PENEIRA FINA 18/09/2020

HORA DA MERENDA

O Ex-Prefeito Afonso Macchione Neto, cassado, entrou na Justiça contra a lei do vereador André Beck que garantia fornecimento de alimentação para crianças e adolescentes da rede municipal de ensino, durante as férias e recesso escolar. Marta podia mudar isso e não o fez.

DO VEREADOR

“A Prefeitura entrou com ação contra minha lei que permite que crianças e adolescentes possam se alimentar nas férias e recesso escolares. Mas Justiça foi feita e a Prefeitura perdeu a ação! Minha lei está valendo e terá que fornecer alimento!”, diz o vereador em vídeo divulgado nas redes sociais.

HAJA ÓLEO DE PEROBA

É triste ver um vereador ter de defender na Justiça para garantir refeições aos alunos porque simplesmente a prefeita Marta que se diz preocupada com o social, esta mesma prefeita não se importe que crianças passem fome abandonando a questão a própria sorte. Com isso aparecem os caras de pau que são candidatos esse ano com apoio do time de Marta pedindo voto parecendo anjos.

HAJA ÓLEO DE PEROBA II

Tem ex-secretário e vereador da base aliada da prefeita que são pré-candidatos mesmo apoiando que as crianças passem fome. Como assim? Se o ex-secretário não fez nada para impedir e o vereador saiu a favor da prefeita , estes não tem escrúpulos e se não se compadecem de “tirar merenda de crianças,” como irão tratar a coisa pública? Falta óleo suficiente pra tanta cara de pau.

O PADRE E O PDT

Corre nos bastidores que os tucanos não aceitaram o PDT por perderem cadeiras no legislativo, mas as chapas concorrerão de forma independente com as novas regras nas eleições. A concorrência é com todas as legendas.

CACCIARI FIRME E FORTE

Quem esperou que com a Covid-19, Roberto Cacciari desistiria de sua candidatura “passando a vez” para outro, se enganou. Além de quarta-feira(16), ele participar da convenção do seu partido (Cidadania) falando por vídeo conferência direto do hospital, ontem vários amigos receberam mensagens de Cacciari pelas redes sociais com dizeres: “Estou voltando.”

Eduardo Luís da Silva o “Dudu”

Estará sendo velado na quadra municipal de esportes de Itajobi o corpo do preparador físico “Dudu” da equipe de Mano Menezes. Formado em Educação Física pela Escola Superior de Educação Física de Catanduva(1994), tinha especialização em Fisiologia do Exercício pela Escola Paulista de Medicina(1995) e mestrado em Ciências do Movimento Humano pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul(2002). Possuía experiência na área de Educação, com ênfase em Educação Física – Futebol Profissional Treinamento de Alto Rendimento. Atuou como preparador físico nos maiores clubes de futebol do Brasil também no Catar e na China. Eduardo nunca deixou suas origens residindo em um sitio em Itajobi.Grande amigo, grande pessoa que chegou ao máximo na sua profissão, aplausos, adeus amigo!

DO VELÓRIO

O velório será realizado nesta sexta-feira (18) das 9:00 as 17:00 horas no “Ginásio de Esportes Waldemar de Falco” em Itajobi. Serão tomadas todas as medidas de higiene contra Covid-19 com distanciamento e uso obrigatório de máscara.

BENDITO ENTRE AS MULHERES

Padre Osvaldo participou de evento da AMT (Ação da Mulher Trabalhista). Esta é a “ala das mulheres” no PDT na ultima quarta(16).Neste evento, o padre aproveitou para agradecer o apoio recém-recebido deste partido. Osvaldo ressaltou que o desejo de ter o PDT ao seu lado nasceu enquanto meditada no leito do hospital período em que se recuperava da Covid-19.

Ataques

Os pré-candidatos à prefeitura e também vereadores de Catanduva tem usado as redes sociais e outras formas de divulgação para rebater críticas recebidas nos últimos dias. Até mesmo na Tribuna parlamentares falaram a esse respeito.

Alô, Meio Ambiente!

Ei, pessoal! Não é porque estamos em período de seca, que devemos mergulhar dentro de nossas salas ou casas, não é mesmo? Com o tanto de queimadas sendo registradas, achamos que a fumaça tem impedido alguns setores de olharem a situação das áreas de lazer de Catanduva. Já falamos aqui, mas acho que temos de reforçar que no Lago dos Ipês a coisa está muito feia. E olha, nem precisa passar bem pertinho do lago para ver, não. Só passar de carro mesmo pela rua Nhandeara, pela avenida Theodoro Rosa Filho e verá.

Dia Mundial pela Limpeza da água

E como dica, que tal comemorar o Dia Mundial pela Limpeza da água – (dia 19 de setembro), fazendo a retirada de tantas sacolinhas, garrafas pet, lixo mesmo do Lago dos Ipês. A propósito, alguma medida precisa ser tomada para que quem suje também seja responsabilizado, quem sabe assim, também reduz a sujeira no lago e em outros pontos da cidade. Isso não diminui a obrigatoriedade do local ter de ser limpo pelas pastas responsáveis, só para constar.