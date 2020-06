PENEIRA FINA 16/06/2020

Como estamos de medicamentos?

Na semana passada, os hospitais de Catanduva e a secretaria municipal de Saúde afirmaram que os estoques de medicamentos usados principalmente para a ventilação mecânica, como anestésicos, sedativos e relaxantes musculares estavam acabando e que durariam praticamente três dias. Baseado nesses dados e na taxa de internação que foi mantida durante o final de semana é possível esperar que ou teremos novas recomendações a partir dos próximos dias ou uma compra deve ser efetuada, de alguma maneira, para esse tipo de medicação.

Raio-x semanal

No raio-x semanal, apresentado pela Secretaria de saúde consta essa dificuldade para aquisição dos medicamentos. “Com o aumento de casos internados, a dificuldade para aquisição de medicamentos para intubação orotraqueal tem se tornado um problema a nível nacional. Os fracassos nos processos de compras são generalizados, apresentam-se desertos ou com cotação de preços muito acima dos praticados. Os contratos em vigor apresentam desistências dos fornecedores, parcelamento ou atraso nas entregas. Entendendo que as medidas imediatas para solucionar esse grave problema devem ser do âmbito federal, a Comissão Intergestores Bipartite de São Paulo (CIB/SP) protocolou ofício ao Ministério da Saúde cobrando providências para recompor o estoque dos medicamentos nos hospitais que possuem leitos destinados para COVID-19”, cita.

Dados da semana passada

Com dados até a manhã de ontem, o boletim traça ainda o número de internações: “ Em relação às internações, encontram-se hospitalizados 18 pacientes de Catanduva: · 0 – Hospital Padre Albino; · 11 – Hospital Escola Emílio Carlos, Unidade Respiratória Aguda, sendo 4 em UTI e 7 em Enfermaria; · 7 – Hospital Unimed São Domingos – HUSD, sendo 4 em UTI e 3 em Enfermaria. Atualmente, a taxa de ocupação hospitalar geral no município é de 33,33% em UTI e 59,09% em Enfermaria”.

Mais um óbito

E Catanduva registrou o 14º óbito confirmado para Covid-19. A vítima, um homem de 80 anos, morador do Higienópolis e que estava internado no Hospital Emílio Carlos.

Números

No boletim diário, Catanduva apresenta o seguinte quadro: 271 casos confirmados; 690 descartados, 724 considerados suspeitos, 151 curados, 14 óbitos e 18 pacientes internados.

Orientação

Circula nas redes sociais um possível golpe aplicado agora. Pessoas afirmam ser da Vigilância Sanitária da cidade ou de postos de saúde e pedem para abrirem o portão que irão fazer, de graça, o teste para a Covid-19. Não há informações se em Catanduva já foram registrados golpes como este. Mas serve de alerta. Os testes não são realizados casa a casa. Pelo contrário. Existe uma série de regras para a realização destes testes com prioridade para pacientes com sintomas graves e servidores públicos da área da saúde e segurança pública.

Feriado

Será votado em segunda discussão e deve ser aprovado sem discussões, o projeto de lei que transfere o feriado do padroeiro de Catanduva, São Domingos, do dia 08 para o dia 09 de agosto. A proposta recebeu aprovação em primeira discussão e retorna para a segunda etapa de votação.

Não informaram

Até o momento, a prefeitura ainda não informou se apresentou o projeto de lei que aumenta as alíquotas das contribuições dos servidores municipais no legislativo. Pelo menos no portal da Câmara, onde são incluídos todos os projetos protocolados, ainda não consta.

Ainda não definimos

O presidente do MDB de Catanduva, Fábio Manzano, por meio de nota, afirmou que o partido ainda não tem uma definição sobre lançar candidato às eleições majoritárias neste ano. Conversas no meio político são de que Manzano poderia ser o escolhido pelo MDB para concorrer a vaga do Executivo. “Sobre a possibilidade da minha candidatura, inicialmente agradeço o contato e registro que, o simples fato do meu nome estar sendo cogitado como um “pré-prefeiturável” é motivo de bastante satisfação, indicando que o trabalho desempenhado na administração pública em Catanduva foi reconhecido. Para um administrador público nascido em Catanduva, cogitarem atribuir-lhe a cadeira de chefe do poder executivo é motivo de grande orgulho”.

Mais

“O partido tem discutido bastante sobre o cenário atual em Catanduva. Estamos, inclusive, em diálogo com outros partidos e analisando, de forma bastante democrática internamente, a viabilidade de nomes para pré-candidaturas. Nesse sentido e ainda decorrente da atipicidade e gravidade do momento que estamos vivenciando, em que a população não consegue ainda ter suas atenções focadas na política, hoje, 14/06/2020, ainda não temos uma definição”, disse Manzano.

E complementou

”Quando aceitei assumir a presidência do MDB em nosso município, o primeiro compromisso foi de tentar deixar um legado. E isso já está sendo feito desde então. Apenas nas últimas horas antes do prazo para filiarmos pessoas interessadas em disputar algum cargo nas eleições deste ano conseguimos 46 novos integrantes, em sua maioria jovens e pessoas que nunca antes haviam se envolvido diretamente com a política. Outro indicador importante conseguimos com a votação para a LDO pela câmara. Não me lembro da sociedade Catanduvense ter discutido e opinado tanto sobre uma peça técnica, naquela ocasião, mais especificamente sobre o orçamento da câmara municipal. Esses são exemplos do legado que buscamos deixar durante as próximas eleições”.

