PENEIRA FINA 16/10/2020

DEBATE VOX-O REGIONAL

Conforme matéria, a Vox FM e o Jornal O Regional promoverão no dia 9 de novembro um debate com os candidatos ao cargo máximo da prefeitura de Catanduva. Os debates nos campos das ideias e projetos são sempre salutares para o exercício da democracia mostrando quem são e como age cada candidato e será um marcante capitulo vivo da história.

O SOM DA POLÍTICA

Tem carros de som burlando a lei e rodando pela cidade sem a presença do candidato e a Lei é clara: “Carros de som deverão estar em locais onde pode constatada a presença do candidato”. A única coisa boa de ver um candidato que burla a lei é que dá para saber “em quem não votar”. É uma eleição e tem regras, se o candidato não respeitar as regras mínimas imaginem o que fará no oculto para se favorecer deixando a cidade no prejuízo. Quem não consegue ser fiel no pouco quando vem o muito este é tendencioso a fazer coisa errada deixando o povo e a cidade no prejuízo.

CANDIDATOS NOVOS, VELHOS COSTUMES

Temos visto nas periferias alguns nomes que andam com martelo e prego nas mãos, e querem pregar a tal “renovação política” mas andam com o vício antigo se aproveitando da fome, desemprego e usam cestas básicas como oportunismo de ganhar votos, será que para chegar a esta renovação tem de usar os velhos costumes de compra de voto. Oque faremos? cantaremos “Viva lá VITA” ou fazemos cara de paisagem?

CRÉDITOS USADOS IRREGULARMENTE

O Projeto de Lei 4721/20 que determina que a empresa que utilizar de modo irregular recursos dos programas de crédito criados para combater os efeitos econômicos da Covid-19 será punida com o vencimento antecipado da operação e a suspensão do direito de fazer novos empréstimos com linhas oficiais pelo prazo de dois anos.

DO AUTOR LUÍS TIBÉ

A proposta, que tramita na Câmara dos Deputados, é do deputado Luis Tibé (Avante-MG). Pelo texto, caberá à Receita Federal apurar o uso dos empréstimos e punir os casos de desvio de finalidade. Segundo Tibé, existem informações de que alguns empresários estão usando os recursos dos programas para especular no mercado financeiro ou adquirir bens e direitos.

LINHAS DE CRÉDITO

Entre as linhas de crédito criadas após a pandemia estão o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), o Programa Emergencial de Acesso ao Crédito (Peac) e o Programa de Capital de Giro para Preservação de Empresas (CGPE). Em geral, eles possibilitam financiamento com condições favorecidas, como juros subsidiados ou dispensa da demonstração de regularidade fiscal. Cada programa tem um uso específico.

DECRETO/CULTOS/IGREJAS

A prefeita Marta Maria do Espirito Santo Lopes editou decreto que amplia a capacidade de fieis participarem presencialmente de cultos e missas. A permissão agora é de 40% enquanto antes era permitido apenas 20% da capacidade total do prédio. O decreto foi publicado no Diário Oficial do Município e passou a valer na mesma data.

DISTANCIAMENTO CONTINUA

Mesmo com horário amplo, as condições de distanciamento e higiene terão que ser respeitadas “a risca” estando sujeitos a punições estipuladas em Lei. “Permitir a entrada de pessoas até o limite de 40% da capacidade do prédio; Distanciamento de dois metros entre as pessoas; Uso de máscaras, desinfecção dos ambientes, disponibilização de álcool em gel a 70% em todas as entradas e saídas dos prédios”.

VACINA CONTRA A PÓLIO

O final de semana será de mobilização para vacinar crianças contra a poliomielite, a popular paralisia infantil. No “Dia D”, programado para o sábado, dia 17, Catanduva terá 23 unidades de saúde nos bairros com as portas abertas das 8 às 17 horas. A etapa faz parte da Campanha Nacional de Vacinação contra a Pólio, destinada a imunizar crianças de 1 ano a menores de 5 anos, de forma indiscriminada. Nesse caso, as doses são aplicadas via oral, com as conhecidas gotinhas.

CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Já as crianças com menos de 12 meses terão a situação vacinal para poliomielite atualizada (seletivo) durante a campanha de multivacinação, com a vacina inovada poliomielite (VIP). O objetivo da vacinação é manter o país livre da doença. Crianças e adolescentes menores de 15 anos também poderão atualizar a caderneta de vacinação, com a aplicação de doses pendentes, se necessário.

DO “DIA D”

O objetivo do “Dia D” é facilitar a ida dos pais ou responsáveis ao serviço de saúde para atualização da caderneta de vacinação de seus filhos, garantindo a proteção a diversas doenças imunopreveníveis, melhorando as coberturas vacinais no país. Atualmente, o Programa Nacional de Imunizações (PNI) oferece 18 vacinas para crianças e adolescentes, com esquemas vacinais diferenciados, condição que impõe uma complexidade para a garantia de manutenção de altas coberturas.

O TRABALHO DO ROTARY COM VACINAS

O Rotary é uma comunidade internacional que reúne líderes para superar grandes desafios, local e globalmente. A erradicação da pólio constitui uma das iniciativas mais longas e importantes da nossa trajetória. Junto com nossos parceiros, ajudamos a imunizar mais de 2,5 bilhões de crianças contra a paralisia infantil em 122 países, representando uma redução de 99,9% no número de casos mundiais. Não desistiremos até que a poliomielite seja erradicada para sempre.

BOLSONAROS

Se havia esperança de que Eduardo Bolsonaro supostamente visitaria Ricardo Rebelato o apoiando para prefeito esse ‘sonho” escorreu pelo ralo. Desafeto da família Bolsonaro, Major Olímpio esteve em Catanduva manifestando seu apoio a Rebelato o que causou um “suposto” fim dessa esperança. Nossas fontes na capital disseram: “Podem esquecer”!