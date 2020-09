PENEIRA FINA 17/09/2020

MÁSCARAS GRATUITAS

Passamos na unidade de saúde da Vila Soto e solicitamos uma máscara. De pronto foi nos oferecido gratuitamente uma embalagem com duas máscaras de tecido devidamente embaladas com logo da Prefeitura Municipal e com instruções de uso. Estas máscaras são confeccionadas em Catanduva de forma artesanal e segundo informações estão sendo distribuídas em todas as farmácias dos postos de saúde. Nossos parabéns a todos envolvidos nesta ideia.

PDT COM PADRE OSVALDO

Na última terça-feira(15), os membros do PDT de Richard Casal se reuniram para convenção de escolha da coligação que apoiarão nas eleições deste ano e, de forma democrática, escolheram apoiar Padre Osvaldo.

DEMOCRATISMO

O pensamento que formula princípios democráticos nem sempre são aplicados, principalmente em convenções partidárias e o PDT catanduvense deu uma lição de democracia em sua convenção colocando os quatro nomes de pré-candidatos a prefeito para os membros do partido debaterem e escolherem prevalecendo a vontade da maioria.

ZONA ELEITORAL

Corre nos bastidores políticos que apesar da manifestação de apoio do PDT, o grupo do padre não acolheu o grupo de Richard Casal deixando novamente o partido à deriva. Mas ao início da noite, padre Osvaldo esteve em evento do PDT e reafirmou que a sigla permanece ao seu lado.

ZONA ELEITORAL II

Membros do PSL catanduvense se assustaram com a divulgação de uma diretoria que ninguém sabe quem é e nunca ninguém viu. O único nome conhecido é o de Martinho César. Um fato que está meio que explícito é que não apoiarão o padre em 100% do grupo debandando para o lado de Rebelato.

DEMOCRATISMO II

Quando um candidato(a) a prefeito(a) perde muitas vezes a eleição e nunca abre para o partido, coloque outros nomes para escolha de um novo candidato, este corre na contra mão a democracia e geralmente festeja a democracia “porque sempre escolheu eu”. Se outro dentro do partido também querer ser o candidato e trabalhar fazendo campanha entre os colegas ISSO É GOLPE! O jogo é democrático quando aplica somente minhas regras e vontades? Claro que não, isso se chama “ditadura disfarçada”

VÍDEO DO ENFERMEIRO ARI

Ontem em vídeo compartilhado pela assessoria do enfermeiro Ari, o vereador faz um apelo às autoridades de saúde do município: “Depois de dezoito dias internado sei o valor da vida, Catanduva precisa pra já de um centro especializado para atender Covid pra mim e pra você, nós não podemos esperar”, disse.

VIRALIZOU

O vídeo acabou viralizando sendo compartilhado por pessoas de todas as idades. Esta solicitação de Ari vem ao encontro da denúncia que fez em abril quando disse que o protocolo de atendimento a Covid em Catanduva estava errado contaminando mais que curando chamando a prefeita e o secretário a buscar soluções, mas nossos excelentíssimos não atenderam.

NO QUARTO

Roberto Cacciari também saiu da Unidade de Terapia Intensiva e participou, por meio de videoconferência da convenção realizada pelo Cidadania. “Eu não vi ainda uma família tao unida, na alegria, nas festividades, para fazer netos também”, brincou ainda com a respiração bem ofegante. Em respeito ao momento de internação do candidato, decidimos não publicar as fotos do telão que ele participou da convenção.

PESQUISA

O Regional pesquisou 14 municípios, incluindo Catanduva entre 110 mil a 125 mil habitantes para verificar a quantidade de obras paralisadas, segundo o Tribunal de Contas. E, Catanduva é a primeira no ranking destes municípios. Tem 10 obras paradas. Uma atrasada. E com exceção de Barretos que também tem bastante, oito no total, as demais cidades tem três no máximo.

RECENTEMENTE

Dentre as obras incluídas como paralisadas está uma de pavimentação, construção de guias e sarjetas e galerias, que dias trás a prefeitura abriu sindicância para apurar a responsabilidade de ter deixado passar o período para o aditamento de contrato com governo do estado.

TAMBÉM ESTÃO

As creches que já quase viraram lenda em Catanduva também estão inseridas na listagem de obras paradas. Creches que estão sendo aguardadas faz anos, anunciadas pelo então prefeito Geraldo Vinholi.

NO CONSELHO

Durante a reunião deliberativa do Conselho Municipal de Saúde foram decididas as entidades que serão representadas com membros do CMS. APAE, Associação Paulista de Medicina, Loja Maçônica Carlos Reis, Conselho Regional de Enfermagem, Lions e OAB foram os escolhidos por sorteio e farão parte do CMS.

NÃO FOI

A secretária municipal de Finanças, Solange Regina Variani Fonseca não compareceu à Câmara durante a sessão de terça-feira. Não precisou muito para que os vereadores criticassem a ausência da representante da pasta.

Vai demorar

Só para constar: Logo, logo, as atividades culturais poderão ser liberadas, se tudo correr bem e Catanduva avançar e, ainda assim, os profissionais da área ainda não terão recebido os recursos que devem ser liberados para essa categoria. Pelas estimativas, o regulamento deve sair no final de setembro. E até as liberações ainda deve levar mais dias…