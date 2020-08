PENEIRA FINA 18/08/2020

PROFISSIONAIS DE FORA DA SAÚDE

A comissão externa da Câmara dos Deputados que acompanha ações de combate ao novo coronavírus reúne-se na terça-feira (18), às 11 horas, para discutir as condições de trabalho dos profissionais de fora da área da saúde que atuam na linha de frente contra a Covid-19.

QUEM PARTICIPA?

Foram convidados para o debate, que será realizado por videoconferência: O presidente da Federação Nacional dos Trabalhadores em Serviços, Asseio e Conservação, Limpeza Urbana, Ambiental e Áreas Verdes (Fenascon), José Roberto Santiago Gomes; integrante da Comissão Nacional do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR), Ronei Alves da Silva; a presidente do Sindicato dos Empregados em Empresas de Asseio, Conservação, Trabalho Temporário, Prestação de Serviços Terceirizáveis do Distrito Federal (Sindiserviços), Maria Isabek Caetano dos Reis; o presidente da Associação Brasileira de Empresas e Diretores do Setor Funerário (Abredif), Lourival Panhozzi; o procurador do Trabalho Renan Bernardi Kalil e representantes da Central Única dos Trabalhadores (CUT) e da Secretaria do Trabalho no Ministério da Economia.

SERVIDORES APREENSIVOS

Há um projeto, já aprovado pela Câmara Municipal que aguarda ser sancionado pelo Executivo (Prefeita). Refere-se à devolução de desconto indevido por parte do IPMC aos servidores, referente a uma Lei Federal. Já faz praticamente duas semanas que foi aprovado e não sabemos o que será feito pelo Executivo… Se vai sancionar ou não. Lembrando que a Prefeitura não terá gasto financeiro algum com este projeto, e, muito pelo contrário, parte dessa devolução deve voltar a Prefeitura. A impressão que dá é que tudo que é em detrimento ao povo ou funcionários, a prefeita Marta coloca um batalhão agilizando, mas quando é para o bem comum ela fica cega, surda e muda.

TAMBÉM AGUARDANDO SANÇÃO

Vários outros projetos aguardando sanção da prefeita e alguns muito importantes voltando a Câmara sem nem mesmo a prefeita ter olhado. Inércia? “Vistas grossas?” protelação proposital? Já encerrou o mandato e não avisou ninguém ? Cadê seu parecer nestes projetos prefeita?

PDT E CACCIARI

No último fim de semana o PDT “balançou” quanto a apoiar a candidatura de Roberto Cacciari, nesta semana o partido se reunirá com seus prés para “aparar arestas”. O maior motivo foi ciúmes de ambos os lados parecendo Casal tendo “dr”.

PREFEITA “HOMENAGEADA NO NEM”

Quem passou ontem pelo conjunto habitacional Pedro Nechar popularmente chamado de “nem”, pode notar uma faixa com dizeres “Prefeita Marta dinheiro tem, só falta vontade de construir a rotatória no Pedro Nechar.”. No local já somam inúmeros acidentes com óbitos na maioria das vezes e os moradores já foram enrolados de administração em administração desde os anos 90. Está na hora de um basta!

JÁ GANHEI

Tem personagens dentro dos partidos com ar de superioridade achando que já ganhou a eleição, candidatos a vereadores mais pavões que seus a prefeito. Esta eleição será atípica, diferente de qualquer outra em todos os sentidos com ou sem pandemia então que vão “abaixando suas bolinhas” e trabalhem porque já será uma luta convencer o eleitor de sair de casa para votar.

A IMPORTÂNCIA DE VOTAR

Quem por pura omissão não for votar, este estará deixando outros decidirem por ele e não é bom. Meu professor dizia: Decida o perfume que quer sentir senão outros escolherão por você e nem sempre será um cheiro muito agradável.

MAIS MORTES POR COVID

Salta para 74 o número de mortes por Covid-19 em Catanduva e três das ultimas mortes são assistidos pelos nossos asilos. O maior inimigo do catanduvense tem sido a velocidade de ação da prefeitura e sua Secretaria de Saúde quando surgem os problemas, muito devagar. O papel da imprensa tem sido primordial, pois a prefeita só age se provocada. Lamentável.

Suspensão de valores

O Ministério da Saúde publicou no Diário da União de ontem, portaria para suspender a transferência de incentivos financeiros referentes ao número de Equipes de Saúde da Família (ESF), Equipes de Saúde da Família Ribeirinhas (ESFRB), Equipes Saúde Bucal (ESB) e Agentes Comunitários de Saúde (ACS), na competência financeira fevereiro de 2020, de diversos municípios, que apresentaram duplicidade no cadastro de profissionais no SCNES. Um deles é Catanduva, com um agente comunitário que constaria com cadastro duplicado.

Tá, mais não tá

A prefeitura afirma que as obras nos banheiros da Praça da Republica não estão paradas e que a ausência de trabalhadores do local foi pontual. Pelo menos na semana passada, por duas vezes, a falta de operários na obra chamou atenção de quem passou por lá. Que ela iria ser prorrogada em prazo para o término já era esperado.

