PENEIRA FINA 17/06/2020

Manifestação

Os representantes de bares e restaurantes de Catanduva estiveram ontem na sessão ordinária da Câmara para solicitar a prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes uma maior flexibilização da quarentena e permitir, seguindo determinações de prevenção, o consumo de alimento e bebidas em seus estabelecimentos. O grupo tem atuando constantemente na tentativa de beneficiar o setor. O motivo é a dificuldade encontrada por muitos empresários de manter o estabelecimento aberto somente com as atividades no formato de entregas em domicílio. “Espero que ela entenda o nosso lado, que nos ajude e pense com o carinho”, disse uma representa dos estabelecimentos.

ACE

A ACE (Associação Comercial de Catanduva) tem trabalhado para tentar convencer a prefeita de que atual do setor não irá atrapalhar ou ser a responsável por uma possível maior contaminação da Covid-19.

Listam

Os empresários listam ainda todos os segmentos que estão funcionando com regras de prevenção – supermercados, postos de combustíveis, shoppings, lojas de modo geral com horário reduzido, igrejas para realização de missas e cultos.

Mais segmentos

E não para por ai. Outros segmentos estão na luta para conseguirem atuar nesse período. Outro exemplo é o de academias de Catanduva. Ontem, o vereador Wilson Paraná divulgou uma reunião entre representantes dos estabelecimentos de práticas esportivas e a prefeita.

Negativo

Em nota, a prefeitura afirmou que não pretende flexibilizar para outros setores, por enquanto. “A reabertura de outros segmentos, como academias, salões de beleza, bares e restaurantes, foi abordada pela prefeita Marta do Espírito Santo Lopes, na tarde desta terça-feira, dia 16 de junho, em conferência virtual com representantes da Promotoria de Justiça de Catanduva. O intuito foi estabelecer postura conjunta para os próximos passos no enfrentamento ao coronavírus. O entendimento foi que, para o atual momento, qualquer movimento de abertura envolve riscos legais e à saúde pública. A reunião com os promotores foi compromisso firmado pela prefeita Marta com grupos que a procuraram nos últimos dias, como, por exemplo, os proprietários de academias de ginástica. A Prefeitura solicita que os munícipes respeitem as regras de distanciamento social para possibilitar a rápida transição para a fase 3, cor amarela, do Plano São Paulo de retomada econômica”.

Reparcelar

E a sessão da Câmara praticamente começou com um assunto bem polêmico. A leitura e o pedido de votação em regime de urgência de um projeto de lei da prefeita para reparcelar a dívida com IPMC em 60 meses. Uma dívida de R$ 26,5 milhões.

Podem pensar

Claro que se a prefeita Marta pensava que seria assim aprovado “de cara” para ser votado no mesmo dia que foi lido, ela estava enganada. Mas é uma situação para os vereadores pensarem e analisarem prós e contra. Ainda mais considerando que, de qualquer forma, a prefeitura pode deixar de fazer esses pagamentos ao IPMC, com base nas atuais legislações federais, enquanto durar a pandemia do novo coronavírus.

De qualquer forma

Essa conta não vai ficar somente para ela pagar até o término de seu mandato e vai recair no próximo governante. Assim como a legislação federal prevê suspensão de aumentos de salários, também permite o não pagamento de contribuições previdenciárias até final de 2021. Ou seja, a bomba mesmo vai estourar no colo de quem assumir o próximo mandato.

Por que falamos em pensar

Porque se a proposta pretende iniciar o pagamento dessa dívida de anos anteriores ainda neste ano, é uma forma, talvez, de deixar a situação um pouco menos complicada para os próximos anos e, consequentemente, próximo prefeito.

Lembrando

Que ainda está na Câmara um projeto de lei que trata sobre a venda de imóveis da Prefeitura para também arcar com despesas de contribuições patronais não repassadas ao IPMC. Alguém precisa começar a enxergar possíveis mudanças nesse sistema, porque a coisa tá piorando cada vez mais.

Pesquisa

A revisão dos cenários macroeconômicos indica que a recessão deverá ser de 6,5%, em 2020, podendo superar 10% no cenário pessimista, com aumento do desemprego e do déficit público. Os dados relativos à produção e ao mercado de trabalho são muito negativos e apontam para uma queda do Produto Interno Bruto (PIB), no segundo trimestre, de 10,6%, após queda de 1,5% nos três primeiros meses do ano. Em 2021, prevê-se recuperação lenta, com crescimento de apenas 2,5% no cenário base.

Medida provisória

A Medida Provisória 982/20 permite que a poupança social digital, utilizada para receber o auxílio emergencial de R$ 600, também seja usada para o depósito de outros benefícios sociais do governo federal, como o abono salarial anual, os saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em suas diversas situações, e os criados após a eclosão da pandemia de Covid-19. Entre estes estão o saque extraordinário do FGTS, autorizado pela MP 946/20, e o benefício pago ao trabalhador em caso de jornada de trabalho reduzida ou contrato suspenso, instituído pela MP 936/30, recentemente aprovada pela Câmara dos Deputados.

FGTS

Em relação ao saque emergencial do FGTS, a MP 982 determina que os valores ficarão disponíveis em conta digital, aberta automaticamente, até 30 de novembro. Caso não haja movimentação, os recursos voltarão para a conta vinculada do trabalhador no fundo, atualizados pela Caixa Econômica Federal conforme a rentabilidade do FGTS. Depois que os recursos voltarem ao fundo, o trabalhador ainda poderá efetuar o saque, desde que solicite formalmente até 31 de dezembro, prazo final da MP 946 para o pagamento do FGTS emergencial.

