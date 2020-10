PENEIRA FINA 18/10/2020

SEGURANÇA DE CANDIDATOS

E JORNALISTAS

Um setor de inteligência da Polícia estará monitorando “desafetos políticos” e algumas ameaças a jornalistas e candidatos durante o pleito eleitoral. A operação correrá em absoluto sigilo para alcançar o máximo de eficácia. As brigas deverão ser concentradas nos campos das ideias e projetos, não cabendo mais aquelas ameaças por parte de “leões de chácara” que eram contratados por candidatos mais abastados como nos tempos dos senhores feudais.

AMEAÇAS

Havendo ameaça ou agressões, o candidato ficará detido com seu “leãozinho” até passar o pleito eleitoral e posteriormente aguardará inquérito e julgamento. Para ninguém alegar parcialidade ou apelar para o “amigo do amigo” o pelotão será coordenado de fora da cidade como em operações especiais. Como dizia no plantão policial: “Se você não quer que apareça, não deixe que aconteça!”.

VÍDEO NO INSTAGRAM

E circulou pelo WhatsApp um link de vídeo postado por um jovem identificado como Opinião Provincial no Instagram, que descreve condutas dos atuais vereadores. Dentre outros comentários ele critica a permanência de Luís Pereira e Daniel Palmeira na Câmara há mais de 20 anos. Mas o fato inusitado foi o “Troféu Vereador Inútil” concedido ao vereador Ivan Bernardi. O vereador que tenta a reeleição conseguiu o feito de não apresentar nenhum projeto em quase 4 anos de mandato, nem mesmo ocupar a Tribuna da Câmara para defender as pautas da cidade. Ivan pode ser até bonzinho, mas como vereador foi uma decepção para muitos catanduvenses que confiaram seu voto e reclamam ao autor desta coluna, pela falta de atuação do parlamentar nestes anos. Fica um recado a todos os candidatos a vereador, não basta ser “bonzinho” tem que ser bom vereador, é para isso que serão eleitos!

PASTOR LUCAS

Corre nos bastidores da campanha de Padre Osvaldo que Pastor Lucas que acompanhava o Padre em suas agendas teria sido afastado da organização da Campanha. Na verdade Pastor Lucas sempre foi apoiador fervoroso da campanha de Luís Pereira. Ele era o homem de confiança de Luís Pereira na Campanha do Padre e o responsável por informar Pereira e até a imprensa sobre as atividades do Padre. Mas muitos nos disseram que ele estava mais preocupado com a eleição de Pereira, pelo sim, pelo não, direcionará suas energias para campanha do vereador mais do que a campanha do Padre.

PASTOR LUCAS II

Pastor Lucas que coleciona muitos desafetos no meio evangélico, desde que se envolveu em uma disputa interna na Assembleia de Deus ministério de Catanduva, poderá agora se dedicar exclusivamente à campanha de Luís Pereira! “Sim, estou focado na campanha do Pereira e na campanha do Padre, a coordenação está com Romagnoli, mas continuo com o padre”, diz o pastor. Mas com isso notamos seu empenho “mais discreto” em relação ao empenho com a lida do padre.

DORANDO A PÍLULA

Após nota divulgada pela direção de campanha de Roberto Cacciari que ele teve apenas um pequeno problema de saúde, surgiram inúmeras versões sobre o fato. Há rumores de que o caso foi muito mais grave do que o divulgado. De início Roberto teria apresentado início de infarto! Isso mesmo infarto! Depois de ser socorrido e posteriormente atendido no Hospital, foram realizados os procedimentos em suas artérias e o quadro atualmente está estável. O susto foi grande, mas Roberto diz seguir firme em seu propósito de se eleger Prefeito. Esta coluna deseja plena recuperação ao candidato e adverte sua equipe de campanha para que ponha a mão na consciência e reduza um pouco suas atividades, ele ainda está se recuperando do pós Covid e agora “pós infarto?”, afinal a vida é o bem mais precioso de todos!

ONDE ESTÁ WALLY?

E quem já não tentou achar Wally que estava escondido em ilustrações? Pois é, agora a Câmara Municipal está tentando achar Ari Enfermeiro e Wilson Paraná. Segundo funcionários da Câmara ouvidos por nós, os dois que faltaram na última sessão da Câmara alegando problemas de saúde não estão sendo localizados. O problema é que coincidentemente eles estão sendo procurados para serem notificados da denúncia que pede a cassação de ambos. Se a Câmara não localizar os vereadores terá que notificá-los por edital ou no mural da Câmara. Não seria melhor que eles recebessem a notificação? Catanduva sendo Catanduva não é mesmo? E Cidimar Porto sorteado para a missão? O que está fazendo? Está se omitindo?

RETOMADA DA ECONOMIA

O Governador João Doria apresentou na última sexta-feira (16) “o Retomada 21/22”, um plano estimado em R$ 36 bilhões para impulsionar a economia do estado de São Paulo e gerar cerca de 2 milhões de empregos. Coordenado pelo Secretário de Fazenda e Planejamento, Henrique Meirelles, o plano tem 19 projetos para atração de investimentos privados nacionais e estrangeiros em todas as regiões do estado, em especial no setor de infraestrutura.

DO GOVERNADOR

“A previsão é de R$ 36 bilhões em investimentos nos dois próximos anos e criação de 2 milhões de novos empregos em quatro anos. Na mesma semana em que aprovamos a modernização administrativa do Estado na Assembleia Legislativa, com a extinção de cinco estatais e economia de R$ 7 bilhões em recursos públicos, lançamos agora o plano de recuperação econômica e atração de capital privado nacional e multinacional para São Paulo”, declarou o Governador.

DOMINGO DE MANHÃ

Já pode dar uma volta no centro hoje? O que achou da Limpeza? Na tarde de ontem notamos um verdadeiro “lixão” espalhado pelas esquinas da cidade. Na semana passada houve um pequeno acidente na Rua Pará mais precisamente na Praça 9 de Julho arrancando o para-choque de um veículo. Quem passar pela praça irá notar até hoje os restos deste acidente e “um pedaço do para-choque jogado”. Além do abandono coordenado pela prefeita Marta que não age com firmeza, a população também tem colaborado muito para com a sujeira.

A RESPONSABILIDADE É DE CADA UM

O povo encontra lixeiras cheias e ao invés de comunicarem a prefeita e prefeitura, estes maus catanduvenses jogam o lixo no chão. Triste, muito triste. Uma simples ligação de cada um resolveria o problema, é só ligar pra Prefeita Marta e perguntar: “Prefeita, onde a senhora e seus secretários convivem, moram ou trabalham está sujo assim também?” Garantimos que antes da décima ligação a cidade ficará limpa.