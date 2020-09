PENEIRA FINA 16/09/2020

NOVO CONSELHO

Hoje às 18:00 horas no Conselho Municipal de Saúde de Catanduva acontecerá escolha das entidades que disputam uma mesma vaga de um mesmo segmento. Fundação Padre Albino, GASA e APAE (Entidades Filantrópicas), Lions e Maçonaria (Clubes de serviços), OAB e Engenheiros( profissões regulamentadas ).

SINCRONISMO

Estão sendo instalados em tempo record os novos semáforos em ruas de grande fluxo de veículos na cidade principalmente na Av. 24 de Fevereiro. A Prefeitura alega que os semáforos de Catanduva já estão sincronizados, mas na prática não tem sido bem assim, esperamos que estes novos sejam instalados com esse dispositivos, pois, ninguém merece parar de esquina em esquina.

Dr. SINVAL

O médico e Deputado Federal Sinval Malheiros irá reforçar o time de deputados que querem que a lei que suspende por 120 dias o pagamento de parcelas de contrato de crédito consignado (PL 1.328/2020). A medida alcança quem recebe benefícios previdenciários, além de servidores e empregados públicos e do setor privado, ativos e inativos. Do senador Otto Alencar (PSD-BA), o projeto foi relatado pelo senador Oriovisto Guimarães (Podemos-PR)

O PROJETO

O PL 1.328/2020 já está na Câmara Federal e aguarda análise e será indispensável que os deputados cobrem com mais afinco a agilidade nesta aprovação pois atenderá a atual conjuntura em que a maioria dos vovôs aposentados estão cuidando dos netos em casa sofrendo um “arroxo” na economia doméstica.

COM DIAS CONTADOS

Os peçonhentos da Câmara estão com os dias contados, após aparecer um escorpião na sala de um vereador, o presidente Dr. Luís Pereira anunciou no início da sessão de ontem (15) que agendou a dedetização de todo Legislativo para o próximo fim de semana.

DECRETO DA PREFEITA

A prefeita Marta elaborou um decreto muito confuso com referencias de artigos que não condiziam com a nossa DRS na Zona Amarela. Este erro está causando confusão nos setores que estavam fechados na Zona Laranja e aguardam para reabrirem. Lembrando que a atual gestão montou o corpo jurídico mais caro da região mas que na hora de elaborar um decreto, a líder Marta não assinou “coisa com coisa.” Pedimos a nossa alcaide que explique seu próprio decreto.

CIDADANIA

Acontecerá hoje na Câmara Municipal, as 18:00 horas, a convenção do Partido Cidadania de Roberto Cacciari. O pré-candidato que vem tratando de Covid-19 possivelmente participará por videoconferência. Em contato com a redação, o presidente do Cidadania Roberto Cacciari Filho disse que também testou positivo para Covid e participará on-line.

SENTADA NA CESTA

Quem acompanhou a sessão da Câmara percebeu várias reclamações sobre as cestas básicas que deveriam estar sendo distribuídas principalmente para alunos que se alimentavam com merenda da rede municipal de educação. A merenda não foi feita, as cestas estão atrasadas e a prefeita não se explica de o porquê está sentada na cesta alheia.

Em três meses

Segundo o vereador Ditinho Muleta, as cestas são doadas pela Assistência Social por um período não inferior a três meses. “A pessoa come todo dia. Como esperar três meses para receber uma cesta. Use o dinheiro que recebeu para a Covid-19 para a distribuição de cesta básica”.

LÂMPADAS TROCADAS?

Depois que afirmamos aqui que as lâmpadas da Praça do Idoso estariam em sua boa parte queimadas, um caminhão da elétrica esteve por lá ontem. Fotos foram compartilhadas em aplicativos de conversação. Tomara que realmente tenham sido trocadas. Vamos observar!

DÓRIA NA REGIÃO

O governador do Estado esteve ontem em São José do Rio Preto para inauguração da Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC) e durante sua visita, foi anunciado que a terceira faixa na Washington Luis entre Cedral e Mirassol sai ainda neste mês. Neste caso, a obra está relacionada a renovação do contrato de concessão da rodovia. Silêncio ainda sobre a terceira faixa prometida para a rodovia Alfredo Jorge Abdo, no trecho que corresponde ao acesso ao bairro Pedro Nechar e que tanto os moradores cobram.

PROMESSA

A promessa foi feita pelo governador no ano passado, mais precisamente no dia 14 de agosto, quando esteve em Pindorama e em Catanduva. Já se passou um ano e até agora nem sinal de mudanças.

CENÁRIO BEM DIFERENTE

Enquanto em Catanduva, o PSDB de Doria terá como candidato Padre Osvaldo, em São José do Rio Preto, o partido decidiu apoiar a candidatura à reeleição de Edinho Araujo (MDB). Em nota, Edinho e o candidato à vice Orlando Bolçone (DEM) afirmaram estar honrados com o apoio do partido.