prorrogados os prazos para recolhimento dos tributos municipais por mais 60 (sessenta dias), sendo certo que a referida prorrogação não implica direito à restituição de quantias já recolhidas. Art. 2º Ficam prorrogados os prazos para recolhimento do Preço da Permissão e da Tarifa Mensal de Manutenção, Conservação e Limpeza devida pelos permissionários de espaços públicos no Terminal Rodoviário João Caparroz e no Terminal Urbano Gerson Gabas, por mais 60 (sessenta dias) sendo certo que a referida prorrogação não implica direito à restituição de quantias já recolhidas”.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook