PENEIRA FINA 15/10/2020

RÁDIO ONDAS VERDES NAS ELEIÇÕES

Nos dias 26, 27, 28 e 29/10, das 11 às 12 horas, a Rádio Ondas Verdes promoverá semana de entrevista com os candidatos a prefeito (na ordem alfabética). As entrevistas serão feitas pelos locutores Mara Gabas, Fernando Júnior e Carlos Bertin. Como acontece em todos os anos de eleições, a Ondas Verdes transmitirá a totalização dos votos em tempo real no dia 15 de novembro, a partir de dados oficiais do TSE com informações de Catanduva e toda região.

MAJOR OLÍMPIO

O senador major Olímpio esteve ontem(14) em Catanduva visitando a Casa de Apoio a Criança. A coordenadora da instituição Dra Thaís Pereira entregou um requerimento ao senador pedindo repasse de recursos financeiros via emenda parlamentar no valor de R$300 Mil para o custeio e manutenção da casa oque segundo o senador será atendida.

MAJOR OLÍMPIO II

Em entrevista ao jornal O Regional o Senador disse que apoia incondicionalmente o candidato a prefeito Ricardo Rebelato do PP demostrando seu “repúdio” as candidaturas do Padre Osvaldo do PSDB e da Beth do PT. Olímpio também lamentou que o partido tenha feito coligação com o partido do Governador Dória.

UBS DO JARDIM SALES

Uma mãe que levou o filho na UBS do Jardim Sales reclamou da demora no atendimento pois a criança já estava a mais de 12 horas em jejum.A prática tem sido comum no local gerando indignação e sofrimento a população pois a Secretaria de Saúde já havia cortado “um cafezinho com biscoito” pós exames como é de costume em qualquer lugar que se coleta sangue. Há tempos a prefeita foi inteirada do problema, mas nada fez para resolver ou melhorar estes “protocolos”.

FUNDO PARTIDÁRIO/ELEITORAL

Alguém irá preso por conta dos famosos “fundo partidário e fundo eleitoral”, já tem gente na berlinda da Polícia porque os partidos não se explicaram ainda de R$ 2,34 bilhões deixaram Brasília e esse dinheiro não chegou nos municípios ainda. Todos os presidentes dos partidos nos municípios tem sofrido pressão de seus candidatos que atualmente em sua maioria estão sem material para suas campanhas e todos sabem da existência deste fundo $.

A OPINIÃO DO LEITOR (SOBRE A BUZINA DO TREM)

Queria deixar claro que o projeto da “Buzina do Trem” tem relevância SIM, e deve ser acatado com Urgência. Catanduva viu que a “Buzina” tem um som muito mais alto a cada dia e, ainda, este som é disparado em horários impróprios. As pessoas residentes no São Francisco, Jd. Santa Rosa, São Domingos, Eldorado, Pachá, Acapulco, sofrem com o barulho, inclusive nas madrugadas. Assim, há relevância sim, ninguém até hoje ousou a reclamar disso e agora, com a chance de resolver ouvimos ser irrelevante. Tomem providência, por favor. Idosos, trabalhadores, crianças na escola e animais agradecem!

BUZINA DO TREM

Só quem sofre com esta perturbação sabe o quanto incomoda você forçosamente ter que acordar no meio da noite por conta do barulho que anda fazendo a buzina do trem da empresa Rumo Logística. Os moradores reclamam, pois, o problema que já é antigo piorou.

Reparamos que a Buzina do trem está mais estridente do que de costume e deve ser averiguado pela prefeitura e Secretaria de Meio Ambiente informando a empresa buscando solução. Como está não pode ficar.

PALMEIRA EXPLICA

O vereador Daniel Palmeira de Lima, depois de ter publicada sentença da Justiça em Jaboticabal, manteve o seu posicionamento sobre não possuir qualquer condenação alegando que isso somente ocorre depois do trânsito em julgado, ou seja, quando esgotados todos os recursos e decisões em todas esferas. Palmeira afirmou ainda que em outro processo, de Jacareí, ocorreu o mesmo fato de Jaboticabal e que o Tribunal de Justiça de São Paulo reverteu a condenação para absolvição por unanimidade de votos dos desembargadores. Palmeira acredita que nesse processo de Jaboticabal terá o mesmo resultado favorável a ele.

PEDIDO DE CASSAÇÃO

O parlamentar afirmou ainda que os vereadores que votaram contra o pedido de sua cassação no passado foram honestos e conscientes, além de conhecedores dos limites das leis, sabedores que a condenação cabe à Justiça de esferas superiores e não a eles.

ALUNOS CONECTADOS

O Governador João Doria anunciou nesta quarta-feira (14) a distribuição de 750 mil chips de telefone celular para alunos, professores e servidores da rede estadual para garantir conexão à internet para o ensino remoto e híbrido, entre outras atividades pedagógicas online. Serão 250 mil unidades mensais destinadas para professores e servidores, com 5 gigas de internet, além de acesso a ligações e mensagens de SMS. Os 500 mil chips mensais para os alunos terão 3 gigas de internet e vão atender os estudantes mais vulneráveis.

EVASÃO ESCOLAR

Ao subsidiar o item para os professores, o Governo de São Paulo pretende colaborar com o processo de busca ativa dos alunos e minimizar a possibilidade de abandono e evasão escolar que podem ocorrer por conta do período da suspensão das aulas presenciais, devido à pandemia do coronavírus. O investimento para esta ação é de R$ 75 milhões, para 12 meses.

DO GOVERNADOR

“Este é mais um passo que damos em busca da integração dos nossos alunos e professores ao ensino digital durante a pandemia. Com a distribuição destes 750 mil chips, vamos dar o suporte necessário aos alunos que mais precisam e diminuir a evasão escolar”, disse Doria.