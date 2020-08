PENEIRA FINA 17/08/2020

CACCIARI SURPRESO

O pré-candidato a prefeito Roberto Cacciari disse em entrevista achar muito estranho o presidente do PSL afirmar que partido aliado de Cacciari o PDT “pende para esquerda”. O mesmo afirmou que não achou estranho a atitude do presidente local, mas ficou surpreso, pois, tem a experiência de perder o MDB em 2012 por ser de direita e não aceitar algumas posturas esquerdistas.

PSL SEUS ADEPTOS

A “onda Bolsonaro” que veio com PSL trouxe muitos neófitos políticos achando que sabiam tudo e se negando a aprender qualquer coisa. Isso deixou Brasília e o Brasil mais bagunçado politicamente abrindo margem para velhas raposas e políticos experientes como o réu confesso condenado do mensalão e ex presidiário Roberto Jefferson. Estamos assistindo supostos defensores da moralidade e bons costumes compartilhando o velho Bob só porque ele defende Jair e seus filhos. Ah, mas ele fala tão bonito! Quem conhece o Bob sabe que ele defenderia qualquer um que estivesse na cadeira máxima do poder não importa quem seja.

MUDA CENÁRIO?

A ida do PSL para o grupo de Ricardo Rebelato pode mudar o cenário? Talvez não. Talvez sim. Até o período das convenções partidárias que começam no dia 31 de agosto muita água ainda vai rolar por baixo da ponte.

FATO É

Mas, de fato, a movimentação política do Progressistas em Catanduva tem sido intensa. Vinda de deputados federais e estaduais, reuniões, lives e, de todos os pré-candidatos, Rebelato é o único estreante na política.

NÃO É NOVO

Podem até dizer que Padre Osvaldo de Oliveira Rosa, pela primeira vez, deixa a paróquia para a possível disputa ao cargo de Chefe do Executivo. Mas em muitas eleições no passado participou de campanhas políticas. Uma delas esteve ao lado de Beth Sahão, quando era líder do Partido Social Democrático (PSD). E agora está no principal partido “rival” da deputada, o PSDB.

Doa a quem doer

E uma coisa certa: De todos os participantes de eleições municipais dos últimos, sei lá, 20 anos, Beth Sahão é a única que permanece no mesmo partido desde então.

PROTOCOLO COVID

Vasculhando nossos arquivos achamos uma fala do vereador Enfermeiro Ari que também é funcionário municipal da saúde. Em entrevista em 30 de abril deste ano, Ari afirma que se a prefeitura, prefeita Marta, Ronaldo secretário e o tal “Comitê de Enfrentamento” não mudassem o protocolo de atendimento nesta pandemia, estariam mais contaminando do que salvando vidas. Na data em questão tínhamos 30 % dos infectados dentro da área de saúde saltando para 50% três dias depois.

PROTOCOLO COVID II

O Comitê de Enfrentamento (parte que cabe a prefeitura, Marta e seu secretário) vem sendo negligente desde a data em que foram alertados. O fato último constatado, foi por um membro da Imprensa local testar positivo pra Covid-19 por um laboratório particular após ser dispensado na UPA que agendou teste para três dias depois.

PROTOCOLO COVID III

Para finalizar, percebemos que o protocolo adotado pelo Comitê apresentou “falhas fatais” custando vidas e ninguém “se debruçou sobre o problema buscando solução ou alteração. Um grande exemplo foi o protocolo elaborado pelos técnicos da Secretaria Municipal de Saúde para atender os asilos, resolveu? impediu mortes? Não! Tivemos nos asilos uma contaminação em massa seguido de mortes. Uma certeza nos intriga: A Prefeita Marta e o secretário Ronaldo poderão ser considerados inocentes em uma discussão mais ampla no Conselho de Saúde ou no Ministério Público? O alerta veio 30 de Abril, nada mudou e os números depõem contra a saúde pública catanduvense. Estejam alertas, não saia sem máscara e não chame atenção de ninguém em loja de frios. (rs)

FESTAS COM SOM ALTO

PROMOVENDO AGLOMERAÇÕES

A Prefeitura de Catanduva disponibiliza canal direto para as denúncias, que podem ser feitas pelo telefone 3531-9184 e 153. As denúncias também podem ser registradas pelo aplicativo Ouvidoria Catanduva, disponível para todos os tipos de celulares. Sempre anote o nome da pessoa que lhe atender com dia e hora, assim cobraremos se houver inércia.

Desde ontem, o site oficial da prefeitura, assim como as redes sociais não tem novas notícias, por conta do período eleitoral. Pela lei eleitoral estão vedadas desde ontem, 15 de agosto, campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral, ou de publicidade destinadas ao enfrentamento à pandemia da Covid-19 e à orientação da população quanto a serviços públicos e a outros temas afetados pela pandemia.

