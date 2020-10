PENEIRA FINA 17/10/2020

CANDIDATOS ENFERMOS

O Candidato pelo Cidadania, Roberto Cacciari, foi internado as pressas na tarde de ontem (16) onde passou por um cateterismo e colocou um Stent. Logo após os procedimentos médicos Cacciari falou com amigos pelas redes sociais e disse estar muito bem. “Um susto, tive uma angina e fizeram cateterismo, não sinto mais nada, foi colocada uma molinha”, disse o candidato dizendo já estar muito bem.

CIDADANIA

O filho de Cacciari que é atual presidente do Cidadania e também médico emitiu nota a imprensa logo após o ocorrido:”Haja coração!!! Meu Pai, Roberto Cacciari, acaba de passar por um cateterismo! Colocou um stent em uma artéria com 80% de obstrução. Por sorte temos uma equipe muito qualificada e com rápido atendimento está fora de risco. Previsão de alta para o próximo Domingo ! Agradeço Dr. Fernando Devito, Dr. José Braz, meu cunhado Dr. Farid e Dr. Emmanuel. Gratidão a todos colaboradores do Hospital São Domingo pelo carinho de sempre! Vamos enfrentar mais esse desafio e com fé em Deus tudo vai ficar bem! Agradecemos as orações e carinho de todos sempre ; família Cacciari”.

CANDIDATOS ENFERMOS II

Candidata pelo PT, Beth Sahão divulgou ontem sexta-feira (16) um vídeo nas redes sociais comunicando que testou positivo para Covid 19: “ Nesses últimos dias eu fiquei um pouco indisposta tive febre e fui aconselhada pelo Ricardo Santaela a me recolher e ao mesmo tempo fazer o exame da Covid-19; Infelizmente hoje eu tive o resultado e eu estou com vírus. Quero dizer que eu vou ficar desenvolvendo as minhas atividades aqui de casa no sentido de preservar a todas as pessoas que acho isso importante. Sempre defendi o isolamento e continuarei defendendo e ao mesmo tempo vocês sabem o quanto eu cuido da minha mãe e nem com ela eu vou estar próxima, vou estar distante; É muito duro para mim, muito difícil mas com fé em Deus vamos superar todo esse momento, vou continuar trabalhando em home-office e fazendo as lives.”

ÔNIBUS CIRCULAR

A Secretaria Municipal de Trânsito divulgou os novos horários de ônibus coletivo de Catanduva. As linhas partirão do Terminal Urbano nas horas cheias, das 5 às 9 horas, das 11 às 13 horas, e das 16 às 18 horas. Só a linha Gabriel Hernandez tem pequenas variações de horários, justamente para possibilitar duas opções de saída para moradores do Nova Catanduva, também atendidos pela mesma linha.

ÔNIBUS CIRCULAR II

Além de precário, o serviço de ônibus circular de Catanduva pode ser classificado o mais caro do Brasil, pois, quem vai de bairro-a-bairro terá que “desembolsar 8 Reais” caso a pessoa não tenha ou não queira comprar o cartão da empresa, adquirindo esse cartão poderá chegar no terminal e tomar outro carro com destino ao bairro desejado saindo por 4 Reais.

ÔNIBUS CIRCULAR III

Isto mesmo candidato, 8 Reais! se você oficializou sua candidatura e não sabe o quanto custa andar de ônibus na sua cidade, você “não serve” para ser nem vereador muito menos prefeito. Logo ao ser eleito em 2016, o então prefeito Afonso Macchione em entrevista ao jornal O Regional disse que um dos maiores motivos que fez com que a população rejeitasse Vinholi nas urnas foi que “Geraldo Vinholi permitiu o absurdo de deixar o preço da passagem chegar a R$ 3,30”. Macchione fez jus à frase “nada é tão ruim que não possa piorar”.

MINISTÉRIO RECRIADO

Foi publicada na última quinta-feira (15) a lei que cria o Ministério das Comunicações a partir de desmembramento do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (Lei 14.074/20). A norma foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro sem vetos. Conforme a lei, o Ministério das Comunicações terá três secretarias subordinadas, entre elas a Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom), que passa da Presidência da República para o novo ministério. As outras duas secretarias são de Radiodifusão e de Telecomunicações. A Secom é responsável por comandar a propaganda oficial do governo federal e a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que controla a TV Brasil e outros veículos.

MINISTÉRIO RECRIADO II

Além da publicidade oficial do governo, o novo ministério cuidará da política nacional de telecomunicações e de radiodifusão; dos serviços postais; do relacionamento do governo federal com a imprensa; e do sistema brasileiro de televisão pública. Será ainda responsável pela convocação de rede obrigatória de rádio e televisão para pronunciamentos de autoridades. (Agência Câmara)

DIA DA ALIMENTAÇÃO

O Dia Mundial da Alimentação é comemorado sexta-feira (16). Desde 1981, a data simboliza a luta pelo combate à fome, à desnutrição e à pobreza, além de representar a busca por uma vida mais sustentável. O tema do Dia Mundial da Alimentação deste ano é “Crescer, nutrir, sustentar. Juntos”.

DIA DA ALIMENTAÇÃO II

Com vistas ao aprimoramento nesse tema, a Secretaria da Educação do Estado lançou em 24 de agosto o Programa Educação Alimentar – Integrando Ciência, Escola e Saúde. A ação acontece em parceria com o curso de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública e apoio da Pró-Reitoria de Graduação da Universidade de São Paulo (USP), Centro Universitário São Camilo, Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo (Socesp) e Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Fluidos Complexos (INCT-FCx).

NA REGIÃO

Na Escola Estadual Desolina Betti Gregorin, em Irapuã, a matéria “Sabores e Saberes” trabalha o tema da alimentação saudável por meio de receitas práticas e com baixo custo com alunos dos Anos Finais (6º ao 9º ano) do Ensino Fundamental. A professora de Língua Portuguesa e Inglesa Ariadina Marisa Casemiro foi a responsável pelo conteúdo. Uma das receitas feitas pela professora foi um “brigadeiro fake”, cujo ingrediente principal é chuchu. “A ideia foi estimular os alunos dos Anos Finais a consumir mais legumes”, disse.

DA PROFESSORA

“Segui todas as orientações de segurança e distanciamento e os recebi na escola em horário marcado e os presenteei com uma touca de culinária e uma caixinha de gelatina, para que todos pudessem realizar a atividade de fazer uma receita e compartilhá-la com o grupo da sala. Recebi fotos que me emocionaram muito”, declarou a Prof. Ariadina.