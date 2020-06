PENEIRA FINA 18/06/2020

Canalização

Em prazo de recurso, a Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva (Saec) já tem o vencedor da licitação para a canalização de trecho do córrego das Borboletas. Trata-se da empresa Verdebianco Engenharia Eireli, que apresentou oferta no valor de R$ 1,7 milhão e preencheu os requisitos exigidos para obra. Essa é uma das três possíveis obras de canalização em trechos de córregos que serão realizadas pela Superintendência. A notificação sobre a empresa que apresentou melhor preço foi divulgada ontem no Diário Oficial do Município.

Prazo

A prefeitura de Catanduva notificou a empresa KGP Construtora para que retire tubos depositados em via publica no Parque Flamingo. Os tubos foram deixados na rua Cristais e, com contrato de execução encerrado, dá 15 dias para que a empresa retire o material.

Cavalos

A Vigilância Sanitária de Catanduva autuou em R$ b414,15 um proprietário de imóvel, no Higienópolis por descumprir determinações da autoridade sanitária e de manter cavalos no local, “causando incômodo a população”.

Casos

Catanduva registrou até ontem 315 casos confirmados de Covid-19, segundo balanço oficial divulgado pelo município. Tem 23 pacientes internados de Catanduva, 15 óbitos confirmados, 867 considerados suspeitos e 185 pacientes curados.

Mais resistência

Padre Osvaldo de Oliveira Rosa foi o primeiro pré-candidato a ter representações, inquéritos, instaurados nesse ano referente a questões eleitorais. Nessa corrida, muito ainda vai rolar e muitos outros processos, com certeza, serão abertos, denúncias investigadas, assim como todos os anos de eleições municipais. Em resposta aos inquéritos instaurados, Padre Osvaldo afirmou “quanto mais há resistência, mas força tenho para lutar. Isso me anima ainda mais, nós vamos até o final”, disse.

Adiamento

Na terça-feira, autoridades e especialistas em saúde participaram de uma reunião virtual para discutir a necessidade de adiamento das Eleições 2020 em razão da pandemia causada pelo coronavírus (Covid-19). Entre os participantes, houve um consenso pelo adiamento do pleito por algumas semanas, garantindo que seja realizada ainda este ano, em data a ser definida pelo Congresso Nacional com base em uma janela que varia entre os dias 15 de novembro e 20 de dezembro. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, destacou que “esse foi um encontro interessante entre ciência, direito e política com a proposta de encontrarmos a melhor solução para o país”. Ele afirmou ainda que a palavra final é do Legislativo, que deve deliberar para conciliar as demandas da saúde pública com a democracia.

Participações

A discussão contou também com a participação do vice-presidente da Corte, Edson Fachin, do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do Senado Federal, Davi Alcolumbre, e de renomados médicos e cientistas como David Uip; Clovis Arns da Cunha; Esper Kallás; Ana Ribeiro; Roberto Kraenkel; Paulo Lotufo; Gonzalo Vecina; e Atila Iamarino. Também participaram diversos líderes partidários das duas Casas do Congresso Nacional.

Tabelas

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou, na noite desta quarta-feira (17), a tabela atualizada com a divisão dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) destinado aos partidos políticos para as Eleições Municipais de 2020. O recálculo da distribuição foi feito com base na decisão unânime da Corte ocorrida no julgamento de um processo administrativo na sessão plenária desta terça-feira (16). Os ministros decidiram considerar para o cálculo de distribuição do FEFC o número de representantes eleitos para a Câmara dos Deputados e para o Senado Federal nas Eleições Gerais de 2018, bem como o número de senadores filiados ao partido que, na data do pleito, estavam no primeiro quadriênio de seus mandatos. Antes dessa decisão, o TSE havia calculado o FEFC com base na representatividade partidária apurada no primeiro dia útil de junho do ano corrente.

Valores

O total de recursos distribuídos entre as 33 agremiações foi de R$ 2.034.954.823,96. Com o novo cálculo, o Partido dos Trabalhadores (PT) receberá o maior montante, com mais de R$ 201 milhões, seguido pelo Partido Social Liberal (PSL), com cerca de R$ 199 milhões, e o Movimento Democrático Brasileiro (MDB), com aproximadamente R$ 148 milhões. Dois partidos comunicaram à Justiça Eleitoral a sua decisão de abrir mão dos recursos do FEFC para financiar as campanhas políticas de seus candidatos a prefeito e vereador: o partido Novo e o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB).

Divisão dos recursos

A regra geral para o cálculo do FEFC é a última eleição geral. No entanto, existem algumas exceções que devem ser observadas, conforme estabelecido na Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997). Assim, 2% dos recursos do Fundo devem ser divididos entre todos os partidos, sendo o marco temporal a antecedência de seis meses da data do pleito. Por sua vez, 35% dos recursos do FEFC devem ser divididos entre os partidos na proporção do percentual de votos válidos obtidos pelas siglas que tenham pelo menos um representante na Câmara dos Deputados, tendo por base a última eleição geral. Nos casos de incorporação ou fusão de partidos, os votos dados para o partido incorporado ou para os que se fundirem devem ser computados para a sigla incorporadora, ou para o novo partido.

Levantamento

Levantamento realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) revela que, juntas, as Prefeituras paulistas (exceto da Capital) já realizaram contratações ajustadas com dispensa de licitação que ultrapassaram a cifra de R$ 1 bilhão. Até o final de maio, segundo o TCESP, a soma de todos os contratos feitos com dispensa de licitação para enfrentamento da COVID-19 alcançou R$ 1.018.894682,77. Parte dos ajustes – R$ 479.348.571,73 – foi formalizada com base na Lei Federal nº 8.666/1993. Outros R$ 539.546.111,04 foram realizados com fundamento na Lei Federal nº 13.979/2020. O balanço tem como base as informações prestadas pelos gestores em resposta ao questionário ‘Gestão de Enfrentamento da COVID-19’ aplicado pelo Tribunal – com dados acumulados até 31 de maio.

